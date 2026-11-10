От оленьих рогов до костюма Деда Мороза: самые смешные наряды для собак

Собачьи модельеры стараются изо всех сил. И предлагают необычные варианты. Фото: Алексей ФОКИН.

- Ты цену видела? Мой пуховик — дешевле.

- Так ты большой уже. Обойдешься. А мальчику нужно самое лучшее!

Примерный диалог с женой при выборе зимней одежки для чихуахуашки 10 лет. Он, так-то, по собачьим меркам, уже вовсе не мальчик. Вполне себе взрослый мужик! Но для супруги остается щеночком, которого нужно холить-лелеять, а зимой — всячески утеплять. Неважно, что у «мальчика» и от природы шуба — на зависть любым норкам и песцам!

Я, впрочем, не отстаю.

- Ну зачем ты ее одеваешь? На улице – плюс 30!

- Она девочка. И должна ходить в платье! Так красиво… — парирую уже я.

Так что «Тинку-псинку-вредную скотинку» все «собачники» в нашем районе узнают издалека. По «утонченным и изысканным» нарядам, закупленным лично мной под недовольные — или, может, завистливые? — взгляды жены. И еще потому, что Тиночка без страха кидается на всех доберманов. Чихуахуа – это вам не хухры-мухры, а три килограмма концентрированной ярости! Ее и алабай соседский обходит за версту…

Не зря друзья со временем сменили отношение к нашим песикам с пренебрежительного «собакосодержащий продукт» до почти уважительного «сушеные овчарки».

Ну а хорошая одежда – важный фактор ухода за любимым питомцем. Тут главное, чтобы ему было комфортно, а хозяина – радовал внешний вид. Собачьи модельеры стараются изо всех сил. И предлагают необычные варианты.

Я подобрал парочку интересных. Жене показывать пока боюсь. Для начала — делюсь с читателями.

САНТА-ГАВКУС

Костюм Санта-Клауса. Фото: Brit914/Shutterstock/Fotodom

Что: Костюм Деда Мороза. Ну или Санта-Клауса.

Почем: от 350 рублей

Главное, чтобы такой Санта-Гавкус не оставил свой «подарок» под елкой. Но тут уж все зависит от воспитания песика и дисциплины… хозяина. Какой бы ни выдалась новогодняя ночь, а утром пушистого Деда Мороза все равно надо выпустить из квартиры!

БУТЕРБРОД ИЛИ ЖИЗНЬ!

Костюм разбойника. Фото: Jhdz/Shutterstock/Fotodom

Что: Костюм пирата. Или разбойника. Или грабителя. Или маньяка из фильма ужасов.

Почем: от 650 рублей

Выскочит подобный «грабитель» на поводке из-за угла, да в темное время суток – любой прохожий сам отдаст все вкусняшки! Или помчится за оными в ближайший круглосуточный магазин.

ТЫКОВКА-ТЫГЫДЫКОВКА

Костюм-тыква. Фото: Phuttharak/Shutterstock/Fotodom

Что: Карнавальный костюм в виде тыквы. Для любителей пышных форм!

Почем: от 1800 рублей

Собаки – мастера спорта по художественному «тыгыдыку». В этом умении им даже котофеи завидуют (но не все)! Особенно раздражает с утра… Но если по дому мчится круглая «тыква» — сдержать улыбку не получится.

ПЁСЕЛЬ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Костюм оленя. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Что: Костюм с рогами новогоднего оленя. Ягель не прилагается.

Почем: от 400 рублей

«И полаю, и забодаю!». Олень – чудесное животное (кстати, вкусное!). Но в квартире держать – так себе. Зато несложно нарядить «оленем» любимого песика. Создать тем самым новогоднее настроение. Лишь бы с другим подобным на прогулке не встретился. А то вдруг сцепятся «рогами».

ЛИКБЕЗ

ОДЕВАТЬСЯ – ПО УМУ!

Как правильно утеплять пушистых-хвостатых в зимнее время года, рассказывает Александр Зорге — ветеринарный врач терапевт-диетолог.

1. Учитывайте породу. Ясно, что хаски зимой шуба не нужна, а китайской хохлатой на улице будет холодно уже в «плюс 10». Чем меньше размер собаки, короче шерсть и тоньше прослойка подкожного жира – тем сильнее она будет мерзнуть. Отдельное внимание – щенкам и пожилым собакам. У них и теплорегуляция налажена хуже, и иммунитет – послабее. Даже маленьких хаски перед прогулкой лучше одеть.

2. Одежда должна быть удобной. Меньше грубых швов, обязательно – подходящий размер. Примерять лучше в магазине – вместе с собакой. Не стоит рассчитывать на удачу, заказывая комбинезон с маркетплейса. Оптимальный вариант – чтобы между животным и одежкой плотно пролезал один палец.

3. Подбирайте практичные материалы. Собаки, в основном, не потеют. Так что подойдет и синтетика – только качественная. Но вот всякие «навороты» в виде микрокармашков, бижутерии и т. д. будут скапливать влагу, сложнее поддаваться чистке, плюс животное может их просто съесть.

Питомец должен привыкнуть и к одежде, и к обуви. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

4. Не забывайте про обувь. Даже у пушистых собак лапы на морозе часто мерзнут. Шерсть между пальцами может покрыться льдом, плюс очень больно ходить по реагентам. Защита не помешает.

5. Питомец должен привыкнуть и к одежде, и к обуви. Дайте время на адаптацию.

6. Маскарадные костюмы собаки терпят (в отличие от котиков). Просто не заставляйте питомца ходить в них долго. Фотосессия – это одно. А долгие прогулки в подобных нарядах способны вызывать дискомфорт.

7. Уши – важнейший орган для собаки. Природа обделила их хорошим зрением, так что ориентация в пространстве происходит на слух. Напялить красивую шапочку можно, но, если видите, что ваше животное ведет себя растерянно и неестественно – лучше тут же снимите. Работает правило – питомцу должно быть комфортно! Не стоит жертвовать этим комфортом ради красивых фото и умилительных взглядов соседей.

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