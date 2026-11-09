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Звезды9 ноября 2026 19:15

Анна Курникова и Энрике Иглесиас привели дочерей на турнир по бальным танцам: милые фото Люси и Маши

Анна Курникова и Энрике Иглесиас привели дочерей на турнир по бальным танцам
Ольга ЛИБГАРДТ
Анна Курникова вышла в свет с Энрике Иглесиасом и дочками

Анна Курникова вышла в свет с Энрике Иглесиасом и дочками

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые за долгое время вышли в свет. Знаменитости привели своих дочерей, восьмилетнюю Люси и шестилетнюю Машу, на турнир по бальным танцам в Майами. Поклонники обсуждают редкие фото звездной семьи.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ведут тихую жизнь вдали от посторонних глаз. Они обосновались в роскошном поместье в Майами. Семейный особняк расположен в закрытом поселке с круглосуточной охраной.

Иглесиас появился на танцевальном турнире

Иглесиас появился на танцевальном турнире

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В конце 2025 года в звездной семье родился четвертый ребенок Рома. Анна полностью посвящает себя материнству. Энрике, как только в его гастрольном графике появляется перерыв, буквально не отлипает от наследников. Он не раз признавался, что дети и Анна для него являются смыслом жизни.

Отпрыски растут разносторонними личностями. Они поют, рисуют и много времени уделяют спорту. Дочки Люси и Маша занимаются бальными танцами.

Анна с дочками Люси и Машей

Анна с дочками Люси и Машей

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На днях девочки приняли участие в соревнованиях. 45-летняя Анна и 51-летний Энрике сопровождала дочек.

Одна из мам участниц поделилась трогательными снимками. В кадре можно увидеть, как счастливые девочки держат в руках кубки победительниц.