Фото из той самой пещеры Кова-де-ла-Фон-Майор, где по версии ученых во время ледникового периода показывали мультики. Фото: ru.wikipedia.org.

Рисунки, о которых идет речь, обнаружили совсем недавно - в 2019 году, хотя сама пещера Кова-де-ла-Фон-Майор (Испания) изучается уже много лет. Если быть точным, это система пещер в Каталонии, состоящая из 3,5 километров подземных ходов. Люди здесь поселились еще десятки тысяч лет назад, а в 90-х годах прошлого века эта территория была объявлена музеем.

Археолог Хосеп Мария Вержес, работавший под землей, случайно увидел группу искателей приключений, которые выходили из неизученного бокового коридора. Исследователь из любопытства пошел по следам туристов и обнаружил зал, стены которого были испещрены рисунками. Поначалу в глаза бросались произведения современных дикарей в духе “Киса и Ося здесь были”, однако когда археолог направил свет фонарика под определенным углом, то на стене стали проступать силуэты животных, которые явно несли черты палеолитического искусства.

В общей сложности в пещере были обнаружены 280 рисунков, из них 55 - это изображения животных: лошади, медведь, зубры (предки современных коров и быков), козы и олени. Ученые считают, что люди впервые поселились в этой пещере 26 тысяч лет назад, а возраст рисунков - не менее 19 тысяч лет. Но самое интересное, что некоторые рисунки создавались по принципу анимационного фильма - то есть пытались передать движение.

Знаменитый восьминогий бизон из пещеры Шове.

- Некоторые животные “двигали” головой вверх и вниз, в то время как у других ноги были нарисованы в разных положениях, чтобы передать ощущение бега, - объясняет изданию Nature Мириам Салас-Альтес, одна из авторов исследования.

С техникой такого мультипликационного рисунка ученые уже встречались. Самый яркий пример - знаменитый «восьминогий бизон» в пещере Шове во Франции. Если включить воображение, то можно представить (особенно при мерцающем свете факела), что бизон несется куда-то во весь опор.

Исследование 2012 года, которое проводили археолог Марк Азема и художник Флоран Ривер, выдвигает гипотезу о том, что древние люди знали, что такое “анимация”. Авторы основывают свое предположение на небольших круглых костяных дисках, которые были найдены во время археологических раскопок во Франции. У этих дисков есть отверстие посередине, а на каждой стороне вырезаны разные изображения. Например, один из дисков изображает серну: на одной стороне она лежит, а другой - стоит. Если через отверстие продеть нитку и заставить диск крутиться вокруг оси, то возникает ощущение, что серна то ложится, то вскакивает на ноги.

Примерно так выглядят раскадровки доисторических мультфильмов.

Предположение о том, что в пещере Кова-де-ла-Фон-Майор действительно показывали “мультики” ледникового периода - это пока лишь версия. Хотя и красивая. Рисунки едва заметны, чтобы их разглядеть, по словам Мириам Салас-Альтес, нужно подсвечивать прорези на стене с разных сторон.

Но если эта версия подтвердится, это будет означать, что из глубины тысячелетий до нас дошел один из первых образцов жанра, который так любят дети во всем мире. Да и взрослые тоже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирская находка переписала историю бронзового века: археологи обнаружили ранее неизвестную древнюю культуру

Памперсы, дамские колготки, электроника, молекулы ДНК: как полимеры изменили жизнь на Земле