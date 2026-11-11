Об уходе Дарчиева из жизни вечером 11 ноября сообщило посольство России в Соединенных Штатах. В некрологе смерть дипломата была названа скоропостижной. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Кончина посла России в США Александра Дарчиева, который провел на посту с момента вручения верительных грамот президенту Дональду Трампу всего год и пять месяцев, вызвала конспирологические слухи - это признала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Владимировна назвала причину ухода дипломата из жизни.

БИОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ДАРЧИЕВА

Александру Дарчиеву было 66 лет, его отец тоже был дипломатом, поэтому будущий видный американист родился в Будапеште.

Получив диплом историка в МГУ, Александр Никитич работал в Институте США и Канады, а в 32 года перешел в Министерство иностранных дел.

Вся дипломатическая карьера Дарчиева была связана с Северной Америкой: долгие годы он трудился в нашем посольстве в Вашингтоне, возглавлял профильный департамент в МИД. До 2021-го был послом России в Канаде.

Назначение Александра Дарчиева послом в Соединенные Штаты проходило драматично. Вернее, до того, как президент Владимир Путин назначил дипломата на стратегически важный пост, кресло посла пустовало больше пяти месяцев.

Предшественник Дарчиева Анатолий Антонов улетел из Америки еще при Байдене, в октябре 2024 года, поскольку закончился срок его зарубежной командировки, растянувшейся на семь лет. На «эпоху Антонова» пришелся самый тяжелый период отношений с Белым домом - контакты американцев с нашим посольством были сведены к минимуму.

Американская сторона не спешила согласовывать кандидатуру нового посла. Лишь после победы на выборах Дональда Трампа процесс сдвинулся с мертвой точки.

В феврале 2025-го Александр Дарчиев принял участие в российско-американских консультациях в Стамбуле по вопросам восстановления нормального дипломатического взаимодействия, и там же представители США сообщили о согласии Белого дома с его назначением.

В Вашингтоне у Дарчиева сложилась репутация знатока американской политики, в совершенстве владеющего искусством переговоров и человека, который жестко отстаивал интересы России.

ОТ ЧЕГО УМЕР ПОСОЛ ДАРЧИЕВ?

Об уходе Дарчиева из жизни вечером 11 ноября сообщило посольство России в Соединенных Штатах. В некрологе смерть дипломата была названа скоропостижной.

Это породило на Западе волну слухов: обсуждали совпадение кончины дипломата с важнейшими переговорами России, США и Украины в Абу-Даби, проводили параллели со смертью постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина в 64 года. В феврале 2017-го ему стало плохо на работе, дипломат умер в нью-йоркской больнице от проблем с сердцем.

Официальный представитель МИД Мария Захарова дала заочный ответ любителям, по ее выражению, «непотребной конспирологии»: причиной смерти Александра Никитича стало хроническое заболевание, он скончался в Москве.

КТО БУДЕТ НОВЫМ ПОСЛОМ РОССИИ В США

Посольством России по протоколу пока должен руководить временный поверенный - старший советник-посланник. Сейчас эту должность занимает Александр Ким. Он, кстати, уже управлял нашей дипмиссией после отъезда из США Анатолия Антонова.

Параллельно будет проходить процедура выбора нового посла России в Америке - кандидатуру предлагает МИД РФ, консультации по ней проходят в парламенте.

Затем российская сторона запрашивает у американской стороны согласие с утвержденной кандидатурой - так называемый агреман. После его получения президент России своим указом назначает нового посла. Вся процедура не быстрая, поэтому имя нового главы нашего посольства мы узнаем через некоторое время.

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