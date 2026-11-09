На «Мисс Вселенная 2026» из России улетела настоящая красавица: «Естественная красота, без следов косметологии на лице»

На «Мисс Вселенная» отправилась 22-летняя студентка факультета журналистки Александра Сташкевич Фото: социальные сети.

Участницы юбилейного 75-го конкурса «Мисс Вселенная 2026» собираются в Пуэрто-Рико. Большинство девушек уже прилетели — 11 ноября официальное приветствие. 21 ноября — конкурс национального костюма, 22 ноября — выход в купальниках и вечерних платьях, 24 ноября — финал.

В 2002 году Оксана Федорова (Мисс Россия 2001 года) именно в Пуэрто-Рико стала «Мисс Вселенная». Сайт KP.RU узнал, почему в этом году участница из нашей страны отличается от предшественниц, и выбрал ее главных конкуренток.

ВЫСОКИЕ ШАНСЫ КРАСАВИЦЫ ИЗ РФ

Часто на этот конкурс отправляют действующую победительницу или вице-мисс конкурса «Мисс Россия». Но «Мисс Россия 2026» пока не провели, запланирован на конец года. Организаторы решили, что на «Мисс Вселенная» поедет 22-летняя студентка факультета журналистки Александра Сташкевич — финалистка конкурса «Мисс Россия 2023». Даже не вице-мисс, в призовую «тройку» Саша тогда не вошла. Почему такой выбор? Выбирали среди ярких участниц топ-10 последних лет. По слухам: организаторы просто не успели вовремя позаботиться об американской визе для участницы этого года, а у Александры, помимо ума и красоты, была еще и виза. К примеру, в 2025 году на «Мисс Вселенная» ездила Анастасия Венза («Мисс Россия 2025») — не вошла в топ-30, в 2024 Валентина Алексеева («Мисс Россия 2024») вышла в финальный топ-12.

По оценке экспертов, выбор достойный — зрители сейчас могут голосовать за участницу из своей страны на официальном сайте конкурса. В 2026 году из России в «Мисс Вселенная» участвует девушка, у которой есть шансы стать заметной участницей и завоевать симпатии зрителей.

Стилист, имиджмейкер Анвар Очилов назвал KP.RU причины, по которым Александра Сташкевич - это очень удачный выбор для участия в «Мисс Вселенная 2026»:

«В индустрии моды и красоты есть свои правила, тренды. Еще несколько лет назад в трендах у моделей были грубоватые черты лица и густые брови, а сейчас вернулся интерес к вот такой кукольной внешности, как у Александры. Очень красивая. Сегодня актуальна естественность — и так приятно видеть лицо нашей участницы без следов уколов красоты и других процедур. Милая, нежная, естественная. Даже удивительно, что в наше время на конкурс красоты едет девушка с натуральной естественной красотой. Все нежно, красиво, достойно, внешность запоминающаяся. Несмотря на «кукольную красоту» есть индивидуальность. Очень достойная участница из нашей страны, и в подборе макияжа, прически — все максимально гармонично».

Александра Сташкевич. Россия Фото: социальные сети.

Александра Сташкевич не только красивая, но и умная девушка: студентка факультета журналистики Тюменского государственного университета, работает спортивным корреспондентом. Характер спортивный, закаленный: Сташкевич — семикратная чемпионка России по чир-спорту, кандидат в мастера спорта, выступала в составе сборной России на международных соревнованиях. Последние недели Александра готовилась к конкурсу в Москве. Сташкевич подготовила благотворительный проект для «Мисс Вселенная» — он посвящен помощи людям с тяжелыми заболеваниями, поддержке их близких и популяризации донорства костного мозга. Сама Саша уже вступила в регистр доноров и вместе с Артемом Алискеровым, победившим лейкоз, рассказала в проекте, как важно помогать другим людям.

Александра Сташкевич рассказывает: «В моей жизни были непростые испытания. Я потеряла папу (мужчина умер, когда девочка училась в школе — прим. ред.). Моя мама более 11 лет живет с болезнью Паркинсона. В самые трудные моменты именно спорт становился для меня опорой, помогал справляться с переживаниями, находить силы двигаться дальше и не сдаваться. Сегодня мне хочется самой помогать людям, которым особенно нужна эта поддержка».

УЧАСТНИЦЫ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

С 2022 года в конкурсе могут участвовать замужние женщины с детьми, ранее было ограничение. Наша участница не замужем, а вот среди участниц из других стран есть женщины, воспитывающие детей. Изучили анкеты участниц и выбрали красавиц, которые претендуют на выход в финал — они не только красивые, но и умные. Всего в конкурсе участвуют 120 женщин. Верхний возрастной ценз не установлен — от 18 лет.

Выбрали, кто с нашей Александрой Сташкевич может оказаться в топ-5.

Колумбия

Мария Александра Лопес. Колумбия Фото: социальные сети.

Мария Александра Лопес одна из самых возрастных участниц этого конкурса, ей 32 года. Мария с 18 лет участвует в конкурсах, ее мама была на «Мисс Вселенная» в 1990 году. По профессии Мария инженер-технолог и профессиональная модель — за ее плечами большой опыт конкурсов красоты, и она чувствует себя «как рыба в воде». Ее главная мечта — выйти замуж и родить детей, в вторая мечта — занять призовое место на «Мисс Вселенная». Помимо красоты, ее главный козырь — опыт и отсутствие переживаний. Готовила к конкурсу Марию мама.

Беларусь

Алия Короткая. Беларусь Фото: социальные сети.

22-летняя Алия Короткая стала первой вице-мисс конкурса «Мисс Беларусь 2025», а в 2026 году на «Мисс Брикс» заняла третье место. Ее сравнивают с Оксаной Федоровой — статная, красивая. Алия говорит: «Хочется достойно представить Беларусь. На конкурс повезу около 60 нарядов. Но главных будет два — национальный костюм, который представил белорусский дизайнер Дмитрий Титушкин, а также вечернее платье — его готовила моя мама дизайнер Диана Короткая». Алия — психолог по образованию, модельер.

Индия

Казиа Лиз Меджо. Индия Фото: социальные сети.

Казиа Лиз Меджо самая юная участница — студентка юридического факультета академии высшего образования в Бенгалуру 19 лет. Она взяла академический отпуск, чтобы поехать на конкурс. Девушка удивительной красоты получила хорошее образование, с детства занимается танцами, играет на скрипке и барабанах, и уже снималась в кино.

Сербия

Николина Вуйчич. Сербия Фото: социальные сети.

24-летния Николина Вуйчич считает участие в конкурсах красоты хобби. А главное дело ее жизни — медицина. Николина сначала выучилась на медицинскую сестру, работала и продолжает в отделении педиатрии неотложной помощи. Также получает высшее медицинское образование. К конкурсу относится легко — а это иногда помогает победить.

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