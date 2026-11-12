Онищенко: отдыхать 10 дней в новогодние праздники - незаслуженное безделье

Новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

…- Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник академика Онищенко.

- И - тебе привет!

- Сегодня Правительство утвердило календарь на следующий год, новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го. Это на один день меньше, чем в уходящем году, но все равно почти две недели непрерывного отдыха.

- Так, Саша… И что?

- Я так понял, что Кабинет министров пошел навстречу нам с вами, нашим публикациями в «Комсомольской правде». Мы же ратовали за то, чтобы сократить каникулы. Видите, на один день сократили. Как бы вы прокомментировали эту существенную деталь календаря на новый год?

- Прежде всего, я обеспокоен ярко выраженной манией величия, которую ты, Саша, демонстрируешь, заявляя, что правительство услышало тебя.

- Нас с вами.

- Что оно тебя услышало и уменьшило новогодний отдых на один день. Я думаю, что в этом виновата просто астрология, а ни в коем случае не ты. Так что я тебя призываю вернуться в ту реальную роль твоей личности в истории нашего государства. Это будет полезно.

- Все, я вот вернулся. Здесь уже!

- Слава Богу. Это вселяет надежду. Теперь - по существу. Давай эту тему разделим на две.

- Как это?

- Первая - позитивная тема - касается наших детей, а их у нас 17 миллионов - только школьников. Вот они в эти дни - с 31-го по 10-е, могут отдыхать, набираться сил после первых двух четвертей.

И это хорошо, это действительно каникулы.

Теперь давай разберемся со взрослым населением.

Академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- Давайте…

- Мы все свои каникулы уже отгуляли, учась в школе, в средних и высших учебных заведениях.

И теперь у еас есть два вида отдыха – отпуска и выходные дни, что вполне закономерно, это соответствует и показателям нашего здоровья. Потому что мы тоже устаем…

- Еще как!

- …И нам тоже нужно отдыхать.

- Разумеется.

- И вот когда к этим разумным дням отдыха и дням отпуска прибавляются еще вот эти 10 дней, которые мы проводим, встретив новый календарный астрономический год… Это, Саша, безобразие!

- Почему?

- Безобразие - даже с точки зрения функционирования нашей экономики.

Весь мир работает, весь мир трудится, уже начиная со 2-го января. А мы пребываем в юридически неопределенной временной зоне… И - не отпуска, и не выходного дня, а - незаслуженно подаренных нам 10 дней безделья.

Оправдать это можно применительно только к тем взрослым, к родителям, у которых есть дети школьного возраста. Конечно, для них это более благоприятно, потому что появляется возможность достаточно длительного совместного пребывание. Когда дети на каникулах, мамы и папы заняты ими, они вместе проводят время…

- У академика Онищенко 13 внуков.

- Сколько?

- 13.

- Да, у него действительно 13 внуков, но сейчас не о нем говорим.

Поэтому я настойчиво предлагаю вернуться к той совсем недавней (во всяком случае, моей личной) жизни… К тому недавнему периоду, когда мы 31 декабря в 12 часов отпускали наших женщин, чтобы они успели подготовить салаты оливье и селедку под шубой… А сами уходили с работы часов в 14 - 16, с энтузиазмом встречали Новый год с 31-го на 1-е…

- Но перед этим и на работе тоже отмечали.

…- 1-го января отсыпались, смотрели по центральному телевидению фильмы, передачи…

А 2-го числа выходили на работу. И это было хорошо, это было полезно, и это было нужно для экономики, для государства.

- Ну, не знаю. Мне что-то не хочется, доктор, я не согласен - так быстро…

- (смеется) Это твое личное дело, товарищ Гамов.

Как незаслуженно присваивать себе позитивное влияние на сокращение декады чревоугодия и употребления спиртных напитков на один день, это ты можешь. А работать во имя экономики, во имя могущества нашего государства у тебя не хватает силенок.

- Хорошо, я подумаю над вашим предложением, доктор.

- Саша, ты не подумай над моим предложением, а внемли ему! И в личном качестве реализуй! И после отдыха 1 января - уже 2-го - очень активно вступи-ка в стадию исполнения своих обязанностей. То есть, собирай информацию, публикуй всякого рода позитивные статьи, исполняй свой журналистский долг, товарищ Гамов!

- А вы сами-то выйдете?

- Не переживай, выйду. Я всегда в этот день выхожу на работу.

- Да я знаю… А это не будет считаться нарушением указания Российского правительства: с 31-го по 10-е - отдых!

- Не переживай, не будет.

- Спасибо вам огромное за заботу о трудящемся журналисте, дорогой Геннадий Григорьевич!

- Пожалуйста.

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