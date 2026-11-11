Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет. Фото ТАСС/ Александр Саверкин

11 ноября в Москве пройдет прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Народная артистка умерла 6 ноября после тяжелой и долгой болезни. Похоронят ее рядом с любимым мужем, актером и писателем Василием Шукшиным.

ПРОЩАНИЕ И ПОХОРОНЫ ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ

Отпевание и прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной пройдет Храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Траурная церемония начнется в 12 часов дня. Проводить актрису в последний путь соберутся родные, близкие, коллеги, поклонники.

Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с мужем, писателем и режиссером Василием Шукшиным.

ПРИЧИНА СМЕРТИ ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в московской городской больнице № 24 в возрасте 88 лет. Официальная причина смерти - острая сердечная недостаточность. Первой о её кончине сообщила её дочь Мария Шукшина. «Умерла моя мама, раба Божия Лидия. Прошу молитв ваших, милые добрые люди», - написала Мария Шукшина в соцсетях.

В больнице Лидия Федосеева-Шукшина находилась с 11 октября. Поводом для обращения за медицинской помощью стали проблемы с сердцем и одышка. У Лидии Николаевны был диагностирован ряд хронических заболеваний, среди которых сердечная недостаточность, бронхиальная астма, сахарный диабет. В прошлом году актрисе провели операцию на сердце (стентирование), её состояние ненадолго улучшилось. После госпитализации в октябре этого года артистку поместили в реанимацию. В больнице она провела почти месяц. Она находилась на аппарате ИВЛ. Ей присвоили паллиативный статус, шла речь о госпитализации в Коммунарку.

В больнице Лидия Федосеева-Шукшина находилась с 11 октября Фото: Евгения ГУСЕВА.

БИОГРАФИЯ И РОЛИ В КИНО ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 в Ленинграде. С юных лет она занималась в драмкружке при ленинградском Доме кино. Сниматься начала ещё школьницей в эпизодических ролях в фильмах «Два капитана» и «Максим Перепелица».

В 1957 году поступила во ВГИК, который окончила в 1964 году, мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Среди её однокурсников были: Лариса Лужина, Николай Губенко, Жанна Болотова, Жанна Прохоренко, Сергей Никоненко, Галина Польских…

Кадр из фильма «Сверстницы» (1959)

Во время учебы в коридорах ВГИКа она не раз встречала своего будущего мужа Василия Шукшина. Но их близкое знакомство состоялось на съемках фильма «Какое оно, море?» (1964 год). В то время актриса была замужем, в первом браке с актером Вячеславом Ворониным у неё родилась дочь Анастасия. И Василий Шукшина был несвободен. Он состоял в отношениях с Викторией Софроновой, дочерью главного редактора журнала «Огонёк», писателя Анатолия Софронова. И с актрисой Лидией Александровой, которая сыграла роль Насти в фильме Шукшина «Живёт такой парень». Тем не менее вспыхнул роман и с Лидией Федосеевой.

Василий Шукшин, Мария Шукшина и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: t.me/mariashukshina

В конце концов Шукшин остался с ней. В этом союзе родились две дочери – Мария и Ольга Шукшины.

Это был не только семейный, но и творческий союз. Лидия Федосеева снялась в фильмах Шукшина «Странные люди», «Печки-лавочки», «Калина красная». После скоропостижной смерти Василия Шукшина от инфаркта в 1974 году актриса взяла двойную фамилию Федосеева-Шукшина. Она продолжила кинокарьеру, сыграв более чем в 90 фильмах. Среди них: «12 стульях», «Вам и не снилось…», «Виват, гардемарины!», «Графиня Шереметева» и многие другие.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ

После смерти Василия Шукшина актриса ещё не раз выходила замуж. Её третьим мужем стал кинооператор Михаил Агранович. Четвёртый муж — польский художник Марек Межеевский. Пятый - музыкальный продюсер Бари Алибасов, с которым актриса состояла в официальном браке три года с 2018 по 2021 год. У Лидии Федосеевой-Шукшиной – пятеро внуков, есть правнуки.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Фото: Борис КУДРЯВОВ.

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