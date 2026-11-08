У зомбированных украинцев начали открываться глаза: «Буду держать кулаки за Россию, пока меня не сдадут СБУ»

Киевляне мечтают о мире с Россией Фото: REUTERS.

Записки киевлянки, которая переехала до начала СВО в Россию и продолжает следить за событиями в украинской столице по соцсетям и переписке с оставшимися в родном городе соседями и друзьями.

Предыдущие части дневника можно прочитать на странице автора.

Сегодня мы расскажем, как в Киеве меняются настроения. Скандал с тайной пыточной и вскрытие новых коррупционных схем власти поразили даже часть «зомбированных» телемарафоном украинцев. Люди начинают задумываться – не пора ли ждать Россию, которая освободит их от власти, давно считающей свой народ расходным материалом?..

У ЗОМБИРОВАННЫХ УКРАИНЦЕВ ОТКРЫВАЮТСЯ ГЛАЗА

В Киеве обсуждают жесткие меры властей по отношению к Валентине Молодой - врачу- хирургу которая вскрыла пыточную в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Женщина спасла пленников, среди которых оказался подросток, мужчина с переломом позвоночника и другие похищенные дезертиры ВСУ. За это смелую даму, водителя «скорой», на которой она приехала вызволять заложников и подругу врача Татьяну, взяли под стражу без права залога. Событие возмутило киевлян. Но, по понятным причинам, высказываются они только в соцсетях.

- Нашли опаснейших преступников державы! Просто позор. Все видят, как рушится пирамида власти. Но запугать население – трюк проверенный и отработанный. Кто вступится за эту врачиху и ее водителя? Никто. Молодая пошла против системы в одиночку, а у нас нельзя идти против кровавого синдиката Зеленского. Посмотрите, как убежали все подельники Миндича, и выходит, что Зеленский у нас кристально чист как бриллиант, - возмущаются простые люди.

Острую и болезненную реакцию общества, смертельно уставшего от насилия и издевательств мобилизации украинская власть всеми силами старается заглушить. Мучителей из «Азова»* обеляют. А нардеп Вениславский и вовсе вслух оправдывает пыточные: «Мы не можем оставаться толерантными к тем , что ушел в СЗЧ в разгар войны».

Так пытки получили почти официальное одобрение власти. И украинцы это прекрасно понимают. И прекрасно видят, какие двуличные монстры ими управляют:

- А Венислваский не хочет рассказать, как живет его сын в США, в Калифорнии? Может тот в Голливуде снимается? Почему младший Вениславский не в окопе? Получается, что тем, кто не хочет умирать за Миндичей и за «95-й квартал» (название комик-группы Зеленского, прилипшее к преступной власти, - ред.), нужно создать невыносимые условия жизни? - рассуждают украинцы, измученные войной.

Болезненная реакция общества на скандал с пыточной понятна – многие украинцы, верившие лжи всеукраинского телемарафона, считали, что такие истории – российская пропаганда. Но теперь отмахнуться от правды в десятки раз сложнее.

Тем временем депутаты планируют принять закон о запрете выезда за границу мальчикам с 15 лет. И многие видят в этой инициативе предвестника очередного ужесточения и без того бесчеловечной мобилизации…

ПРЕСТУПНОСТЬ, ОДОБРЕННАЯ ГОСУДАРСТВОМ

Вслед за этим страну потряс очередной коррупционный скандал. Операция НАБУ под названием «Карфаген» вскрыла нутро преступной государственной машины: генералы полиции, СБУ и прокуратуры «крышевали» крупнейшую в Европе нарколабораторию, станки, печатавшие евро, мошеннические колл-центры, «разводившие» даже не россиян, а своих же украинцев на деньги…

Но всех коррумпированных генералов, в отличие от простого врача, взяли под стражу с возможностью выхода под залог…и деньги тут же нашлись.

Бурная реакция украинцев не заставила себя долго ждать:

- У нас по уши прокуратура, суды, полиция замешаны в коррупции, где рука руку моет, а схемы отрабатывались последние 35 лет (время существования независимой Украины, -ред.)! Наркотики, похищения людей, пытки и все это делалось в полиции! – негодуют киевляне.

Высмеивают люди другой пикантный факт: все участники группировки общались между собой исключительно на русском.

- И где же омбудсмен Ивановская (языковой омбудсмен Украины, преследующая использование русского языка, - ред.)? Почему нет никаких претензий? – издеваются украинцы.

