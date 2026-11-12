Пикми-капуста, бургершоны и чеснок в меде: У российских зумеров появилась мода на закрутки с необычными рецептами

То, что в детстве воспринималось как обязанность, во взрослом возрасте - это уже добровольный выбор Фото: Соцсети.

Считается, что зимние закрутки разных солений в банках медленно, но верно исчезают, как класс. (Легче в магазине готовое купить!). По крайней мере, среди горожан эту традицию поддерживают разве что только бабушки. И вдруг все эти баночки с солениями внезапно вошли в моду у зумеров. Представители поколения, родившегося с середины 1990-х до начала 2010-х годов, сами начали их крутить! Видео, где молодежь хвастается своими рецептами закруток, набирают в соцсетях сотни тысяч просмотров. И часто это не только про саму готовку, но и про «эстетичные» баночки, красиво расставленные на полке.

ПИКМИ-КАПУСТА

Не так давно у зумеров появилось новое сленговое слово пикми (от англ. pick me – «выбери меня»). Так называют девушек, которые пытаются выделиться и понравиться мужчинам, принижая других дам. Розовый цвет часто ассоциируют с «пикми», потому что это самый «девчачий» цвет. Отсюда и название рецепта. По сути, это та же самая капуста со свеклой, которую закручивали многие бабушки, но назвать такой рецепт «пикми-капустой» зумерам показалось хайповее.

Фото: Соцсети.

В рецепте берут одну белокачанную капусту, две большие свеклы и морковь. Некоторые еще добавляют цветную капусту. Все овощи нужно крупно нарезать, уложить слоями в контейнер или банку в такой последовательности: капуста, свекла, морковь. В кастрюле соединить литр воды, 2 столовые ложки соли, 2,5 столовые ложки сахара, перец горошком, лавровый лист, 100 мл растительного масла и довести до кипения. Поварить 3 минуты, выключить плиту и добавить 100 мл 9% уксуса. Овощи залить этим горячим раствором и дать остыть при комнатной температуре. Затем убрать в холодильник. Уже через 2-3 дня «пикми-капуста» будет готова.

БУРГЕРШОНЫ

Маринованные огурцы используют во многих сетях фаст-фуда, но у них есть минус: в горячей булочке они довольно быстро размокают и часто портят вкус. А вот «бургершоны» (смесь слов «бургер» и «корнишоны»), готовятся по-другому. Они предварительно обрабатываются солью, выдерживаются под гнетом и промываются. Так уходит вся лишняя влага и после термической обработки огурцы остаются хрустящими.

Фото: Соцсети.

Для рецепта нужно нарезать кружочками по полсантиметра 1,5 кг огурцов, а 250 г репчатого лука тонкими полукольцами. Смешать в миске, добавить 1 столовую ложку соли и оставить под гнетом на полчаса. Выделившийся сок добавить в кастрюлю, туда же 500 мл воды, 1,5 столовые ложки соли, 7 столовых ложек сахара, 3 зубчика измельченного чеснока, 2 столовые ложки дижонской горчицы, душистый и черный перец. Маринад довести до кипения. Добавить огурцы и лук и варить 5 минут.

Затем - снять с огня, добавить 60 мл 9% уксуса и перемешать. Разложить это все по банкам, плотно закрыть крышками и перевернуть вверх дном до полного остывания. Далее хранить в прохладном темном месте до готовности, а после вскрытия банки – в холодильнике.

«Бургершоны» идеально подходят не только для бургеров, сэндвичей и хот-догов, но и как самостоятельная закуска или ингредиент в салат.

Фото: Соцсети.

ЧЕСНОК В МЕДЕ

Маринованный чеснок в меде стал настоящим открытием для многих пользователей соцсетей. Это необычная закуска оказалась еще и полезной. На 250 г меда нужно около 10 зубчиков чеснока. Кто-то просто заливает чеснок медом, кто-то готовит целый маринад, прогревая мед на водяной бане, добавляя яблочный или обычный 9% уксус и специи. А кто-то просто ест «сырой» чеснок, макая в мед.

В общем, вариантов много - на любой вкус.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Почему помогать с закрутками в детстве было скучно и неинтересно, а сейчас это стало целым трендом?

— С точки зрения психологии происходит интересная перемена, — рассказывает KP.RU клинический психолог, психолог-педагог Антон Коровин. — То, что в детстве воспринималось как обязанность, во взрослом возрасте - это уже добровольный выбор. И когда ребенка просят помогать с заготовками, он часто воспринимает это как ограничение свободы. А сейчас, он сам экспериментирует и получает удовольствие. Кроме того, здесь появляется ностальгия. Знакомые запахи, вкусы, кухонные ритуалы.

По словам психолога, для человека совершенно естественно хотеть быть замеченным, понятным и получать отклик от окружающих.

— Социальные сети стали пространством, где мы можем удовлетворить все эти потребности, — объясняет психолог. — Когда человек выкладывает видео с необычными заготовками, он демонстрирует не только результат приготовления, но и показывает часть своей личности, интересы, юмор, вкус, творческие способности.

Зумер может приготовить популярный рецепт, но добавить туда что-то свое, уникальное. И это своеобразное послание другим: «я один из вас, но у меня собственный стиль».

— Но самое интересное, что молодое поколение не столько возвращается в прошлое, сколько делает прошлое частью своей современной идентичности, — резюмирует эксперт.

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