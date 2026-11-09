Россияне заявили, что современные дети хулиганят чаще прошлых поколений

Современные дети все чаще срывают уроки и спорят с учителями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Современные дети все чаще срывают уроки и спорят с учителями. Психологи подтверждают, что у «осознанного родительства» есть множество побочек. Родители боятся проявлять строгость, наказывать детей, а получают маленьких манипуляторов, считающих, что им все можно. Интересно, что сами россияне тоже видят эти изменения и отмечают, что современные дети ведут себя более назально, чем любые другие предыдущие поколения. Об этом говорят итоги опроса KP.RU.

Так, целых 93% опрошенных отмечают зашкаливающие наглость и хулиганство нового поколения. По словам россиян, современные дети не только с родителями или сверстниками позволяют себе лишнего, но и с педагогами, и даже с незнакомками на улицах.

«Современный подход к воспитанию, вседозволенность и безнаказанность привели к такому положению. Педагог- ранее уважаемый всеми человек - теперь в роли прислуги для «осознанных» родителей и их отпрысков», - хмурится участник опроса.

«Побочный эффект инфантильного общества. Посмотреть на пап и мам, этих «детишек», они же права качают, и уверены, что все им должны», - злится другой.

«Избалованные дети. К труду не приучены. Приучены к телефонам, а не к человеческим отношениям», - вздыхает третий.

«Я работаю дворником, убираюсь в сквере, а через дорогу школа. Вижу этих ребят каждый день, печально, но никакого у них воспитания, и не имеют никакого уважения даже к своим родителям, вот это грустно», - делится еще один участник опроса.

И лишь 6% опрошенных россиян считают, что современные дети и подростки такие же как во все времена, со своими особенностями, но ни лучше, ни хуже.

«Дети? Ха, мы сами такими были. Не надо придумывать, все поколения через это проходят, и хулиганят и взрослым перечат», - разводит руками участник опроса.

«Да ладно, так было всегда, не надо драматизировать», - кивает другой.

Оставшийся 1% респондентов выбрал вариант «другое».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 4,3 тысячи человек.

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