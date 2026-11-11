Территории Украины, море и энергетика: Что на столе в Абу-Даби во второй день переговоров

Проходит второй день переговоров в Абу-Даби. Фото: REUTERS.

Стартовал второй день переговоров в Абу-Даби. По утечкам, сегодня на столе территории, энергетика и Чёрное море. Каждая тема тянет на отдельный раунд. Но главное в этой встрече лежит этажом выше.

Впервые за почти пять лет стороны садятся за стол не только затем, чтобы договориться, где и когда замолчат пушки. Обсуждают, как будет устроена безопасность континента после войны. Кто кому и что гарантирует, где проходят красные линии, чьи войска и ракеты где стоят. Источник в нашей делегации сформулировал прямо: урегулирование на Украине – лишь часть разговора о неделимой системе безопасности для всей Европы. Война в этой мозаике – самый сложный и кровавый фрагмент. Но лишь фрагмент.

Украинская сторона твердит, что сначала надо остановить войну. Фото: REUTERS.

Украинская сторона твердит, что сначала надо остановить войну. Ей нужна пауза, которую можно продать как победу. А разговор об устройстве Европы неизбежно упирается в вопрос, какое место в нём займёт сама Украина. И решаться он будет уже не в Киеве.

Добровольно такой разговор с Москвой никто вести не собирался. К нему подвели.

Американцы усадили Киев за стол, когда стало ясно, чем для него кончается настоящее: энергетика на последнем издыхании, фронт пятится, бюджет держится на чужих кредитах. Удары по ТЭЦ оказались убедительнее любых нот.

Украинский источник AFP выдал план Зеленского: деньги Запада на армию в 800 тысяч человек минимум на 10 лет после войны. Мир в такой логике – перерыв на обед. Отдышаться, перевооружиться за европейский счёт – и по новой. Нам такой мир не нужен. Смысл всей затеи в том, чтобы нынешним школьникам не пришлось через десять лет идти по тем же лесополкам.

Европейцы прилетели в Абу-Даби на отдельные встречи с украинцами Фото: REUTERS.

Европейцы прилетели в Абу-Даби на отдельные встречи с украинцами – за общий стол их не позвали. О безопасности Европы договариваются без Европы, и Брюссель этого не простит. Будет подкладывать украинцам доводы за войну, как делал всегда. Благо на Банковой их охотно примут: пока идёт война, идут и деньги.

Поэтому иллюзий в Москве не строят. Пока дипломаты чертят контуры будущего, армия корректирует настоящее. И каждый прилёт по украинской энергетике делает собеседников немного сговорчивее.