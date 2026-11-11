В зоопарках медведи готовятся к спячке, а вот в дикой природе очень много "шатунов" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Медведи не успокаиваются и не спешат ложиться в спячку. Причины – голодная осень, ненагулянный жир. В итоге множится и количество жертв агрессивного хищника. 11 ноября стало известно о гибели от лап медведя сторожа турбазы на Камчатке – по некоторым данным зверь просто съел человека. Это 35 медвежья жертва в регионах России с весны 2026 года. Первый случай, о котором рассказали в СМИ, случился в апреле 2026 года – все началось с республики Коми. В сентябре речь шла о 21 погибшем. В антилидерах Красноярский край и Иркутская область (здесь погибли 8 и 9 человек соответственно). Предпоследний случай – 7 ноября нападение произошло в Кировской области. Это первый смертельный случай в регионе.

«Комсомольская правда» составила хронологию смертельных нападений медведя на людей в регионах России на ноябрь 2026 года: вот где ситуация самая опасная, что об этом говорят охотники и почему походы в лес сейчас далеко не самая лучшая идея.

Хронология смертельных нападений медведя на людей в регионах России на ноябрь 2026 года

Хронология смертельных нападений медведя на людей в регионах России на ноябрь 2026 года

Самое первое сообщение о гибели человека от лап медведя появилось в апреле 2026 года. ЧП произошло в республике Коми. Все случилось 24 апреля. 55-летний Дмитрий возвращался с делянки, когда из-за дерева неожиданно выскочил медведь и тяжело ранил его. Мужчина сам дошел до дома, потеряв много крови. К сожалению, к тому моменту, когда медики прибыли в отдаленную деревню, он уже скончался.

В мае 2026 года смертельное нападение произошло в Томской области 27 мая 2026 года мужчина приехал в лес в Тегульдетском районе на охоту и вечером связался с супругой, сообщив, что находится на месте. После этого он перестал выходить на связь. Рядом с погибшим сотрудники правоохранительных органов обнаружили тяжело раненую и агрессивную медведицу. В целях безопасности хищника пришлось застрелить.

В июне медведь убил рыбака в Усть-Большерецком округе на Камчатке. А 11 июня напал на мужчину в Хабаровском крае - тот пошел к реке и наткнулся на медведицу с медвежатами. Защищая потомство, хищница нанесла человеку несовместимые с жизнью ранения.

15 июля в Магаданской области недалеко от села Ола погиб 56-летний мужчина. Он уехал в заброшенный дом после ссоры с женой. А через некоторое время перестал выходить на связь с родственниками, а позже его тело нашли недалеко от дамбы на местной реке. На Камчатке также умер после ранений от хищника рыбак – это произошло в Усть-Камчатском округе.

19 августа тема с нападениями медведей снова прогремела. В этот день хищник напал на палатку у села Артыбаш в республике Алтай, вытащил и убил 29-летнюю туристку из Новосибирской области.

31 августа в Красноярском крае две женщины 67 и 73 лет пошли в лес за грибами и пропали без вести. Позже их тела нашли в лесу со следами нападения медведя.

6 сентября в Красноярском крае погиб 40-летний рабочий местного производственного участка. Он пошел в магазин через лес пешком – тело обнаружили охотники-поисковики. Медведь был ликвидирован.

7 сентября мужчина умер после нападения медведя в Бурятии. Известно, что он проводил жену на остановку, а на обратном пути встретил хищника.

9 сентября 2026 года 61-летний турист отправился в поход по «Тропе испытаний» в Бурятии. В нацпарк он приехал с семьей, но в путешествие пошел один. К назначенному времени обратно он не вернулся, его стали искать полицейские и спасатели, обследуя лес и акваторию Байкала. Виктор, по словам членов семьи, был опытным туристом, часто ходил в лес. Спустя несколько дней стало известно о трагическом исходе. Тело обнаружили в Баргузинском районе со следами нападения медведя. Хищника рядом не было.

В этот же день медведь убил пастуха в Красноярском крае - правда, известно об этом случае стало гораздо позже, в конце месяца. Это был шестой случай нападения медведя со смертельным исходом в Красноярском крае.

16 сентября медведь убил женщину в селе Верхний Кебеж Ермаковского округа Красноярского края. На следующий день его подстерегли и убили охотники.

17 сентября в Киренском муниципальном округе Иркутской области в тайге медведь напал на группу людей, которые собирали ягоды. В результате нападения погибли два местных жителя — мужчины 55 и 65 лет.

20 сентября 2026 года трагедия произошла в районе деревни Север в Томской области.18 сентября 44-летний работник местной фермы отправился в лес в районе деревни Север на поиски пропавшей коровы и пропал. На следующий день к поискам мужчины присоединился его 46-летний односельчанин. В итоге 20 сентября обоих нашли погибшими – рядом был агрессивный медведь, его пришлось застрелить.

