Владимир Зеленский продолжает пытаться уговорить американцев и европейцев "надавить на Россию" Фото: REUTERS.

Пока американские переговорщики Уиткофф и Кушнер находятся на пути домой, пусть и с заездом в Москву и прилетом на дозаправку после этого в Дублин, украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский продолжает пытаться представить себя перед миром бедной невинной овечкой, заявляя, что все в урегулировании зависит от американцев, конкретно, от того, как они смогут надавить на Россию.

Уиткофф и Кушнер перед возвращением в США побывали в Москве Фото: REUTERS.

Зеленский заявил, что американцы часто "поднимали тему Донбасса" - и настаивали, чтобы Киев вывел оттуда войска.

- Очень важно выбрать конкретных личностей, лидеров Европы, которые будут представлять Европу, и нам нужно сделать это в ноябре, потому что я думаю, и мы говорим, что переговоры продолжатся, и нам нужны конкретные люди, - заявил далее Зеленский, явно желая увеличить количество своих союзников за столом переговоров, но был вынужден признать, что многое в переговорах зависит именно от подхода Вашингтона к Москве. - Прогресс в мирных переговорах зависит от того, как США будут разговаривать с Россией.

При этом, всем понятно, что под словом «как» украинский «просрочка» подразумевает степень давления Вашингтона на Москву, и его мечты заключаются в том, чтобы это давление было максимально жестким.

Отдельно Зеленский остановился на пребывании в Европе украинских беженцев-мужчин, которые в том случае, если бы они находились на Украине, подлежали бы мобилизации.

- Мне бы хотелось, чтобы люди, которые, ну, скажем так, покинули Украину, будучи призывного возраста, вернулись обратно. Если они мобилизационного возраста, конечно, разумеется, они должны быть на Украине, и мы очень хотим, чтобы они вернулись, - сообщил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии. - Кто-то защищает жизнь и страну, а кто-то – нет. Это несправедливо, но такова жизнь.

Очевидно, что «просроченный» подзабыл, как он в свое время, когда Киев объявил так называемую АТО в Донбассе, как бандеровцы назвали свою карательную операцию, проигнорировал четыре (!) повестки в военкомат и отпетлял от участия в ней. Его еще после этого называли «четырежды ухилянтом Украины», и этот фактор сыграл свою положительную роль, когда перед выборами президента он утверждал, что сделает все, чтобы добиться мира. Впрочем, сейчас он наверняка этого уже не помнит, зато взывает к справедливости, которая на него распространяться не должна.

Зеленский засветился в Ирландии Фото: REUTERS.

Однако, с последним моментом выступления «просрочки», по крайней мере, в Ирландии не сложилось.

- Мы не будем отправлять украинских мужчин на Украину, - достаточно категорично и решительно практически моментально ответил премьер Ирландии Михол Мартин на заявление Зеленского на совместной пресс-конференции с «просрочкой» о том, что военнообязанные украинцы-мужчины должны находиться в Украине. И обломал Зеленского.

Теперь «просроченному» остается только ждать, что, может быть, хотя бы американские переговорщики смогут его порадовать хоть чем-нибудь. Но это зависит от того, что они повезут в Вашингтон из Москвы.

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