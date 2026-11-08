Капкан боли для гиперответственных: почему нам больнее всего с 30 до 55 лет

Фото: DimaBerlin/Shutterstock/Fotodom

Крупное международное исследование показало, что самый резкий всплеск и накопление жалоб на боль происходят у людей вовсе не в глубокой старости, а в возрасте до 55 лет. На основе опросов более 6,1 миллиона человек из 118 стран мира за 35 лет ученые написали «глобальную карту боли».

Оказывается, боль не нарастает линейно всю жизнь. Есть так называемое «окно уязвимости», 30-55 лет. Именно в этот самый активный, трудоспособный период жизни человека, боль упрямо ползет вверх, после чего остается стабильной, выходит на плато.

Женщины во всем мире говорят о боли чаще мужчин, причем во всех 11 исследованных зонах тела. Но «женской прерогативой» по большей части оказались боли в голове, включая мигрени и стоматологические проблемы, и в животе.

Распределение болевых синдромов во времени напоминает эстафету. Молодость и зрелость «забирают» себе мигрени и боли в желудке. А вот суставы, спина и колени начинают заявлять о себе позже, постепенно усиливаясь с возрастом. Разброс распространенности огромен: от скромных 2% для лицевой боли до внушительных 40% для боли в спине.

Почему так происходит и как с этим жить, «Комсомольской правде» рассказал профессор, невролог, доктор медицинских наук, руководитель Ассоциации междисциплинарной медицины Алексей Данилов.

Почему у боли женское лицо

- Алексей Борисович, почему женщины страдают от боли чаще, особенно в голове, лице и животе?

- В любом заболевании переплетаются три нити: биологическая, психологическая и социокультурная. Биологический фундамент здесь крепкий. Природа сделала женщину более чувствительной, у нее ниже болевой порог. То, что мужчина воспримет как сильный сигнал, женщина уже чувствует как боль. Главную роль играет гормональный статус - эстрогены и рецепторы к ним напрямую участвуют в восприятии боли. Регулярные циклы, беременности и роды создают мощные гормональные перестройки, которых у мужчин нет. Классический пример - мигрень, которая часто начинается в 12-14 лет с установлением цикла, во время беременности может полностью уйти, а после родов вернуться.

Социокультурный фактор тоже работает. Общество спокойнее относится к тому, что женщина отпросится с работы из-за головной боли. Мужчине-руководителю это «не к лицу», поэтому многие просто молчат и терпят.

Миф о старости и подсознательные «выгоды» болезни

- Самый резкий пик жалоб приходится на возраст до 55 лет. Казалось бы, к старости все должно только ухудшаться?

- Секрет в глубинном, семантическом смысле боли, - продолжает наш эксперт. - Период 20–55 лет - время огромной социальной ответственности. Есть ожидания успешности, эффективности, еще и прекрасным родителем нужно быть. Когда психика и тело не справляются, боль становится социально приемлемым способом сбросить нагрузку. Заболел - значит, «имеет право» отдохнуть, получить заботу и внимание.

Это почти никогда не симуляция. Процесс подсознательный. Например, мигрень - классическая болезнь гиперответственных людей. У измотанных и несчастливых женщин голова болит гораздо чаще, чем у тех, кто чувствует себя гармонично. Боль напрямую коррелирует с уровнем удовлетворенности жизнью.

Физиолог Чарльз Шеррингтон называл боль «сторожевым псом здоровья». Сначала пес тихо шепчет: «Отдохни, выспись». Мы игнорируем, глушим таблетками и бежим дальше. Тогда пес начинает лаять во весь голос - и боль становится хронической.

На пенсии социальная ответственность падает. От дедушек и бабушек уже не ждут карьерных подвигов. Поэтому в целом по популяции яркая, изматывающая боль отступает, хотя может «мигрировать» в другие формы.

Распределение болевых синдромов во времени напоминает эстафету. Молодость и зрелость «забирают» себе мигрени и боли в желудке. А вот суставы, спина и колени начинают заявлять о себе позже. Фото: TripleP Studio/Shutterstock/Fotodom

Когда открывается «окно профилактики»

- Если самый чувствительный период - до 55 лет, когда начинать «стелить соломку»?

