Самое главное – переговоры будут продолжаться с невиданной интенсивностью Фото: REUTERS.

Двухдневные переговоры России, США и Украины, прошедшие 10-11 ноября 2026 года в Абу-Даби, завершены. Вторая встреча получилась достаточно короткой – меньше двух часов.

Пресс-конференция Владимира Мединского в Абу-Даби. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ Помощник президента России Владимир Мединский честно ответил на вопросы журналистов после трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, но его параметры будут объявлены позднее

Стали ли мы ближе к миру и насколько?

В заявлениях сторон на этот счет есть явные противоречия. Украинцы (Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия) заявили, что соглашение может быть достигнуто к концу года. США говорят о значительном прогрессе в одних вопросах, и серьезных разногласиях в других. Наши делегаты крайне малословны и считают необходимым сохранить суть дискуссий о мире в тайне.

Самое главное – переговоры будут продолжаться с невиданной интенсивностью. Уже завтра, 12 ноября, Уиткофф и Кушнер собираются прилететь в Москву и встретиться с Владимиром Путиным. Сразу после этого – в Дублин, к Зеленскому.

К чему спешка? 18-19 числа, напомним, Путин и Трамп будут вместе находиться на саммите АТЭС в китайском Шеньчжене. Возможно, на их встрече США очень хотят сделать громкие заявления?

Давайте разбираться.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что соглашение может быть достигнуто к концу года Фото: REUTERS.

ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ В АБУ-ДАБИ: ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН И ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Заявления России:

1. Глава нашей делегации Владимир Мединский в детали переговоров вдаваться отказался.

- Конкретные детали переговорного процесса, в таких случаях, до тех пор, пока не достигнута окончательная договоренность, никогда не обсуждаются, - сказал он.

2. По главной теме – гарантиям послевоенной безопасности – Мединский отметил некоторый прогресс.

- Конфликт на Украине показал, что вся действующая после Ялты и Потсдама (встреч в 1945 году, - ред.) система безопасности в Европе работает очень плохо. И, по сути, болен весь организм. А на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком. Пластырем тут не обойдешься, поэтому... Эта тема была центральной темой переговоров. Мы с участием американской стороны обменялись нашими позициями, где-то нашли взаимопонимание, где-то нет. И этот разговор, безусловно, будет еще продолжен. Миру нужна современная, обновленная система безопасности. Справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам. Над этим будем работать.

3. Вопрос отвода войск с Донбасса Мединский прокомментировал однозначно, и без хороших новостей.

- Что касается территориальных вопросов, каждая пядь нашей земли будет России возвращена так или иначе, - заявил глава делегации.

Судя по всему, есть здесь даже о каких-то промежуточных пониманиях речи не идет.

4. Замглавы МИД России Сергей Рябков, также сидевший за столом, подтвердил – на консультациях заложены основы для дальнейшего диалога.

- В принципе есть основа для дальнейшей работы, - кратко резюмировал дипломат.

Кушнер и Уиткофф собираются прилететь в Москву и встретиться с Владимиром Путиным Фото: REUTERS.

Заявления переговорщиков США:

5. Джаред Кушнер был более оптимистичен:

- В вопросе гарантий безопасности для Украины есть значительный прогресс, - сказал он на пресс-конференции. - Но самое сложное — договориться о территориях.

6. Посланник Трампа уточнил, что диалог продолжится уже 12 ноября.

- Завтра я поеду в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, чтобы продолжить обсуждения. Мы действительно видим пути и возможности для развития найденных сегодня точек соприкосновения, - сказал Кушнер.

7. Он же добавил, что достигнута принципиальная договоренность по обмену пленными. Окончательную цифру должны утвердить к 12 ноября (предположительно 1000 на 1000 или 1500 на 1500).

Глава нашей делегации Владимир Мединский в детали переговоров вдаваться отказался Фото: REUTERS.

8. Представитель США добавил, что в Москве он предложит Путину дать Европе место за столом переговоров. Когда европейские журналисты спросили Кушнера, насколько это будет сложно сделать, он с улыбкой ответил, что ЕС было бы неплохо сначала самим определиться хоть с чем-то:

- Если бы вы (европейцы) смогли определить одного конкретного человека для ведения переговоров с Россией – это было бы огромным достижением. Гораздо более серьезным, чем убедить русских принять вас за стол, - иронично заметил переговорщик.

