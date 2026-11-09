Дело о расстреле в доме Джигана отправили на дополнительную проверку: противоречия в показаниях свидетелей

41-летний Денис Устименко (Джиган). Фото: Даниил ОПАРИН.

В сентябре стало известно, что в ночь с 3 на 4 июля 2026 года 41-летний Денис Устименко (настоящее имя Джигана, — прим. Ред.), одетый в стиле Рэмбо и вооруженный гражданским карабином «Сайга 9», удерживал персонал в заложниках на протяжении десяти часов и даже стрелял по охраннику. Якобы рэпер прострелил мужчине руку и ногу. Правда, пострадавший так и не дал показания. А другие работники артиста заявили, что слышали только какие-то звуки, но не видели, чтобы кого-то удерживали в заложниках. Выстрелов тоже никто не слышал.

Оксана Самойлова, которая ранее подтверждала историю с расстрелом, не стала писать заявление на бывшего мужа. В день, когда все происходило, 38-летняя блогерша находилась на Неделе моды в Милане. Сейчас Оксана говорит, что ничего не знает. А детей она опросить не разрешила. Джиган до сих пор проходит реабилитацию в Израиле и все отрицает.

Джиган, одетый в стиле Рэмбо и вооруженный гражданским карабином «Сайга 9» Фото: СОЦСЕТИ.

По информации Mash, в настоящее время сотрудники проводят дополнительную проверку. Мы связались с адвокатом Джигана Сергеем Жориным, но он пока не может давать комментарии.

Добавим, что через день после появления новостей о стрельбе в доме Джигана (информация попала в Сеть 23 сентября) вышло большое интервью Самойловой, которое она дала Ксении Собчак. Оксана рассказала, что бывший муж много лет страдает от зависимости и впадает в измененные состояния. Блогерша вспомнила историю, как несколько лет назад Денис угрожал ей пистолетом и стрелял по стенам. Мама Самойловой Евгения подтвердила информацию о жутких припадках зятя. Выступила и старшая дочь Оксаны и Джигана 15-летняя Ариела, которая рассказала об инциденте, произошедшем в ночь с 3 на 4 июля. По словам девушки, отец вернулся из Израиля, от него шел химический запах, и он вел себя неадекватно. Поведала она и о том, что певец ранил охранника.

У Джигана и Оксаны Самойловой четверо общих детей Фото: СОЦСЕТИ.

Сейчас Оксана Самойлова планирует через суд ограничить экс-мужа в родительских правах на полгода. Отныне он сможет видеть всех четверых детей только с разрешения матери и в адекватном состоянии. Также блогерша через суд хочет взыскать с Джигана задолженность по алиментам, которая составляет 1,7 млн рублей.

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Дети смогут видеть отца только с согласия матери и в адекватном состоянии: после стрельбы Самойлова намерена ограничить Джигана в родительских правах