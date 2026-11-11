Фото: Иван МАКЕЕВ.
11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры России, США и Украины. Первые итоги подвел глава российской делегации, помощник Президента Владимир Мединский. Публикуем дословную расшифровку его ответов на вопросы журналистов.
Помощник президента России Владимир Мединский честно ответил на вопросы журналистов после трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, но его параметры будут объявлены позднее
- Прежде всего я хотел бы от имени всей нашей российской делегации поблагодарить руководство Арабских Эмиратов, Абу-Даби за прекрасную организацию переговоров, создание доброжелательной, деловой атмосферы. Спасибо большое, мы очень признательны.
- Как проходило обсуждение вопроса выстраивания будущей архитектуры безопасности в Европе? Зеленский, кстати, сказал, что этот вопрос будет обсуждаться только после того, как завершится конфликт.
- Мы считаем, что сама постановка вопроса о том, что произойдет после неминуемого завершения конфликта на Украине - правильная постановка. Вопрос об архитектуре европейской безопасности и о том, что нужно создать новую, всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз. И в 2008 году, когда мы предлагали соответствующий проект европейской безопасности. И в 2021 году, когда мы направляли и НАТО, и Соединенным Штатам, и европейским странам соответствующие документы.
Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот, прошло немало лет, и, наконец, эта тема обрела звучание и понимание, что её надо решать.
Конфликт на Украине показал, что вся действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо. И, по сути, болен весь организм. А на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком. Пластырем тут не обойдешься, поэтому...
Эта тема была центральной темой переговоров. Мы с участием американской стороны обменялись нашими позициями, где-то нашли взаимопонимание, где-то нет. И этот разговор, безусловно, будет еще продолжен. Миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности. Справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам. Над этим будем работать.
- Здесь, в Абу-Даби были также представители Евросоюза. Скажите, пожалуйста, общались ли вы с ними, запланированы ли с ними какие-то встречи?
- Нет, мы с ними не общались. Мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят утвержденный трехсторонний характер. Что касается позиции руководства ряда европейских стран, то по сути они занимаются групповым обманом украинского народа. Они финансируют и снабжают вооружением одну из воюющих сторон. При этом, по сути, способствуют массовой гибели мирного населения.
И поэтому мы не очень понимаем, о чем можно с ними говорить. Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому, что обсуждать, непонятно. Но если они приехали сюда в качестве туристов - пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы, поговорят о своих делах. Когда будут какие-то конкретные предложения от них, тогда и будем эти предложения обдумывать. А так пока я думаю, что им полезно было бы поучиться, например, у американских посланников и здравому смыслу, и реализму, и желанию достигнуть мира.
- Скажите, пожалуйста, поднималась ли в ходе встречи гуманитарная тема? Потому что по опыту предыдущих раундов, которые проходили в Турции, в Швейцарии, вам удавалось с украинцами договориться, например, об обмене пленными. Была ли такая договоренность в эти дни, и вообще поднималась ли гуманитарная тема?
- Да, поднималась. Члены нашей делегации целевым образом этим занимались. Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время.
- Как вы оцениваете роль Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в раундах переговоров, в том числе, администрации Трампа? И какую роль, на ваш взгляд, они могут сыграть в достижении договоренности?
- Американская сторона была одной из активных сторон переговоров. И здесь важна роль личности в истории. Посланники президента Трампа, безусловно, люди искренние, эффективные. И, что самое главное, нацелены не на пустые разговоры, а на результат. Поэтому роль их мы оцениваем положительно. Но важно не как мы их оцениваем, а важно - сколько жизней будет спасено в результате их активной посреднической миссии. Поэтому им мы тоже очень благодарны.
- При каких условиях европейцы могли бы стать полноценными участниками переговоров?
- Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они могут стать участниками мирных переговоров. А до этого момента они являются участниками, как я сказал, группового обмана украинского народа и фактически соучастниками гибели мирного населения.
Коллеги, спасибо большое. Конкретные детали переговорного процесса, в таких случаях, до тех пор, пока не достигнута окончательная договоренность, никогда не обсуждаются. Спасибо большое.
Переговоры о мире России, США и Украины в Абу-Даби: итоги первой встречи и продолжение консультаций 11 ноября