Заявления делегации Украины:

9. Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, участвующий во всех контактах с Белоруссии и Стамбула в 2022, заявил, что этот раунд получился одним из самых тяжелых.

10. Он добавил, что, несмотря на это, обсуждение получилось продуктивным. И сделал очень оптимистичный прогноз:

- Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года, - заявил украинский делегат.

11. Глава Офиса президента Украины, террорист и экстремист Кирилл Буданов отказался отвечать на вопрос, обсуждался ли на переговорах вопрос отвода войск:

- Вопросы, поднимающийся во время переговоров, касаются только переговоров. Важен только результат. Когда мы его достигнем, об этом будет публично объявлено, - сказал он.

ИТОГИ ПЕРЕГОВОРОВ В АБУ-ДАБИ: ПРИБЛИЗИТ ЛИ ВСТРЕЧА СРОКИ ОКОНЧАНИЯ СВО?

Как мы и прогнозировали, некий прогресс на встрече в Абу-Даби был достигнут. В первую очередь, это подчеркнул и Мединский, за счет «реализма, здравого смысла и желания достичь мира», которые демонстрируют дипломаты из США.

Почему Киев на это пошел? Своей позиции у режима Зеленского, очевидно, нет – вся работа украинской делегации идет по методичкам главного спонсора войны, Европы. А европейцы прекрасно понимают – прямо перечить Трампу, когда он на чем-то настаивает, нельзя.

Именно поэтому Арахамия так позитивно оценивает результаты и обещает некоторое «решение» к Новому году. Именно поэтому так торопится в Москву Кушнер. Именно поэтому так холодны наши переговорщики, не проявившие никаких признаков оптимизма.

И выводы очевидны:

- США нужен красивый инфоповод, и они торопятся его создать. Зачем? После поражения на промежуточных выборах и в условиях возможного возобновления войны с Ираном он будет глотком свежего воздуха, который Белый дом представит публике.

Двухдневные переговоры, прошедшие 10-11 ноября в Абу-Даби, завершены Фото: REUTERS.

Это вовсе не значит, что Белый дом не стремится к миру. Но, объективно, для серьезного прогресса в ближайшие месяцы нужно оказать колоссальное давление на Европу. Никаких признаков такого давления пока нет - вместо этого американцы с партнерами консультировались даже в Абу-Даби. Зато Вашингтон «под шумок» может вывести часть войск США из ЕС, о чем Трамп давно говорит и мечтает.

- Украина и Европа играют в поддавки, позволяя Трампу получить то, что ему нужно. Сразу после этого Киев и Брюссель в очередной раз скажут «нет» по территориям. И ситуация вернется в «мертвую петлю».

- Для России важно хотя бы начать говорить о безопасности в Европе. При этом Москва, очевидно, понимает намерения европейцев и крайне скептично относится даже к самому факту их в Абу-Даби. Это ярко демонстрирует одно из заявлений Мединского:

«Мы не очень понимаем, в каком статусе они (европейцы, - ред.) здесь находятся. Переговоры носят утвержденный трехсторонний характер. Что касается позиции руководства ряда европейских стран, то, по сути, они занимаются групповым обманом украинского народа. Они финансируют и снабжают вооружением одну из воюющих сторон».

Несмотря на все вышесказанное, Россия готова закладывать фундамент переговоров о безопасности. На будущее. Именно это подчеркнул замглавы МИД Рябков. Закладывать, понимая, что мир и окончание СВО станут возможны, только когда будет решен вопрос оставшихся 10-15 процентов территорий Донбасса. Когда наша армия сделает свое дело. Или когда что-то изменится в позиции европейцев.

Как мы и прогнозировали, некий прогресс на встрече в Абу-Даби был достигнут Фото: REUTERS.

НЕОЧЕВИДНАЯ ВЫГОДА ПОСЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ

Но по итогам переговоров есть и совершенно другая, неочевидная возможность. На основе умеренного (и такого нужного Трампу) прогресса переговоров в ближайшие недели можно будет попробовать восстановить некоторые экономические связи с США. «Дизельная сделка» уже есть. Ради нее, хоть и очень ограниченно, сняты некоторые санкции. И экономическое взаимодействие с Россией Трампа очень интересует.

А еще именно в этом вопросе «нет» Европы не будет значить совершенно ничего…

Смекаете?..

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