22 сентября 62-летний турист из Москвы (Александр Кузьменко) был тяжело ранен медведем во время рыбалки на реке Большой Енисей в республике Тыва и скончался в больнице. Напавший медведь был позже застрелен.

23 сентября медведь смертельно ранил 73-летнего охотника в Усть-Кубинском районе Вологодской области. Его тело обнаружили в лесном массиве возле деревни Ивановское.

23 сентября еще одна новость пришла из Красноярского края. Здесь мертвым после нападения медведя нашли 39-летнего сторожа лесообрабатывающего предприятия.

25 сентября в Красноярском крае медведь напал на женщину прямо во дворе ее частного дома. Жертва погибла на месте, а хищника, который пытался залезть в загон с домашними животными, застрелил сосед погибшей.

29 сентября тело мужчины со следами нападения медведя обнаружили в Соболевском районе, недалеко от села Устьевое на Камчатке. Погибший собирал клюкву в тундре в одиночку, медведь был застрелен на месте.

4 октября группа геологов из Казани отправилась в командировку в Иркутск и чуть не погибла от лап голодного медведя. Ее ценой своей жизни спас один из мужчин. В группе была также его 55-летняя жена, она работала поваром. В тот день коллеги собирались пойти в баню, но к дому выбежал медведь, он начал выламывать двери и окна. Чтобы спасти жизни друзей, мужчина отвлек на себя внимание хищника.

12 октября в Иркутской области медведь насмерть загрыз охотника: мужчина был в зимнике и вышел из домика на лай собаки. Хищника после убийства ликвидировал напарник погибшего.

22 октября медведь насмерть растерзал человека в Архангельской области рядом с поселком Пинега. 49-летний мужчина оказался в лесу, но обстоятельства его смерти неизвестны.

- Погибший не был направлен каким-либо лесничеством и не участвовал в организованной работе по устранению угрозы со стороны медведей, - сообщил зампред областного правительства Игорь Мураев.

Это первый зафиксированный в регионе случай нападения с 1978 года! Сейчас в Архангельской области обеспечивают безопасность жителей: многочисленные выходы зверя к населенным пунктам фиксируются возле деревень Верхняя и Нижняя Золотица.

31 октября тело 55-летнего мужчины нашли около охотничьей избушки. Как рассказали односельчане, он отправился на охоту еще 27 октября.

1 ноября также в Томской области было обнаружено тело охотника - 62-летнего жителя Первомайского района

3 ноября нападение случилось еще в одном регионе - в поселке Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. О нападении сообщили в управлении СК по региону.

7 ноября в субботу трагедия произошла в охотничьих угодьях Юрьянского района Кировской области. 50-летний мужчина отправился добывать лося, но случайно оказался слишком близко к медвежьей берлоге. Животное напало на его и нанесло травмы, от которых охотник скончался. Мужчина даже не успел выстрелить – разъяренная медведица была сильнее и быстрее.

9 ноября И последний на данный момент случай – медведь расправился со сторожем туристической базы на Камчатке. Это произошло 11 ноября.

Карта с данными на начало октября. За месяц число жертв выросло! Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

Нападение медведей на людей в России: самые опасные регионы

В хронологии упомянуты не все случаи. О девяти нападениях со смертельным исходом в Красноярском крае и восьми в Иркутской области сообщили «Комсомолке» в местных профильных ведомствах. В Иркутской области чаще всего жертвами нападений становились сборщики ягод. В Красноярском крае – пожилые жители и охотники. В последние месяцы – октябрь и ноябрь – чаще всего жертвами медведей становятся охотники. К селам хищники выходят, но их достаточно быстро отпугивают. А вот люди, которые останавливаются на ночевку в охотничьих домиках, зимниках оказываются легкими жертвами для медведей, которые никак не могут отправиться в спячку и поэтому агрессивны. Жителей всех регионов, где сейчас проявляет активность хищник, просят воздержаться от походов в лес, сбора грибов и ягод. Тем, кто живет в сельских населенных пунктах и дачных поселках, следует проявлять повышенную бдительность.

Таблица распространенности нападений со смертельным исходом:

Красноярский край - 9

Иркутская область - 8

Томская область - 5

Камчатка – 4

Бурятия - 2

По одному случаю:

Архангельская

Вологодская

Кировская

Хабаровский край

Магаданская область

Тыва

Алтай

ЯНАО

Коми

Ранее журналисты "КП" уже разбирались, почему косолапые озверели и чего не хватает им для спячки. В российских регионах занялись регулировкой ситуации: увеличено количество лицензий, объявлены вознаграждения за добычу бурого.