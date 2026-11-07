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Авто7 ноября 2026 17:02

Скидки до 40% на автомобили: кто сможет воспользоваться льготной программой в России

Семьи с детьми в России смогут оформить автокредит со скидкой до 10% с 1 декабря
Илья МАСЮК
Льготное автокредитование. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Льготное автокредитование. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

С 1 декабря 2026 года в России планируют вновь запустить государственную программу льготного автокредитования. Об этом сообщают эксперты канала "Объясняем.РФ" в Max. В рамках инициативы покупатели смогут получить скидку при приобретении нового автомобиля российской сборки. Размер государственной поддержки будет определяться с учетом категории граждан и характеристик транспортного средства.

Претендовать на участие в программе смогут россияне, которые прежде не владели собственным автомобилем. В число получателей льготы включены работники образовательных и медицинских учреждений, участники специальной военной операции и их родственники, семьи с несовершеннолетними детьми, военные пенсионеры, а также граждане с инвалидностью.

При покупке автомобиля с обычным двигателем внутреннего сгорания размер скидки составит 20%. Для жителей Дальневосточного федерального округа предусмотрена повышенная льгота — 25%. Семьи, в которых воспитываются двое и более детей, а также родители детей с инвалидностью смогут рассчитывать на снижение стоимости машины на 10%.

Отдельные условия предусмотрены для военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО. Они смогут приобрести транспортное средство с ручным управлением, воспользовавшись скидкой в размере 40%.

Для покупателей электромобилей государство предусмотрело компенсацию в размере 35% от стоимости машины. При этом максимальная сумма поддержки ограничена 925 тысячами рублей. В отличие от остальных категорий автомобилей, для получения этой льготы не требуется соответствовать специальным социальным критериям: воспользоваться предложением сможет любой покупатель.

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