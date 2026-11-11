Билеты на концерты Киркорова массово сдают после одного инцидента: что случилось

В Ярославле и Костроме сдают билеты на концерт Киркорова после скандала в Тюмени Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Жители Костромы и Ярославля начали сдавать билеты на предстоящее шоу Филиппа Киркорова. Поводом для отказа от посещения мероприятия стало скандальное выступление певца в Тюмени 9 ноября. Об этом пишет КП-Кострома.

Как сообщается, если тенденция сохранится, исполнитель рискует выступить перед полупустым залом, поскольку на текущий момент нераспроданными остаются около трех тысяч из семи тысяч билетов.

При этом в Ярославле волна недовольства началась еще до тюменского инцидента. Представители ветеранской организации десантников ранее обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву с просьбой отменить выступление артиста, назвав его прошлые выходы на сцену в тельняшке и берете ВДВ насмешкой над военными символами.

Напомним, во время первого из двух тюменских концертов зрители обратили внимание на странное поведение артиста. Киркоров едва держался на ногах, засыпал на ходу, пропускал строки и не допевал куплеты. Сам певец позже объяснил свое состояние высокой температурой и заявил, что сразу после выхода со сцены обратился к врачам. Уже на следующем концерте 10 ноября, по данным местной прессы, исполнитель выступал в привычном энергичном темпе.