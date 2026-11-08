«Люди годами боятся выйти из квартир»: российский боец из Киева рассказал, как устроена сеть пыточных на Украине

Частные тюрьмы на Украине нацелены на самовольно оставивших часть. Тех, кто не вынес пребывания в армейских подразделениях и покинул их. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

После того, как в начале недели на Борщаговке под Киевом обнаружили пыточную, откуда увезли искалеченных в больницы, а тех, кто протестовал, арестовали, стало известно, что наибольшее количество таких мини-тюрем – в Харькове, Запорожье и Днепропетровске. И да, там пытают не только дезертиров и мобилизованных. Для Украины это стало шоком.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с участником СВО, киевлянином Алексеем Селивановым.

ПЛОХО НЕ ТОЛЬКО У НАЦИСТОВ

- Вы же киевлянин – знаете Борщаговку?

- Да, на Борщаговке бывал. Но дело не в ней, а в том, что для многих граждан Украины это стало откровением.

- Что, настолько все плохо?

- Плохо не только в нацистских отрядах, а во всех. В 2014-м в Славянске обменяли пленных украинских СБУшников на ополченцев, захваченных украинскими десантниками. Мы возвращали живыми и невредимыми, а ополченцы были возвращены переломанными. Тогда Игорь Стрелков дал команду десантников из этой бригады живыми не брать.

- Откуда эта жестокость?

- Сегодняшняя Украина провозглашает своими героями кого? Начиная с гайдамаков, казаков Хмельницкого, через петлюровцев, ОУН-УПА* и прочих бандеровцев, заканчивая нынешними уголовниками. Для украинских евреев, например, Хмельницкий идет наравне с Гитлером.

- Нас учили, что Богдан Хмельницкий восставал против польских притеснений.

- Его восстание привело тогда к поражению поляков. А поляки неправильно обращались с русским населением на Левобережье. И были соперниками Москвы. Притом простые малороссы, присоединившиеся к тому восстанию, резали и евреев. Об этом и у Тараса Шевченко в «Гайдамаках», и у Гоголя в «Тарасе Бульбе».

ВСЕ ОНИ БАНДИТЫ

- Кого ни возьми из украинских героев – все такие?

- Да, хоть гайдамаки, хоть петлюровцы. Самого Петлюру в Париже убил Самуил Шварцбурд - за еврейские погромы. И суд над ним превратился в суд над петлюровщиной, над украинством того времени. Шварцбурда оправдали.

- ОУН-УПА* не жаловала ни поляков, ни евреев…

- До сих пор поляки не могут никак примириться с украинцами. Постоянно эта историческая травма у них всплывает, когда вырезали села этнических поляков - детей, женщин, стариков.

- И сегодняшние украинские герои являются уголовниками?

- Билецкий** - командир корпуса, является уголовником, сидевшим до 2014 года за грабеж и покушение на убийство. У него в этом экстремистском подразделении служат братья из такой семьи, где мать обвиняла их в систематическом изнасиловании двух своих сестер. И один из этих насильников - герой Украины.

- И с этим осознанием приходится жить гражданам Украины?

- Да, это все герои Украины - насильники, убийцы, палачи, которые пытками занимаются.

- И когда все это закончится – что с этим делать?

- Это не может закончиться иначе, как деконструкцией Украины, взятием большей ее части под наш контроль. И все эти моменты приведут к тому, что быть украинцем станет … нехорошо. Придется людям возвращаться к своей малороссийской идентичности, становиться русскими.

ТЮРЕМ МНОГО

- Террорист и экстремист Буданов** сказал, что таких мест, как Борщаговка, в стране хватает.

- Такие тюрьмы есть у каждого подразделения. И не по одной.

- И кто содержится в этой и подобной пыточных?

- Практически у каждого подразделения уровня бригады и даже батальона ВСУ есть структуры, которые занимаются пополнением, комплектованием, поставками, в том числе и отловленных, и СЗЧ (самовольно оставивших часть – ред.). Поскольку отловленные призывники на Украине никаких прав не имеют, то и оседают в структурах по отлову таких людей законченные негодяи.

Известно, что наибольшее количество подобных обнаруженной под Киевом мини-тюрем – в Харькове, Запорожье и Днепропетровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

- Которые на фронт не попадают?

- Нет, и отчитываются они перед своим руководством количеством отловленных людей.

- Это не только ТЦК?

- Это и военкомы, и те, кто комплектуют подразделения. В данном случае - это корпус «Азов»*, а также бригада «Хартия».

НАЦИСТЫ ПЫТАЮТ

- Борщаговка – это подразделение Нацгвардии?

- Командующий Нацгвардией Украины, с говорящей фамилией Пивненко, сказал, что этот большой дом с подвалом официально арендует Нацгвардия.

- Арендует зачем?

- Чтобы там содержать людей, отловленных по разным местам. И там люди, отловленные даже не во всем Киеве, а в его правобережной части. С левого берега везти людей неудобно. Там есть свои тюрьмы этих структур.

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко Фото: ru.wikipedia.org.

- Всплывает «Азов»* - и сразу пытки?

- Азовское* движение разделилось на два корпуса. Одним командует террорист Билецкий**, это Третий штурмовой корпус ВСУ. Второй корпус – это «Азов»* Нацгвардии, которым командует «Редис» Прокопенко. Это все нацистское движение. И все они имеют такие «структуры комплектования».

- Которыми люди запуганы?

- Есть люди, которые не выходят из квартир годами. Они боятся не только структур ТЦК, а боятся таких частных тюрем. Частные тюрьмы нацелены именно на СЗЧ. Тех, кто не вынес пребывания в украинских частях и покинул их. Их отлавливают и над ними издеваются больше всего. Для палачей они – бесправные предатели. А для государства они должны быть военнослужащими, которыми должны заниматься их воинские части.

А ЖЕНЩИН ЗА ЧТО?

- За что арестовали женщину-медика, которая прибыла в Борщаговку одной из первых, и пыталась туда проникнуть, а также еще одну протестовавшую?

- Скандал появился стихийно. Народ недоволен ТЦК. И все это выросло в огромную волну возмущения – ведь тут не просто отлов людей, тут пытки. Офис Зеленского дал команду выкручивать эту ситуацию в информационном поле, что это все москали, это все российская провокация, а захисники Украины, ее герои - все белые и пушистые. Отсюда команда арестовывать «зачинщиков».

- Первая из «зачинщиков» – женщина, которая является частным медиком?

- Она на Украине известный медицинский волонтер. Она вложила свои заработанные на этих клиниках средства в помощь. В украинском TikTok выступают в ее защиту. К ней обратились люди, родственников которых там пытают. Она приехала и попала под раздачу, потому что активнее всего выступала за освобождение этих людей. Сегодня ей шьют измену Родине, сотрудничество с россиянами. Из нее делают врага Украины. Она никого не убила, не ограбила, не искалечила. Ее содержат под стражей. Зачем? Чтобы она не давала интервью.

- Из нее лепят российского агента?

- Да, чтобы дурным украинцам по телевизору показать, что весь этот скандал - российская провокация. А с жертвами пыток работают. И они не имеют своего слова. Их заставляют сказать, что все там в порядке...

*запрещенная в России террористическая организации

**лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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