- Очень смешно было, когда «ботаники» выходили с картонками на Майдан, после того как Зеленский «прессовал» следователей НАБУ. Вот уверен – как только генералы выйдут из СИЗО, продолжат ломать руки и ноги мужикам, задувать газом глаза замордованных женщин, - пишут украинцы. – И никто протестовать не выйдет, потому что понимают – это верный путь в застенки…

- Вспомните Ермака, которому сняли браслетик, потому что тот ему мешал на руке носить его сатанинские амулеты. Всех, кого сейчас схватили по операции НАБУ «Карфаген» - отпустят. НАБУ ловит, суд отпускает под залог, потом – смягчение и прямой путь в Монако. Они хоть сами-то верят в своё шоу? Мы уже при власти Зеленского столько всего это навидались! – комментируют скандал бесправные украинцы.

Тем временем, из-под стражи освободили Игоря Миронюка - последнего фигуранта по «делу Миндича», который просидел в СИЗО ровно год. Все остальные участники криминальной группы давно на свободе…

Цены на Украине растут огромными темпами Фото: EAST NEWS.

«БУДУ ДЕРЖАТЬ КУЛАКИ ЗА РОССИЮ, ПОКА МЕНЯ НЕ СДАДУТ СБУ»

Пока в Киеве целые кварталы неделями сидят без света, украинская власть повышает тарифы на коммунальные услуги. В ответ киевляне выходят перекрывать дороги - в надежде хоть так выбить свет и воду. Вот только по признанию киевских энергетиков уничтоженные ТЭЦ не получится восстановить даже в течение 10 лет после окончания конфликта.

- Сейчас за один киловатт придется платить 9,7 гривен (17,5 рублей), а за куб газа 22 гривны (39,7 рублей) и это при том, что большинство пенсионеров получает в среднем 3 тысячи? – возмущаются украинцы, которым в 2014 году обещали «в ближайшем будущем» пенсии по 1000 евро.

- Единственный выход из этого положения- просто перестать оплачивать услуги ЖКХ.

- Максимум, что можем сделать - собраться ночью у костра, поймать полевую мышь и ее съесть. Это пока не запретили разводить костры, - констатируют бедственное положение люди.

В тоже время граждане Украины не без зависти и личных рациональных выводов для себя смотрят на жизнь страны-соседки, с которой воюют:

- Мои близкие, кровные родственники живут в России. Платят за киловатт энергии 2,73 рубля, а это 1,37 гривна. Ночью тариф еще меньше - 1,8 руб за киловатт. Я буду за Россию, пока меня не «сдадут» СБУ (надеюсь, что этого не произойдет) и кулаки буду держать, чтоб СВО довели до логического конца. Потому что уже ясно - жить как люди мы сможем только если будем вместе с Россией, - откровенно пишет гражданин Украины.

Его поддерживают все еще робкие голоса:

- Вспоминайте скорее сказку Д. Родари «Чиполинно», в которой сеньор Лимон собрал плебеев и объявил про новые налоги: «Как только мы подняли налоги на воздух - вы стали меньше дышать. Это полное безобразие! Мы вводим тогда налог на осадки: за дождь 100 лир, за проливной дождь 200 лир, а дождь с громом и молнией - 100!» И все это было бы очень смешно, если бы не было так страшно.

- Нам продолжают внушать страх перед Путиным, отвлекая от даже самой элементарной мысли о мире. Украину обнулили, но до людей все еще не доходит, какими будут последствия этой войны, - пишут здравомыслящие украинцы. И таких людей все больше…

ЗАМАНИЛИ В ВОЙНУ И «КИНУЛИ»

Тем временем Евросоюз снова выделяет Украине 4 млрд евро финансовой помощи, что также обсуждают украинцы:

- Что дала нам Европа? Она нас заманила, кинула, лишила перспективы, подсадила на кредиты МВФ, чтоб мы уже никогда не выбрались из ямы и зависимости. И эти 4 млрд., которые пойдут на войну, придется отдавать.

Европа заманила Украину "в войну" и кинула Фото: REUTERS.

Как заявил на брифинге мэр Кличко, столица выделит 1 млрд гривен на помощь ВСУ, закупит 3,5 тонны дизельного топлива для обеспечения работы коммунальщиков, спасателей, пожарников. А наиболее самоотверженным даст премии в размере 30 тыс. гривен.

- Весь Левый Берег Киева под угрозой энергетического апокалипсиса. Не исключено, что жителям Троещины придется зимой рыть выгребные ямы, - открыто предупреждают киевлян депутаты Киевского горсовета.

На Левом берегу проживает более 15 млн. жителей. Чтобы как-то их утешить, нардеп Гетманцев сообщил, что в здании Верховной Рады свет тоже подается перебоями, а половина туалетов закрыты из-за отсутствия воды.

Депутаты с народом!

* Запрещенная в РФ террористическая организация

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