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Наука8 ноября 2026 14:55

В России придумали упаковку будущего, в которой молоко останется свежим целый месяц: когда она появится в производстве

МАИ создал упаковку будущего, в ней молоко остается свежим до месяца
Ярослав КОРОБАТОВ
Фото: Kong AP/Shutterstock/Fotodom

Фото: Kong AP/Shutterstock/Fotodom

Ежегодно в мире выбрасывают от 1 до 1,3 миллиарда тонн продуктов, срок годности которых истек - это примерно 15-17 процентов от общего объема производимой еды. В денежном выражении потери составляют примерно 1 триллион долларов каждый год. Если найти способ более длительного хранения продуктов это принесло бы огромные выгоды.

Один из способов, который сейчас широко применяют, это создание антибактериальной упаковки. В пластик добавляют антимикробное вещество, оно постепенно выходит из материала и мешает бактериям и микроорганизмам развиваться. У такого способа есть два больших минуса. Во-первых, антимикробные вещества могут переходить из упаковки в пищу и это может менять вкус и запах еды. Кроме того, необходимо проверять насколько такая еда безопасна. Во-вторых, регулировать скорость высвобождения таких антисептиков довольно сложно и их запас может закончиться раньше, чем продукт испортиться.

Новый и перспективный способ хранения еды предложил Павел Щур, доцент кафедры 404 «Конструирование, технология и производство радиоэлектронных средств» Московского авиационного института (МАИ). Он возглавляет команду, которая работает над созданием антимикробного наноструктурированного покрытия для упаковочного материала.

Павел Щур. Кадр из видео ТВЦ

Павел Щур. Кадр из видео ТВЦ

В ЧЕМ ИДЕЯ?

Создать покрытие, которое не убивает микробы, а мешает им жить. Проще говоря, микроорганизмам не за что зацепиться на поверхности упаковки.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Упаковочный материал обрабатывают плазмой - смесью фторсодержащего и углеродсодержащего газов, объясняет Павел Щур. В результате формируется уникальное покрытие, оно настолько тонкое, что его толщину измеряют нанометрами (один нанометр — это одна миллиардная часть метра - Ред). Углерод делает поверхность материала прочной и прозрачной, а фтор придаёт ей антибактериальные свойства (при этом фтор находится в закрытых химических связях и не вступает в контакт с едой). Поверхность, обработанная этим способом, обладает таким рельефом, электрическим зарядом и химическим составом, которые мешают микроорганизмам закрепляться на ней и размножаться.

- Если по нашей технологии обработать полимерные материалы, из которых делают бутылки и пищевую плёнку, то упакованные в них продукты сохранят свежесть на более длительный срок, - говорит ученый.

КАКОВ ЭФФЕКТ?

Опыты с молоком показали (для экспериментов брали живое молоко, а не ультрапастеризованное), что в такой упаковке срок хранения можно увеличить до месяца.

Коллеги из МОНИКИ имени Владимирского и Центра имени Гамалеи изучали, как ведут себя бактерии на таком материале. На образцы покрытий наносили микроорганизмы и наблюдали, как они живут и размножаются. Уже через 48 часов почти на всех образцах наблюдалось прекращение жизнедеятельности микроорганизмов и резкое сокращение числа микроколоний.

КОГДА ТАКУЮ УПАКОВКУ МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ В МАГАЗИНАХ?

Сейчас технология проходит путь от лаборатории к реальному производству. Если все сложится удачно, то супер упаковку, которая дольше сохраняет продукты свежими, можно будет увидеть в магазинах через 2 года.

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