- На самом деле профилактика должна начинаться с момента зачатия. Многие будущие беды - хроническая боль, тревога, депрессия, гипертония - программируются еще в утробе. Стресс беременной, неблагополучные роды нарушают тонкую настройку болевой и противоболевой систем. Ребенок уже рождается уязвимым.

В 30-50 лет никаких «волшебных окон» нет. Главное - перестать бездумно глушить симптомы. Аптеки завалены таблетками от боли, но они не решают корневую проблему, которая часто лежит вне классической медицины: развод, конфликт на работе, потеря статуса. Врач не найдет вам хорошего партнера. Но если человек осознает истинный смысл своей боли, меняет отношение к жизни и перестает копить тревогу и сожаления, он выходит из капкана.

Почему живот сдает раньше, а суставы «устают» как металл

- Голова и живот начинают болеть в молодом возрасте, спина и суставы - позже. Почему такое расписание?

- За суставами по-хорошему нужно следить с детства: движение, правильная нагрузка. Разрушение в 30-40 лет - результат предыдущих двадцати лет гиподинамии или, наоборот, безумных нагрузок без подготовки. В 20 лет организм многое прощает. Но работает «синдром усталости металла» и постоянные перегрузки копят микротрещины. В итоге конструкция рассыпается от малейшего щелчка. То же происходит с коленями и позвоночником.

Живот и голова принимают удар цивилизации первыми. Индустриальная еда шаг за шагом разжигает системное вялотекущее воспаление, а воспаленный организм гораздо чувствительнее к боли. Суставы просто более «терпеливы».

«Красные флаги»: когда точно к врачу

Боль - сигнал усталости или серьезная угроза здоровью? Есть четкие «красные флаги»:

- боль монотонно нарастает изо дня в день, без «светлых» промежутков;

- радикально изменился характер (раньше раз в неделю - теперь каждое утро);

- резко выросла интенсивность;

- появилась высокая температура;

- боль связана с положением тела (усиливается при наклоне или лежа);

- симптом полностью блокирует жизнь - невозможно встать и функционировать.

Рецепт против боли: музеи, прогулки и босые ноги

- Какой может тут быть первый шаг к саморегуляции образа жизни и отношения к своему здоровью и к себе?

- Осознать, что ваше тело - это не сменный картридж и не инструмент, который можно нещадно эксплуатировать, а потом заменить по гарантии. Да, есть пересадки органов и биопротезы, но здоровье нужно искать внутри себя. Пока мы здоровы, мы не ценим это, воспринимаем как должное и замечаем лишь тогда, когда оно потеряно. Я бы тут говорил про пробуждение телесной осознанности.

Начните расшифровывать язык своего тела. Если заболела спина, это означает не просто «лежи и не двигайся», это требование пересмотреть то, как вы живете, как сидите, о чем думаете. Используйте простые, данные природой резервы, которые мы почему-то игнорируем:

*Включайте рецепторы. Летом, например, ходите босиком по траве и земле. На наших стопах находится гигантское рецепторное поле, которое должно стимулировать мозг, а мы круглый год держим его в жестких тисках обуви.

*Радуйте органы чувств. Легкие созданы для чистого воздуха, а не для смога. Глаза требуют красоты, а мы сутками смотрим на серые индустриальные пейзажи и экраны смартфонов.

*Лечитесь искусством. Природотерапия и культура - это мощнейшие, научно доказанные противоболевые инструменты. Крупные исследования показывают: люди, регулярно посещающие музеи, выставки и театры, на 30% реже страдают от тяжелых болезней, у них значительно позже развиваются нейродегенеративные процессы (например, старческое слабоумие). Искусство способно физически облегчать страдания и снижать интенсивность хронической боли.

Так, что не стоит ломать градусник, если у вас температура, и не нужно злиться и на «сторожевого пса», который лает, спасая ваш дом. Подарите своему телу немного уважения и понимания - и оно ответит вам взаимностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минус 10 лет цифрового старения: три способа улучшить сон, внимание и настроение