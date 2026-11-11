Валентина Алексеева высказалась о скандальном концерте Киркорова в Тюмени: «Я была в ужасе»

Модель Валентина Алексеева прокомментировала скандал на концерте Киркорова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева публично вступилась за Филиппа Киркорова после неоднозначного выступления в Тюмени. Модель призналась, что была поражена трудолюбием поп-короля, и призвала публику с большим пониманием относиться к трудностям, с которыми сталкиваются исполнители.

Шоу в Тюменской филармонии обернулось большим скандалом для Филиппа Бедросовича. Зрители заметили, что Киркоров с трудом удерживал равновесие, местами пропускал слова в песнях и не допевал отдельные фрагменты. В финале концерта артисту помогали покинуть сцену. Некоторые посетители предположили, что певец находится в состоянии алкогольного опьянения, и остались недовольны увиденным. Часть публики даже заговорила о возврате денег за билеты.

Сам исполнитель объяснил произошедшее проблемами со здоровьем. По словам Филиппа Бедросовича, температура поднялась почти до 40 градусов, однако он решил не отменять выступление, поскольку поклонники специально приехали из других городов и ждали встречи с ним.

На фоне разгоревшейся дискуссии Алексеева опубликовала совместную фотографию с артистом и обратилась к нему с теплыми словами. Модель напомнила, сколько сил Киркоров отдает концертам, и призналась, что лично убедилась в напряженности его рабочего расписания: «Дорогой мой друг, Филипп! Вы столько лет дарите людям грандиозные многочасовые концерты, праздники и эмоции - это огромный труд! Даже когда всё непросто, даже когда заканчиваются силы и подводит здоровье, Вы выходите на сцену и отдаете себя без остатка. Побыв с Вами несколько дней, я была в ужасе от Вашего графика».

Валентина назвала выступления в Тюмени примером преданности профессии. Особенно ее впечатлил второй концерт, состоявшийся 10 ноября. «Концерт в Тюмени стал историей о настоящей преданности профессии. Это достойно огромного уважения, это вдохновляет и по-доброму шокирует! Браво Вам за концерты от 09.11.2026 и, особенно, от 10.11.2026.

Вы - нереальный! Вы - бесконечно талантливый! Трудности бывают у всех, хочется, чтобы все научились проявлять больше эмпатии», - написала модель.

В завершение обращения Алексеева пожелала певцу восстановить силы и напомнила, что даже самым востребованным артистам необходимо заботиться о собственном здоровье.

Напомним, после первого концерта Киркоров сам прокомментировал случившееся и извинился перед зрителями, которые остались разочарованы выступлением. Артист признал, что не смог подарить публике те эмоции, на которые она рассчитывала, и поблагодарил врачей скорой помощи, оказавших ему поддержку после шоу. На его защиту также встала певица Слава. Исполнительница раскритиковала тех, кто осуждал коллегу, напомнив, что гастрольная работа требует огромных сил и что артисты порой выходят на сцену даже с серьезными проблемами со здоровьем. Обращаясь к недовольным зрителям, она заявила: «Посмотрите в зеркало».

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