Люди штурмом брали пыточную в Петропавловской Борщаговке под Киевом, чтобы спасти из нее искалеченных людей. Но в итоге властями Украины порицалась не тайная тюрьма, а русский язык Буданова*.

Глава Офиса президента и по совместительству террорист и экстремист на неделе проявил отличное знание «иностранного» языка, когда успокаивал бунт у киевской пыточной.

Тайную тюрьму в подвал незалежная как-то пережила. Не жили свободно — и не фиг начинать. А вот русский язык — нет.

На амбразуру всем своим самостийным мандатом легла уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Первым делом она призвала возмущенную преступлением Буданова* нацию «немного выдохнуть». Потом публично отчиталась: с нарушителем проведена профилактическая беседа, свою политическую незрелость он осознал, вину перед батькивщиной признал, попыток оправдаться не предпринимал, обязался уплатить штраф и впредь следить за языком. За базаром то бишь. До 6000 гривен!

Буданов* на неделе проявил отличное знание «иностранного» языка, когда успокаивал бунт у киевской пыточной Фото: Кадр видео.

«Правовое государство, - назидательно подытоживает омбудсмен, - тем и отличается от хаоса, что ошибка фиксируется, признается и исправляется законным путем, а не линчеванием в соцсетях. Каждый из нас в стрессовых, бытовых или экстремальных обстоятельствах может промахнуться».

Тут вообще не поспоришь. В правовом государстве каратели нацистского пидроздила промахнулись и на стрессе устроили в столице пыточную. Их простили, а наказали истязаемых. Ну и Буданова* немножко.

Удивительно, конечно, как в этом вскрытом украинском многослойном гнойнике дама разглядела только москальскую мову.

* — Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Доширак» смерти, адский конь и Богоматерь, выложенная пластидом: Военкор «КП» рассказывает, как бандеровцы пытались нас убивать

На Украине вскрыли сеть "пыточных" по вымоганию денег у населения: замешан офис Зеленского