Певица Нюша с сестрой Марией Шурочкиной Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В распоряжении сайта KP.RU появились кадры с места пожара в квартире двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной, приходящейся сестрой певице Нюше.

На опубликованных снимках запечатлены последствия возгорания. Видно, что обгорела входная дверь квартиры. Следы сажи и копоти также видно снаружи дома, вокруг окна кварттиры.

Дверь в квартиру Марии Шурочкиной Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.

Пожар в доме сестры Нюши, олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной

ЧП произошло в квартире спортсменки на 17-м этаже жилого комплекса «Свой». По предварительным данным, пожар начался в момент, когда 31-летняя гимнастка заправляла биокамин — декоративное устройство на биэтаноле, не требующее дымохода.

Последствия пожара. Фото предоставлено KP.RU очевидцами

Пока неясно, каким образом пламя биокамина перекинулось на Марию Шурочкину. Дело в том, что такие отопительные и декоративные устройства популярны в многоквартирных домах. Биокамину не нужен дымоход или сложная установка, он работает на жидком биотопливе (биэтаноле).

В управляющей компании дома сообщили, что автоматические системы пожаротушения и датчики сработали в штатном режиме, а оперативные действия жильцов позволили избежать дополнительных рисков для работы экстренных служб.

Фото предоставлено KP.RU очевидцами

Состояние Марии Шурочкиной после пожара

Как сообщает источник «Известий», у спортсменки диагностированы термические поражения I и II степени. Пламенем повреждены голова, шея, грудная клетка, живот, руки и туловище.

Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.

В настоящее время врачи оказывают пострадавшей всю необходимую экстренную помощь. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое и продолжает ухудшаться. По информации Telegram-канала Mash, площадь термических ожогов увеличилась до 32% поверхности тела. Медики констатируют угрозу жизни и начали процедуру некроза тканей.