От оленьих рогов до костюма Деда Мороза: самые смешные наряды для собак

Фото: Алексей ФОКИН.
- Ты цену видела? Мой пуховик — дешевле.
- Так ты большой уже. Обойдешься. А мальчику нужно самое лучшее!
Примерный диалог с женой при выборе зимней одежки для чихуахуашки 10 лет. Он, так-то, по собачьим меркам, уже вовсе не мальчик. Вполне себе взрослый мужик! Но для супруги остается щеночком, которого нужно холить-лелеять, а зимой — всячески утеплять. Неважно, что у «мальчика» и от природы шуба — на зависть любым норкам и песцам!
Я, впрочем, не отстаю.
- Ну зачем ты ее одеваешь? На улице – плюс 30!
- Она девочка. И должна ходить в платье! Так красиво… — парирую уже я.
Так что «Тинку-псинку-вредную скотинку» все «собачники» в нашем районе узнают издалека. По «утонченным и изысканным» нарядам, закупленным лично мной под недовольные — или, может, завистливые? — взгляды жены. И еще потому, что Тиночка без страха кидается на всех доберманов. Чихуахуа – это вам не хухры-мухры, а три килограмма концентрированной ярости! Ее и алабай соседский обходит за версту…
Не зря друзья со временем сменили отношение к нашим песикам с пренебрежительного «собакосодержащий продукт» до почти уважительного «сушеные овчарки».
Ну а хорошая одежда – важный фактор ухода за любимым питомцем. Тут главное, чтобы ему было комфортно, а хозяина – радовал внешний вид. Собачьи модельеры стараются изо всех сил. И предлагают необычные варианты.
Я подобрал парочку интересных. Жене показывать пока боюсь. Для начала — делюсь с читателями.
Что: Костюм Деда Мороза. Ну или Санта-Клауса.
Почем: от 350 рублей
Главное, чтобы такой Санта-Гавкус не оставил свой «подарок» под елкой. Но тут уж все зависит от воспитания песика и дисциплины… хозяина. Какой бы ни выдалась новогодняя ночь, а утром пушистого Деда Мороза все равно надо выпустить из квартиры!
Что: Костюм пирата. Или разбойника. Или грабителя. Или маньяка из фильма ужасов.
Почем: от 650 рублей
Выскочит подобный «грабитель» на поводке из-за угла, да в темное время суток – любой прохожий сам отдаст все вкусняшки! Или помчится за оными в ближайший круглосуточный магазин.
Что: Карнавальный костюм в виде тыквы. Для любителей пышных форм!
Почем: от 1800 рублей
Собаки – мастера спорта по художественному «тыгыдыку». В этом умении им даже котофеи завидуют (но не все)! Особенно раздражает с утра… Но если по дому мчится круглая «тыква» — сдержать улыбку не получится.
Что: Костюм с рогами новогоднего оленя. Ягель не прилагается.
Почем: от 400 рублей
«И полаю, и забодаю!». Олень – чудесное животное (кстати, вкусное!). Но в квартире держать – так себе. Зато несложно нарядить «оленем» любимого песика. Создать тем самым новогоднее настроение. Лишь бы с другим подобным на прогулке не встретился. А то вдруг сцепятся «рогами».
ЛИКБЕЗ
Как правильно утеплять пушистых-хвостатых в зимнее время года, рассказывает Александр Зорге — ветеринарный врач терапевт-диетолог.
1. Учитывайте породу. Ясно, что хаски зимой шуба не нужна, а китайской хохлатой на улице будет холодно уже в «плюс 10». Чем меньше размер собаки, короче шерсть и тоньше прослойка подкожного жира – тем сильнее она будет мерзнуть. Отдельное внимание – щенкам и пожилым собакам. У них и теплорегуляция налажена хуже, и иммунитет – послабее. Даже маленьких хаски перед прогулкой лучше одеть.
2. Одежда должна быть удобной. Меньше грубых швов, обязательно – подходящий размер. Примерять лучше в магазине – вместе с собакой. Не стоит рассчитывать на удачу, заказывая комбинезон с маркетплейса. Оптимальный вариант – чтобы между животным и одежкой плотно пролезал один палец.
3. Подбирайте практичные материалы. Собаки, в основном, не потеют. Так что подойдет и синтетика – только качественная. Но вот всякие «навороты» в виде микрокармашков, бижутерии и т. д. будут скапливать влагу, сложнее поддаваться чистке, плюс животное может их просто съесть.
4. Не забывайте про обувь. Даже у пушистых собак лапы на морозе часто мерзнут. Шерсть между пальцами может покрыться льдом, плюс очень больно ходить по реагентам. Защита не помешает.
5. Питомец должен привыкнуть и к одежде, и к обуви. Дайте время на адаптацию.
6. Маскарадные костюмы собаки терпят (в отличие от котиков). Просто не заставляйте питомца ходить в них долго. Фотосессия – это одно. А долгие прогулки в подобных нарядах способны вызывать дискомфорт.
7. Уши – важнейший орган для собаки. Природа обделила их хорошим зрением, так что ориентация в пространстве происходит на слух. Напялить красивую шапочку можно, но, если видите, что ваше животное ведет себя растерянно и неестественно – лучше тут же снимите. Работает правило – питомцу должно быть комфортно! Не стоит жертвовать этим комфортом ради красивых фото и умилительных взглядов соседей.
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