Год начнется с долгого отдыха: выходных в январе будет больше, чем рабочих дней

Основная причина такого соотношения - продолжительные новогодние каникулы. Они продлятся 11 дней подряд: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В январе 2027 года у россиян будет больше выходных и праздничных дней, чем рабочих. При пятидневной рабочей неделе на первый месяц года придется 15 рабочих дней и 16 дней отдыха. Об этом РИА Новости сообщила исполняющая обязанности директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.

Основная причина такого соотношения - продолжительные новогодние каникулы. Они продлятся 11 дней подряд: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. После новогоднего отдыха сотрудникам с пятидневной рабочей неделей предстоит вернуться к работе в понедельник, 11 января. Этот день станет первым рабочим днем в 2027 году после праздничных каникул.

При этом количество рабочих дней может быть другим для россиян, которые трудятся по шестидневному графику или сменному расписанию. В таких случаях продолжительность работы в январе будет зависеть от установленного режима.

Ранее KP.RU писал, что новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней: с 31 декабря 2026 года по 10 января включительно. Последняя рабочая неделя перед праздниками будет короткой: россиянам, работающим по пятидневному графику, предстоит трудиться всего три дня, с 28 по 30 декабря.