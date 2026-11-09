Не платите поддельные штрафы: россиян предупредили о рассылке «липовых» квитанций за нарушения ПДД

«Письмо счастья» со штрафом может быть как обычным бумажным письмом, так и сообщением в мессенджере или на электронной почте Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ВЕЧНАЯ БОРЬБА С ХАКЕРАМИ

Получить «письмо счастья» со штрафом – уже неприятно. Куда обиднее его заплатить и потом осознать – нарушения не было, а деньги «улетели» к мошенникам. Увы, история – не редкая. На что еще раз указали в МВД.

Схема простая, давно известная, но, к сожалению, все еще действенная. Автолюбители получают извещения о нарушении ПДД, зафиксированном с помощью камер фото-видеоконтроля. И квитанцию об оплате. Это может быть как обычное бумажное письмо, так и, например, сообщение в мессенджере или по электронной почте. Добропорядочный владелец машины обычно переводит деньги, не вникая в указанные реквизиты, и… готово! Злоумышленник получает энную сумму. При этом самого нарушения могло и не быть. А если штраф действительно существует – то есть, имеется постановление, выписанное инспектором ГАИ – то он продолжает «висеть» в базе. И его по-прежнему придется оплатить. Так сказать – повторно.

- Проблема, к сожалению, массовая и повсеместная, - признает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Хорошо, что МВД о ней предупреждает. Плохо, что толком не борется… С другой стороны, если говорить откровенно, полностью победить это явление, наверное, нельзя. Поймают и посадят одного хакера – его место быстро займет другой. Так что подобные рассылки были, есть и будут.

Полностью победить этих мошенников, наверное, нельзя. Поймают и посадят одного хакера – его место быстро займет другой. Так что подобные рассылки были, есть и будут. Фото: CL STOCK/Shutterstock/Fotodom

Подделать штрафную квитанцию, увы, несложно. Утечки из различных баз, в том числе базы МВД, случаются регулярно, так что злоумышленники часто имеют доступ к информации о машинах, их номерах и данных владельца. Дальше можно как скопировать реально существующее постановление, так и сфабриковать поддельное. Например – найти фото с камеры, где нарушение совершает такой же автомобиль такого же цвета, заменить с помощью графических редакторов его номер, подправить дату и место – и отправить «требование об оплате» совсем другому человеку.

Отличить «подделку» от подлинника сложно. А вот избежать неприятных последствий – легко. Достаточно помнить о базовых правилах элементарной цифровой гигиены.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА ОБМАН

Перво-наперво – убедиться, что штраф действительно существует. Сомнения могут возникнуть уже при внимательном изучении постановления, в котором обязательно указано время и место нарушения. Вдруг в этот день и час вы вовсе не садились за руль или не ехали по данной улице? А даже если ехали, проверьте наличие штрафа через официальные порталы.

- Надежнее всего – зайти в личный кабинет на «Госуслугах», - рассказывает Антон Шапарин. – Правда, убедитесь, что данные вашей машины подгружены к вашему профилю. Да, не всегда информация о нарушениях и штрафах отображается оперативно. Но если вам пришлось письмо с квитанцией якобы от ГАИ, а на Госуслугах ничего об этом не сказано – это как минимум повод задуматься, все ли в порядке.

Проверьте наличие штрафа через официальные порталы. Надежнее всего – зайти в личный кабинет на «Госуслугах», если данные вашей машины подгружены к вашему профилю Фото: Даниил ОПАРИН.

Так же МВД напоминает – каждый штраф содержит уникальный идентификатор начисления (УИН), состоящий из 20 или 25 цифр. По нему можно проверить наличие долга на тех же Госуслугах или региональных ресурсах, вроде mos.ru. Там же, кстати, удобнее и оплатить – так точно может быть уверенным, что деньги отправятся в бюджет государства, а не мошенникам.

Обязательно присмотритесь к квитанции. Если она подлинная, в графе «получатель» всегда указан единственный вариант: «Управление Федерального казначейства». А вот в фальшивой - счет платежной электронной системы. Переводить туда деньги – нельзя!

- И помните, что у ГАИ нет официального приложения для смартфонов, где можно посмотреть и оплатить свои штрафы, - предупреждает Антон Шапарин. – Все подобные сервисы не имеют отношения к МВД. Пользоваться ими можно только на свой страх и риск. Я рекомендую этого не делать. Во-первых – они берут комиссию, без которой можно обойтись, если оплачивать квитанции на Госуслугах. А во-вторых – с ними вы не застрахованы от таких вот подделок, про которые мы сейчас говорим.

Также ни МВД, ни ГАИ не присылают уведомления в мессенджерах или на электронную почту! Получили такое письмо или сообщение – значит, почти наверняка постарались мошенники.

- И будьте аккуратны с приложениями банков, в которых тоже иногда отображаются штрафы. Во-первых, они могут там появляться, только если вы указали в личном кабинете данные своего авто. Если не указывали – банк никак не подтянет квитанции из официальных баз. Во-вторых – я лично и в таких приложения часто встречаю уведомления о штрафах за нарушения, которых не совершал, - добавляет Антон Шапарин.

Если резюмировать – всегда проверяйте наличие штрафов только на официальных ресурсах (Госуслуги или сайт ГАИ). И при оплате внимательно смотрите на реквизиты получателя.

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