Минус 10 лет цифрового старения: три способа улучшить сон, внимание и настроение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Современный человек проверяет телефон в среднем каждые 5-15 минут. Ученые из США и Канады, психологи и эксперты по нейроэтике, решили проверить, а что будет, если на время перекрыть этот цифровой поток. Выяснилось, что отказ от мобильного интернета всего на две недели возвращает концентрацию внимания к показателям человека на 10 лет моложе.

В эксперименте приняли участие более 400 добровольцев, средний возраст был 32 года. С помощью специального приложения им заблокировали доступ в сеть со смартфонов, оставив только классические звонки, СМС и интернет на стационарных компьютерах. То есть участников не изолировали от мира полностью. Они могли работать и проверять почту, но не могли ежеминутно утыкаться в экран на ходу, в транспорте или за едой.

После 14 дней такой цифровой дисциплины 9 из 10 человек почувствовали, что их жизнь наполнилась новыми красками. А компьютерные тесты показали, что способность удерживать внимание выросла. Без постоянного мелькания уведомлений мозг наконец-то перестал работать в режиме аварийной многозадачности и передохнул. Участники начали спать в среднем на 17 минут дольше, соблазн «полистать ленту перед сном» исчез, стали чаще гулять, заниматься спортом и больше общаться с близкими вживую.

Рецепт цифровой свежести

Как убрать нервозность от мессенджеров, темные круги под глазами и головную боль напряжения? Полностью удаляться из соцсетей навсегда не нужно. Вредит не сам интернет, а его доступность в режиме 24/7. Чтобы вернуть ясность ума и снизить стресс, как оказалось, помогают три простых шага:

* Устройте вечерний офлайн. Отключайте мобильные данные на телефоне после 21:00.

* «Залипать» немного и только на ПК. Нет – развлекательным приложениям на смартфоне, в эксперименте их можно было использовать только с компьютера.

* Выселите гаджет из спальни. Купите обычный будильник, а телефон заряжайте в другой комнате.

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