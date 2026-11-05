И удобно, и полезно: медики подобрали мужчинам самые правильные трусы

Неправильные трусы. Фото: Guryanov Andrey/Shutterstock/Fotodom

И потенция, и репродуктивные способности зависят от трусов – от их материала и, главное, от формы. Наиболее убедительно это недавно доказали урологи и специалисты в области репродукции из Университета науки и технологии Китая. С результатами и выводами крупнейшего в своем роде исследования, которое охватило в общей сложности 26 836 человек, знакомит журнал Asian journal of Andrology (AJA).

Обтягивающее не носить!

Есть обтягивающее нижнее белье, есть свободное. Какое наиболее безопасно для мужского здоровья? Из самой распространенной гипотезы следует, что тесное исподнее не самым лучшем образом влияет на гениталии – стесняет и парят, если так можно выразиться. Куда «полезнее» в этом смысле более свободные семейные трусы – старые добрые труселя, современные разновидности которых называют боксерами.

Китайские ученые наблюдали за «пользователями» и того, и другого исподнего – за 21 221 мужчиной, которые предпочитали «семейные трусы», и за 5615 теми, которые регулярно носили обтягивающие трусы из числа трех их разновидностей, имеющихся в продаже.

«Тесное нижнее белье было связано с ухудшением качества спермы и более высокой распространенностью эректильной дисфункции и преждевременной эякуляции», - обобщил результаты наблюдений профессор Сюэ-Чун Ху - руководитель исследования.

Согласно рекомендации китайских ученых, «выбор свободного нижнего белья может представлять собой простой подход, помогающий защитить качество спермы и сексуальную функцию».

Скажу проще: труселя лучше стрингов. Что такое эректильная дисфункция, объяснять, наверное, не надо - многим в наше время, увы, знакомо.

Вот, что обнаружили исследователи, у «носителей» тесного нижнего белья по сравнению с теми, кто предпочитал свободное:

- На 18 процентов больше вероятность выработки меньшего количества спермы.

- На 12 процентов больше вероятность снижения количества подвижных сперматозоидов.

- На 48 процентов больше вероятность появления сперматозоидов неправильной формы.

- На 108 процентов больше вероятность увеличения количество сперматозоидов с разрывами и повреждениями ДНК.

Китайцы исследовали влияние на мужской организм семейных трусов-боксеров и обтягивающих трусов трех видов.

Неблагоприятные для мужского здоровья эффекты исследователи связали с тем, что тесное белье менее «продуваемое» и, стало быть, более «теплоемкое».

В результате пониженной воздухопроницаемости обтягивающие трусы повышают температуру гениталий, как минимум, на 1 градус. Слабый, но длительный «нагрев» и портит сперму.

Китайцы не первопроходцы в теме трусов. К аналогичным выводам – о превосходстве свободного над тесным – еще в 2018 году пришли американцы, правда, в ходе куда менее масштабного исследования. Они наблюдали за 615 мужчинами. Долго, однако, следили – с 2002 года.

По американским данным, опубликованным в журнале Human Reproductio, мужчины, предпочитающие семейные трусы боксеры, производят в среднем примерно на 20 процентов больше спермы, чем их «братья» в обтягивающих трусах. При этом в самой сперме «свободолюбивых» на четверть выше концентрация сперматозоидов и на треть больше активных.

Правильные трусы. Фото: Jacquelynn Brynn/Shutterstock/Fotodom

КСТАТИ

Показалось смешным, а зря

Одним из первых проблемой озаботился Ахмед Шафик – профессор Каирского университета - еще в 1992 году, опубликовав результаты своих экспериментов в журнале Contraception, на следующий год – в журнале European Urology.

Оценили работу ученого лишь спустя много лет - в 2016 году. И то, мягко говоря, не совсем уважительно. Он стал лауреатом, пусть и престижной, но все-таки шуточной Шнобелевской премии, которую вручают за сомнительные, по мнению коллег, научные достижения.

Получается, зря смеялись – последующие исследования лишь подтвердили, что влияние трусов на мужское здоровье может быть отнюдь не шуточным.

Ахмет считал, что помимо нарушения терморегуляции в гениталиях, на качество и количество спермы влияет материал трусов. Нейлоновые или из полиэстера - словом, искусственные - генерируют статическое электричество посредством трения тестикул о ткань белья. А оно тоже снижает репродуктивные способности и ослабляет эрекцию.

Злую шутку с египетским профессором сыграло то, что он экспериментировал с крысами – натягивал на них разнообразные трусы: тесные и «семейные», чередовал хлопчатобумажные, шерстяные, искусственные.

Смешно, конечно – крысы в трусах. Но это позволяло наблюдать эффекты и фиксировать их, что называется, в режиме реального времени. А крысы по физиологии не сильно отличаются от людей. Рекомендации людям – банальные, на первый взгляд, но научно обоснованные: хотя бы иногда, менять красивые и обтягивающие трусы из полиэстера, на свободные и хорошо вентилируемые – из хлопка. То есть, на семейные.

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