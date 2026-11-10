«Дай – я сама» звучит как «ты не справишься»: семь советов, как помочь ребенку с инвалидностью стать увереннее

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Самооценка ребенка складывается из повседневного опыта: общения с близкими, отношений со сверстниками, первых успехов и неудач, возможности принимать решения и самостоятельно справляться с задачами. Для детей с инвалидностью особенно важно, чтобы необходимая помощь не становилась препятствием для развития самостоятельности. От того, как взрослые выстраивают взаимодействие с ребенком, во многом зависит, насколько уверенно он будет воспринимать себя и свои возможности.

Вместе с экспертами Благотворительная организация «Продвижение» разбирается, как взрослые могут поддерживать самооценку ребенка с инвалидностью, почему важно оставлять ему пространство для самостоятельных действий и каких ошибок стоит избегать. Об этом рассказывают Открытые НКО.

1. Предложите ребенку самому выполнять посильные задачи

Ребенок постепенно узнает о собственных возможностях через действия и их результаты. Когда он самостоятельно справляется с посильной задачей, находит решение или пробует еще раз после неудачи, у него появляется опыт, на который можно опираться в дальнейшем. Если же взрослые регулярно делают все за ребенка, даже когда он способен справиться сам, возможностей убедиться в собственных силах становится меньше.

На это обращает внимание Алия Ибрагимова, психолог платформы «Сотка»:

- Самооценку определяет не диагноз. Её определяет то, как на ребёнка реагируют окружающие». Поэтому взрослым важно замечать не только трудности ребенка, но и то, что он уже умеет, предоставлять ему пространство для самостоятельных действий и не делать выводы о его способностях исключительно на основании инвалидности.

Самостоятельность при этом не означает, что ребенок должен справляться со всем без посторонней помощи. Иногда ему необходимы подсказка, дополнительное время или непосредственное участие взрослого. Важно, чтобы поддержка помогала действовать, а не полностью заменяла действия самого ребенка. Как объясняет Ирина Карапетова, доцент Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва):

- Помощь должна быть не заменой действий ребенка, а ресурсом, который позволяет ему сделать то, что самостоятельно пока трудно.

Поэтому перед вмешательством стоит дать ребенку возможность попробовать самому и выяснить, какая именно помощь ему нужна. Даже если задача занимает больше времени, чем при участии взрослого, собственный опыт может оказаться для ребенка важнее скорости выполнения.

2. Дайте ребенку право выбирать и участвовать наравне с другими

Уверенность в себе развивается не только благодаря выполнению задач, но и через ощущение, что мнение ребенка имеет значение. Когда взрослые учитывают его желания, обсуждают с ним решения и предлагают выбирать из доступных вариантов, ребенок получает опыт влияния на происходящее вокруг.

Такие возможности возникают в обычных ситуациях: можно предложить выбрать одежду, занятие на вечер, книгу или порядок выполнения домашних дел. При организации помощи также важно учитывать предпочтения ребенка и по возможности обсуждать с ним, какой вариант будет для него удобнее.

3. Ребенку нужно помочь стать частью группы или коллектива

Не менее значимо участие в жизни коллектива. Школа, дополнительные занятия и общение со сверстниками дают ребенку возможность сотрудничать, проявлять инициативу и чувствовать себя частью группы. Однако для этого недостаточно просто присутствовать на занятиях или находиться рядом с другими детьми: важно, чтобы у ребенка была возможность принимать участие в общей деятельности.

Антон Щелоков, серийный технологический предприниматель, CEO и основатель мобильного приложения для осознанного родительского контроля с ИИ MoveToPlay, подчеркивает:

- Взрослым нужно менять условия участия: подобрать доступную роль, удобный темп, способ общения.

Такой подход позволяет искать не причины для исключения ребенка из общей деятельности, а способы его полноценного участия с учетом индивидуальных потребностей.

4. Не спешите исправлять за ребенка ошибки

Желание оградить ребенка от трудностей естественно, особенно если взрослые знают, с какими дополнительными препятствиями он сталкивается. Однако чрезмерная опека может лишать его возможностей приобрести собственный опыт. Когда взрослый слишком быстро вмешивается, исправляет каждую ошибку или заранее решает, что ребенку будет сложно, у него остается меньше пространства для самостоятельных попыток.

Алия Ибрагимова, психолог платформы «Сотка», обращает внимание на значение привычных реакций взрослых:

- Каждое «дай, я сама» звучит для ребёнка как «ты не справишься». Эта мысль играет существенную роль в повседневном общении: даже если взрослый хочет сэкономить время или избавить ребенка от лишних усилий, постоянная готовность сделать все за него может восприниматься как недоверие к его способностям.

5. Не сравнивайте ребенка с другими

При этом важно избегать и других форм давления: постоянных сравнений с другими детьми, жалости, обсуждения ребенка в третьем лице в его присутствии и объяснения любых его поступков инвалидностью. Ребенок должен иметь возможность воспринимать себя не только через особенности здоровья, но и через собственные интересы, характер, достижения и отношения с окружающими.

6. Научите обращаться за поддержкой

Поддержка самостоятельности также не должна превращаться в требование всегда справляться без помощи. Уверенность в себе включает способность понимать свои потребности и обращаться за поддержкой, когда это необходимо. Если ребенок устал, столкнулся со слишком сложной задачей или хочет попросить о помощи, важно, чтобы он мог сделать это без страха показаться слабым или разочаровать взрослых.

Антон Щелоков отмечает:

- Уверенность — это ещё и право спокойно сказать: «Мне нужна поддержка». Таким образом, задача взрослых заключается не в том, чтобы добиваться от ребенка постоянной независимости, а в том, чтобы помочь ему научиться самостоятельно определять, когда он может справиться сам, а когда ему необходима помощь.

7. Оценивайте не только конечный результат, но и как ребенок справляется с задачей

На представление ребенка о себе влияет и то, как взрослые реагируют на его успехи и неудачи. Если внимание сосредоточено исключительно на результате, у ребенка может возникнуть ощущение, что его ценность зависит от того, насколько хорошо он справляется с задачей. В таком случае ошибка воспринимается как подтверждение собственной несостоятельности.

Поэтому важно замечать не только конечный результат, но и конкретные действия ребенка: как он искал решение, пробовал другой способ, проявлял настойчивость или обращался за помощью. Такая обратная связь помогает ему понимать, какие действия привели к успеху, и видеть собственный вклад в результат.

Ирина Карапетова подчеркивает важность конкретной оценки действий ребенка:

- Гораздо полезнее конкретная обратная связь: «Ты сам придумал, как это сделать», «Ты не бросил после первой неудачи». Подобные формулировки позволяют обратить внимание ребенка на его собственные усилия и найденные решения, а не ограничиваться общей похвалой.

Неудачи также требуют внимательной реакции. Если ребенок расстроен, не стоит сразу обесценивать его переживания или торопиться решить проблему за него. Иногда полезнее признать, что задача оказалась сложной, обсудить возможные варианты и дать ребенку время определить, что он хотел бы попробовать в следующий раз.

- Уверенность ребенка с инвалидностью формируется в повседневных ситуациях, в которых взрослые помогают ему преодолевать трудности и замечать собственные возможности. Право выбирать, пробовать, ошибаться, участвовать в жизни семьи и коллектива и обращаться за необходимой поддержкой создает основу для более самостоятельного и уважительного отношения к себе. Задача взрослых заключается не в том, чтобы оградить ребенка от любых сложностей, а в том, чтобы помочь ему получить собственный опыт и почувствовать, что его мнение, решения и способности имеют значение.