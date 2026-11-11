Политолог Лизан: США приблизились к осознанию необходимости ограничить НАТО Фото: REUTERS.

В Абу-Даби закончились трехсторонние переговоры России, Украины и США. Глава нашей делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил, что центральной темой стало обсуждение контуров новой, справедливой системы безопасности в Европе: «Болен весь организм. А на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком».

ЕС НЕ ПРИГЛАСИЛИ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ В АБУ-ДАБИ

По словам Мединского, у российской делегации никаких контактов с европейцами в Абу-Даби не было - да и непонятно, о чем с ними говорить, поскольку ни одного конкретного мирного предложения от них Москва не получала. Стать полноценными участниками переговоров представители Европы смогут, «когда у них проснется совесть».

О том, когда у союзников Брюсселя в Европе наконец проснется совесть - или, скорее до них дойдет очевидное, KP.RU побеседовал с главой аналитического бюро СОНАР-2050 Иваном Лизаном и политологом, научным сотрудником Военного университета им. князя Александра Невского Минобороны РФ Павлом Тарусиным.

Эмиссары руководства ЕС и отдельных стран - Франции, Британии, Германии, Италии - прилетели в столицу Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы «влиять на процесс» вне переговорного стола, за который их не пригласили. Общались и с украинцами, и с американцами.

Владимир Мединский и Игорь Костюков во время трехсторонних переговоров Фото: REUTERS.

Участник переговоров, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков выразился по этому поводу иронично: «Они срывают (обсуждение - Ред.) своими заявлениями, принимаемыми решениями. Физически они здесь не препятствовали».

Спецпредставитель и зять президента США Джаред Кушнер, который вместе со Стивом Уиткоффом прилетит в Москву завтра, 12 ноября, чтобы встретиться с Владимиром Путиным (затем американцы направятся на встречу с Зеленским в Дублин), посоветовал европейским политикам для начала определиться хотя бы с человеком, который может участвовать в переговорном процессе с Россией.

ПОЗИЦИЯ ЕВРОПЫ НА ФОНЕ ПЕРЕГОВОРОВ В АБУ-ДАБИ

- Может ли измениться позиция европейцев после переговоров в Абу-Даби?

- Они будут отвергать предложения России и США по системе безопасности, но не в лоб, а через формулировку заведомо неприемлемых для нас контрпредложений, - говорит Иван Лизан. - Например, у них есть идея вернуть Договор по открытому небу. (Начал действовать в 2002 году, страны-участницы могли совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга для контроля военной активности. США вышли из Договора в 2020-м, Россия - в 2021-м - Ред.)

Но суть будет в том, что инспекция пролетает над нашей территорией, выявляет арсеналы, разведданные передаются Украине, и по выявленным целям прилетают украинские ракеты.

После отказа европейцы скажут: «Мы предложили, а Москва отказалась, значит, наш план готовиться к войне с Россией к 2030 году остается в силе».

Главная проблема том, что и в Евросоюзе, и на Украине сформировалось влиятельное меньшинство, зарабатывающее на конфликте. Евробюрократы, которые раньше нормировали объемы спускаемой из бачков воды, получили доступ к бюджету, поскольку противостоят «вселенской угрозе в лице России». На Украине еще хуже: коррупция вокруг военных поставок, ТЦК, фактическая работорговля, мошеннические колл-центры…

Главная проблема том, что и в Евросоюзе, и на Украине сформировалось влиятельное меньшинство, зарабатывающее на конфликте Фото: REUTERS.

По мнению Павла Тарусина, нынешняя Европа отступит лишь в одном случае: «Когда мы нанесем киевскому режиму окончательное военное поражение».

- Экономическое положение Европы неуклонно ухудшается, рано или поздно будут вынуждены уйти все эти Макроны, Мерцы - остатки глобалистской элиты, которая в 2022 году потирала руки, ставила на то, что санкции обрушат Россию и прочиталась, - уверен политолог. - Но сейчас, если они признают ошибку, общество их просто сметет - они, кроме власти, потеряют имущество и, возможно, свободу.

Для них переговоры с Россией - вопрос экзистенциальный. При этом в кулуарах они еще надеются, что наша страна вдруг проявит слабость. Не дождутся.

ЧЕГО ХОЧЕТ ТРАМП ОТ ПЕРЕГОВОРОВ ПО УКРАИНЕ

- Как изменилась позиция США по сравнению с февральской встречей в Абу-Даби?

- Пожалуй, единственный практический прорыв - выдача России генлицензии на торговлю дизелем до апреля 2027 года, - считает Лизан. - Также американцы начали оперировать категориями европейской безопасности. Видимо, стали чуть ближе к осознанию того, что инфраструктуру НАТО придется откатить на рубежи 1997 или 2004 года.

Американцы давят и на нас, и на Киев. Они ищут границы возможного, пробуют разные варианты, это обычный торг. Но с Зеленским, который хамит президенту США, невозможно иметь дело.

C Зеленским, который хамит Трампу, США невозможно иметь дело Фото: REUTERS.

Что касается Европы, то Трамп воздействует на нее через тарифы и пошлины, пытаясь заставить европейский капитал перетекать в Америку. Но у европейцев денег становится все меньше. Раньше они выжимали ресурсы из третьего мира, дешево покупали их в России, а сейчас потратились на Украину.

Павел Тарусин добавляет: «Трамп - бизнесмен, он хочет, чтобы экономика США росла и цены на бензин не скакали. А тут война на Ближнем Востоке ударила по энергорынку, вложенные в искусственный интеллект триллионы не дали прибыли.

Поэтому Вашингтон прагматично развивает контакты с Россией, чтобы заработать деньги. Американцы видят, что нашу сторону не сломать, и теперь будут требовать с Украины и Европы вернуть те сотни миллиардов, которые Байден потратил впустую».

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