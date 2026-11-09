Анна Курникова и Энрике Иглесиас привели дочерей на турнир по бальным танцам: милые фото Люси и Маши

Анна Курникова вышла в свет с Энрике Иглесиасом и дочками Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые за долгое время вышли в свет. Знаменитости привели своих дочерей, восьмилетнюю Люси и шестилетнюю Машу, на турнир по бальным танцам в Майами. Поклонники обсуждают редкие фото звездной семьи.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ведут тихую жизнь вдали от посторонних глаз. Они обосновались в роскошном поместье в Майами. Семейный особняк расположен в закрытом поселке с круглосуточной охраной.

Иглесиас появился на танцевальном турнире Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В конце 2025 года в звездной семье родился четвертый ребенок Рома. Анна полностью посвящает себя материнству. Энрике, как только в его гастрольном графике появляется перерыв, буквально не отлипает от наследников. Он не раз признавался, что дети и Анна для него являются смыслом жизни.

Отпрыски растут разносторонними личностями. Они поют, рисуют и много времени уделяют спорту. Дочки Люси и Маша занимаются бальными танцами.

Анна с дочками Люси и Машей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На днях девочки приняли участие в соревнованиях. 45-летняя Анна и 51-летний Энрике сопровождала дочек.

Одна из мам участниц поделилась трогательными снимками. В кадре можно увидеть, как счастливые девочки держат в руках кубки победительниц.