Самойлова похвасталась сумкой за 290 тысяч рублей на фоне скандала с Джиганом: «Хочется проснуться и все оставить в прошлом»

Оксана Самойлова Фото: Даниил ОПАРИН.

Оксана Самойлова опубликовала новые фотографии, на которых продемонстрировала дорогой аксессуар от Balenciaga. На снимке она позирует с сумкой Le City Bag Medium стоимостью 3550 долларов (около 290 тысяч рублей). При этом в подписи к публикации многодетная мама призналась, что сейчас хочет скрывать личную жизнь от посторонних, мечтает оставить прошлое позади и порой не может сдержать слез.

В публикации Оксана дала понять, что пока не готова открыто рассказывать обо всем происходящем в ее жизни. По словам блогера, сейчас ей хочется больше личного пространства и спокойствия: «Скрываю свою новую жизнь, потому что старой было слишком много».

Вместе с тем Самойлова поделилась фото с шестилетним сыном Давидом и рассказала о том, что сейчас ценит простые домашние вечера и возможность побыть рядом с близкими:

«Вечерами смотрю фильмы и укрываюсь любовью».

При этом эмоциональное состояние Оксаны остается непростым. Она призналась, что в ее жизни сейчас есть место и радости, и грусти, а мысли о будущем соседствуют с желанием окончательно оставить пережитое позади. «Такая жизнь сейчас: веселая и грустная, иногда со слезами, но чаще с улыбками хочется прятаться и проявляться, хочется проснуться и все оставить в прошлом, хочется Новый год и новое чистое светлое начало», - заявила Оксана.

Самойлова похвасталась сумкой за 290 тысяч рублей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Напомним, недавно Самойлова дала понять, что не намерена полностью лишать бывшего мужа Джигана (настоящее имя - Денис Устименко) родительских прав. 26 октября в Москве прошло заседание по вопросу ограничения рэпера в родительских правах. Сама Оксана на него не пришла, однако ее представители пояснили журналистам, что она просит суд ограничить права бывшего супруга на полгода, а не лишать их окончательно.

По мнению юристов, у Самойловой остается надежда, что в дальнейшем Джиган сможет восстановить родительские права, если это будет безопасно для детей. Ранее также стало известно, что ФССП России возбудила исполнительное производство в отношении музыканта из-за задолженности по алиментам. У бывших супругов четверо общих детей.

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