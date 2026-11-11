AFP: Украина просит у Запада средства для ВСУ на десять лет вперед Фото: REUTERS.

Киевское руководство решило запросить у Запада еще более затратную поддержку. Украина рассчитывает, что европейцы выделят средства для ВСУ на десять лет вперед. Так пишет агентство AFP со ссылкой на источник в Киеве.

Утверждается, что украинцы планируют содержать на деньги Запада 800-тысячную армию. В Киеве считают, что партнеры поддержат эту идею.

"Украина рассчитывает как минимум на десять лет финансовой помощи для поддержания армии численностью 800 тысяч человек", - сказано в статье.

При этом киевские власти уже попросили у Запада многомиллиардные выплаты на следующий год. Только на военные расходы Украине понадобится 175 млрд долларов. При этом в бюджете страны на эти цели заложено 100 миллиардов.

Европейцы между тем сами не знают, откуда брать средства для Киева. Чешский лидер Петр Павел предложил гражданам скинуться из своего кармана на помощь украинцам. Он заявил, что людей в Незалежной ждет тяжелая зима. Поэтому жителям Чехии нужно помочь украинским гражданам. Петр Павел призвал неравнодушных пожертвовать "столько, сколько могут". Президент Чехии заверил, что сбор средств через различные благотворительные фонды якобы поможет Киеву пережить тяжелые времена.

Тем временем задерживается подписание нового декрета Италии о выделении военной помощи Украине. Проблемы возникли из-за отсутствия подписи министра экономики и финансов страны Джанкарло Джорджетти. В правительстве Италии объяснили паузу техническим характером. Документ требует утверждения главами ведомств обороны, иностранных дел и экономики. Задержка привлекла внимание наблюдателей на фоне политических разногласий внутри правящей коалиции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, кому Запад хочет жертвовать свои деньги. Он уведомил, что в 2021 году киевский режим готовил мощное силовое подавление Донбасса. Глава МИД добавил, что на переговорах в Абу-Даби сейчас будут обсуждаться гарантии коллективной безопасности. Речь Сергея Лаврова прозвучала на фоне публикации МИДом документов, которые подтверждают, что Украина готовила наступательную операцию против Донбасса. Киев планировал таким образом установить контроль над ДНР и ЛНР.