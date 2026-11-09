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Звезды9 ноября 2026 7:02

Нет кожи на голове, шее и груди: Сестра Нюши чуть не сгорела из-за биокамина

Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина чуть не сгорела из-за биокамина
Евгения РУДИНА
Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина чуть не сгорела из-за биокамина

Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина чуть не сгорела из-за биокамина

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 31-летняя Мария Шурочкина чуть не сгорела в собственной квартире. Она заправляла биокамин, как вдруг на ней вспыхнула одежда. Сестру певицы Нюши в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Пока непонятно, каким образом пламя из биокамина переметнулось на Марию. Известно, что отопительно-декоративные устройства используют во многих многоквартирных домах. Биокамин не требует дымохода, вытяжки или сложного монтажа и заправляется жидким биотопливом (биэтанолом).

По данным Mash на спорте, ЧП произошло в квартире спортсменки на 17 этаже в ЖК «Свой». К настоящему времени площадь ожогов на теле Шурочкиной увеличилась до 32%. Состояние Марии переквалифицировали со среднего на тяжёлое из-за угрозы жизни. У олимпийской чемпионки сгорела кожа на голове, груди, животе и руках. По этой причине начался некроз тканей.

В мире спорта Шурочкина хорошо известна. Мария дважды становилась олимпийской чемпионкой — на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Токио в 2021 году. Спортсменка приходится единокровной сестрой певице Нюше. У девушек один отец, но разные мамы. Владимир Шурочкин — один из бывших солистов группы «Ласковый май» и продюсер 36-летней поп-певицы Анны Шурочкиной, больше известной, как Нюша.

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