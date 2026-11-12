Шеф-повар после инсульта создал авторские блюда в поддержку фонда ОРБИ

Фото: Фонд борьбы с инсультом ОРБИ

В московском ресторане Niki появилось специальное меню, разработанное шеф-поваром Игорем Зориным, рассказывают Открытые НКО. Блюда стали символом его возвращения к профессиональной деятельности после перенесенного инсульта. Ресторан совместно с фондом ОРБИ и Lucky Group представил две позиции от Игоря Зорина: тартар из говядины с картофельным кремом и говяжья грудинка с полбой и картофелем.

Игорь Зорин – опытный шеф-повар, ранее руководивший кухнями известных ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга. После инсульта он обратился в фонд ОРБИ с желанием вернуться к работе. Программа «Трудоустройство после инсульта» фонда помогает людям с нарушениями здоровья адаптироваться и вновь найти применение своему профессиональному опыту.

В рамках сотрудничества с Lucky Group Игорь Зорин совместно с шеф-поваром Niki Павлом Татарниковым и командой ресторана создал два блюда. Каждое из них стоит 1 600 рублей. Ресторан направит 10% выручки от продажи этих блюд в фонд ОРБИ.

Блюда сохраняют авторский стиль Игоря Зорина, при этом финальную форму им помогла придать команда ресторана Niki. Эта история демонстрирует, что инсульт не ставит точку в профессиональной жизни человека. Накопленные опыт, знания и талант остаются востребованными, а фонд ОРБИ помогает людям найти путь обратно к любимому делу.