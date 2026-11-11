Глава российской делегации, помощник Президента РФ Владимир Мединский Фото: Иван МАКЕЕВ.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры России, США и Украины. Первые итоги подвел глава российской делегации, помощник Президента Владимир Мединский. Публикуем дословную расшифровку его ответов на вопросы журналистов.

Пресс-конференция Владимира Мединского в Абу-Даби. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ Помощник президента России Владимир Мединский честно ответил на вопросы журналистов после трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, но его параметры будут объявлены позднее

Заявление Владимира Мединского после переговоров в Абу-Даби

- Прежде всего я хотел бы от имени всей нашей российской делегации поблагодарить руководство Арабских Эмиратов, Абу-Даби за прекрасную организацию переговоров, создание доброжелательной, деловой атмосферы. Спасибо большое, мы очень признательны.

Тема переговоров - архитектура безопасности в Европе

- Как проходило обсуждение вопроса выстраивания будущей архитектуры безопасности в Европе? Зеленский, кстати, сказал, что этот вопрос будет обсуждаться только после того, как завершится конфликт.

- Мы считаем, что сама постановка вопроса о том, что произойдет после неминуемого завершения конфликта на Украине - правильная постановка. Вопрос об архитектуре европейской безопасности и о том, что нужно создать новую, всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз. И в 2008 году, когда мы предлагали соответствующий проект европейской безопасности. И в 2021 году, когда мы направляли и НАТО, и Соединенным Штатам, и европейским странам соответствующие документы.

Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот, прошло немало лет, и, наконец, эта тема обрела звучание и понимание, что её надо решать.

Конфликт на Украине показал, что вся действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо. И, по сути, болен весь организм. А на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком. Пластырем тут не обойдешься, поэтому...

Эта тема была центральной темой переговоров. Мы с участием американской стороны обменялись нашими позициями, где-то нашли взаимопонимание, где-то нет. И этот разговор, безусловно, будет еще продолжен. Миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности. Справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам. Над этим будем работать.

Европа в переговорах не участвовала

- Здесь, в Абу-Даби были также представители Евросоюза. Скажите, пожалуйста, общались ли вы с ними, запланированы ли с ними какие-то встречи?

- Нет, мы с ними не общались. Мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят утвержденный трехсторонний характер. Что касается позиции руководства ряда европейских стран, то по сути они занимаются групповым обманом украинского народа. Они финансируют и снабжают вооружением одну из воюющих сторон. При этом, по сути, способствуют массовой гибели мирного населения.

И поэтому мы не очень понимаем, о чем можно с ними говорить. Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому, что обсуждать, непонятно. Но если они приехали сюда в качестве туристов - пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы, поговорят о своих делах. Когда будут какие-то конкретные предложения от них, тогда и будем эти предложения обдумывать. А так пока я думаю, что им полезно было бы поучиться, например, у американских посланников и здравому смыслу, и реализму, и желанию достигнуть мира.

Об обмене пленными

- Скажите, пожалуйста, поднималась ли в ходе встречи гуманитарная тема? Потому что по опыту предыдущих раундов, которые проходили в Турции, в Швейцарии, вам удавалось с украинцами договориться, например, об обмене пленными. Была ли такая договоренность в эти дни, и вообще поднималась ли гуманитарная тема?

- Да, поднималась. Члены нашей делегации целевым образом этим занимались. Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время.

Роль советников Трампа

- Как вы оцениваете роль Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в раундах переговоров, в том числе, администрации Трампа? И какую роль, на ваш взгляд, они могут сыграть в достижении договоренности?

- Американская сторона была одной из активных сторон переговоров. И здесь важна роль личности в истории. Посланники президента Трампа, безусловно, люди искренние, эффективные. И, что самое главное, нацелены не на пустые разговоры, а на результат. Поэтому роль их мы оцениваем положительно. Но важно не как мы их оцениваем, а важно - сколько жизней будет спасено в результате их активной посреднической миссии. Поэтому им мы тоже очень благодарны.

"Когда у Европы проснется совесть"

- При каких условиях европейцы могли бы стать полноценными участниками переговоров?

- Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они могут стать участниками мирных переговоров. А до этого момента они являются участниками, как я сказал, группового обмана украинского народа и фактически соучастниками гибели мирного населения.

Коллеги, спасибо большое. Конкретные детали переговорного процесса, в таких случаях, до тех пор, пока не достигнута окончательная договоренность, никогда не обсуждаются. Спасибо большое.

Переговоры о мире России, США и Украины в Абу-Даби: итоги первой встречи и продолжение консультаций 11 ноября