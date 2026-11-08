"Агафья Лыкова передает всем поклон": Таежная отшельница после тревожных новостей просит за нее не беспокоиться

Агафья Лыкова. Фото: Горно-Алтайск РПСЦ

Целых десять дней от самой известной отшельницы мира, живущей в глухой саянской тайге, не было ни слуху ни духу. Причем раньше Агафья Лыкова почти ежедневно выходила на связь по спутникому телефону. А теперь вдруг замолкла.

- Мы конечно сильно забеспокоились, послали вертолет, - рассказывает KP.RU бизнесмен и филантроп Али Узденов, Председатель попечительского совета Межрегиональная ассоциация по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис». Ули Муссаевич с другими неравнодушными людьми уже несколько лет опекает Агафью. Они помогают ей продуктами, средствами связи, стройматериалами. Благодаря им на заимку регулярно прилетает вертолет – все это оплачивается из средств благотворителей.

Больше всего боялись, что к Лыковой наведался медведь. Зверь давно облюбовал окрестности Таежного тупика. Летом и осенью она даже несколько раз прогоняла наглеца – оглоблей и криками. Ну и молитвой, конечно. Работники местного заповедника пытались его выследить, но он как чувствовал и куда-то пропадал…

Несмотря на низкую облачность, вертолет удачно добрался до Таежного тупика и спасатели, среди которых был священник-старообрядец отец Игорь Мыльников, дружно выдохнули обнаружив Агафью Карповну живой и здоровой.

Окрестности заимки Агафьи Лыковой. Фото: Горно-Алтайск РПСЦ

- С ней, слава Богу, все в порядке. А причиной молчания стала поломка спутникового телефона, - рассказывает Али Узденов. - Агафья в хорошем настроении, показала гостям народившихся у нее цыплят. С телефоном проблему решили – теперь она снова на связи.

Что же касается медведя, похоже он все-таки залег в спячку и до весны беспокоить не должен.

Правда, возникал другая проблема. Дьякон старообрядческой церкви Григорий, который долгое время помогал отшельнице, решил вернуться в мир. Его увезли на том же вертолете.

- Будем решать эту проблему. Но Агафья не унывает. Передает всем низкий поклон и просит за нее не беспокоиться, - передал слова Лыковой Али Узденов.

Как всегда Агафья Карповна уповает на Господа, который оберегал Таежный тупик все эти годы. Но и добрые люди, которые живут на земле – тоже выступают в роли ангелов-хранителей. Они уж точно ее не оставят.

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