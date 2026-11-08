Лидия Федосеева-Шукшина. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

Лидия Николаевна скончалась на 89-м году жизни от острой сердечной недостаточности. С октября Федосеева-Шукшина находилась в реанимации в одной из московских больниц. О смерти актрисы сообщила дочь артистки Мария Шукшина. А сегодня стали известны дата и место прощания.

По словам младшей дочери, 58-летней Ольга Шукшиной, церемония прощания состоится 11 ноября в 12 часов дня. Именно Ольга ухаживала за больной мамой последние годы. Она же сейчас занимается организацией похорон.

«Прощание пройдет в Храме Воскресения Словущего. Затем маму захоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с папой (Писателем и актером Василием Шукшиным - прим.ред)», — рассказала KP.RU Ольга.

На прощании соберутся родные, близкие и коллеги Федосеевой-Шукшиной. Помимо Ольги, будет ее сестра, 59-летняя Мария Шукшина. Известно, что Ольга и Мария, рожденные в браке со знаменитым писателем Василием Шукшиным, много лет не общаются. У Марии четверо детей: 37-летняя Анна Трегубенко (от первого брака с переводчиком Артемом Трегубенко), 29-летний Макар Касаткина (от второго брака с бизнесменом Алексеем Касаткиным), а также близнецы Фома и Фока от третьего мужа Бориса Вишнякова. Братьям по 21 году.

Сама Лидия Николаевна пять раз была замужем. От первого брака с актером Вячеславом Ворониным (умер в 2016 году) у нее есть 66-летняя дочь Анастасия. В настоящее время она проживает вместе с дочерью и внуком в Хургаде. Вторым мужем был Василий Шукшин, которого Лидия Николаевна пережила на 52 года. Третий муж — известный режиссер Михаил Агранович. Четвертый супруг — польский художник Марек Межеевский (умер в 1999 году). А пятый — 79-летний Бари Алибасов. Сын продюсера «На-на» Бари Алибасов-младший рассказал журналистам, что они предпочли скрыть от него смерть Лидии Николаевны. Якобы, Бари Каримович совсем плох…

«Я не в курсе Бари Алибасова. Не знаю, что там происходит. Мне главное пережить первые 40 дней», — сказала KP.RU Ольга Шукшина.

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