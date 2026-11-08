В России придумали упаковку будущего, в которой молоко останется свежим целый месяц: когда она появится в производстве

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Ежегодно в мире выбрасывают от 1 до 1,3 миллиарда тонн продуктов, срок годности которых истек - это примерно 15-17 процентов от общего объема производимой еды. В денежном выражении потери составляют примерно 1 триллион долларов каждый год. Если найти способ более длительного хранения продуктов это принесло бы огромные выгоды.

Один из способов, который сейчас широко применяют, это создание антибактериальной упаковки. В пластик добавляют антимикробное вещество, оно постепенно выходит из материала и мешает бактериям и микроорганизмам развиваться. У такого способа есть два больших минуса. Во-первых, антимикробные вещества могут переходить из упаковки в пищу и это может менять вкус и запах еды. Кроме того, необходимо проверять насколько такая еда безопасна. Во-вторых, регулировать скорость высвобождения таких антисептиков довольно сложно и их запас может закончиться раньше, чем продукт испортиться.

Новый и перспективный способ хранения еды предложил Павел Щур, доцент кафедры 404 «Конструирование, технология и производство радиоэлектронных средств» Московского авиационного института (МАИ). Он возглавляет команду, которая работает над созданием антимикробного наноструктурированного покрытия для упаковочного материала.

Павел Щур. Кадр из видео ТВЦ

В ЧЕМ ИДЕЯ?

Создать покрытие, которое не убивает микробы, а мешает им жить. Проще говоря, микроорганизмам не за что зацепиться на поверхности упаковки.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Упаковочный материал обрабатывают плазмой - смесью фторсодержащего и углеродсодержащего газов, объясняет Павел Щур. В результате формируется уникальное покрытие, оно настолько тонкое, что его толщину измеряют нанометрами (один нанометр — это одна миллиардная часть метра - Ред). Углерод делает поверхность материала прочной и прозрачной, а фтор придаёт ей антибактериальные свойства (при этом фтор находится в закрытых химических связях и не вступает в контакт с едой). Поверхность, обработанная этим способом, обладает таким рельефом, электрическим зарядом и химическим составом, которые мешают микроорганизмам закрепляться на ней и размножаться.

- Если по нашей технологии обработать полимерные материалы, из которых делают бутылки и пищевую плёнку, то упакованные в них продукты сохранят свежесть на более длительный срок, - говорит ученый.

КАКОВ ЭФФЕКТ?

Опыты с молоком показали (для экспериментов брали живое молоко, а не ультрапастеризованное), что в такой упаковке срок хранения можно увеличить до месяца.

Коллеги из МОНИКИ имени Владимирского и Центра имени Гамалеи изучали, как ведут себя бактерии на таком материале. На образцы покрытий наносили микроорганизмы и наблюдали, как они живут и размножаются. Уже через 48 часов почти на всех образцах наблюдалось прекращение жизнедеятельности микроорганизмов и резкое сокращение числа микроколоний.

КОГДА ТАКУЮ УПАКОВКУ МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ В МАГАЗИНАХ?

Сейчас технология проходит путь от лаборатории к реальному производству. Если все сложится удачно, то супер упаковку, которая дольше сохраняет продукты свежими, можно будет увидеть в магазинах через 2 года.

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