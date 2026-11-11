Блогер Валя Карнавал встретила 25-летие в образе ангела с маленьким пирожным со свечкой вместо торта

Блогер, актриса и певица Валя Карнавал необычно отметила четверть века Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Блогер, актриса и певица Валя Карнавал необычно отметила четверть века. В свой день рождения звезда соцсетей устроила домашнюю фотосессию с ангельскими крыльями. Праздничные кадры получились совсем не похожими на привычные для звезд снимки с роскошным тортом и букетами.

11 ноября Карнавал исполнилось 25 лет, в честь события девушка опубликовала видео, на котором сняла себя прыгающей на кровати под трендовую музыку. Для съемки Валя выбрала белые перьевые крылья, которые эффектно контрастировали с остальной частью наряда. На ней были белый топ с темным принтом и короткая черная юбка-пачка с кружевной отделкой. Образ дополнили черные митенки без пальцев и металлические браслеты.

Праздничные кадры получились совсем не похожими на привычные для звезд снимки с роскошным тортом и букетами Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Судя по опубликованным кадрам, именинница решила обойтись без масштабного праздничного застолья хотя бы в этой небольшой части своего праздника. Вместо многоярусного торта Валя показала крошечное пирожное с одной зажженной свечой.

Сами кадры Карнавал сопроводила всего двумя словами: «Четверть века». В комментариях сотни фанатов поздравили ее с 25-летием.

Сами кадры Карнавал сопроводила всего двумя словами: «Четверть века» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кстати, недавно блогер отказалась разговаривать с журналистами на премьере фильма «Живая книга» в Москве, где сыграла одну из ролей. На красной дорожке артистка ненадолго задержалась перед фотографами, после чего поспешила уйти, так и не ответив на вопросы корреспондентов. Причиной молчания, как объяснила сама девушка, стал запрет продюсера. «Теперь новая злобная злыдня, которая не дает мне ничего сказать», - пожаловалась Карнавал.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

История произошла вскоре после серьезных перемен в карьере Вали. В начале октября она объявила о расставании с продюсером Заиром Юсуповым, с которым сотрудничала на протяжении семи лет. За это время Карнавал прошла путь от начинающего блогера из Ростовской области до одной из самых известных звезд российских соцсетей. О завершении совместной работы девушка сообщила сама, подчеркнув, что они с Заиром расстались на хорошей ноте и сохранили взаимное уважение. Конкретные причины разрыва Валя раскрывать не стала.

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