Сибирская находка переписала историю бронзового века: археологи обнаружили ранее неизвестную древнюю культуру

Археологические раскопки Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Уникальную находку раскопали российские археологи в Усть-Тартасском могильнике, который находится недалеко от районного центра Венгерово Новосибирской области.

- В одном из погребений найден глиняный сосуд, который был признан одним из главных археологических открытий 2026 года, - рассказал профессор Новосибирского государственного педагогического университета, академик РАН Вячеслав Молодин.

Необычность находки в том, что она не характерна для материальной культуры племен, которые здесь жили - а первые обитатели появились в этих краях 18 тысяч лет назад, в эпоху древнекаменного века. Местные мастера делали глиняные горшки другой формы и с иным орнаментом.

Стиль, в котором сделан глиняный сосуд, несет в себе яркие черты Петровской культуры, которая в эпоху бронзы процветала на территории современного Казахстана, то есть на сотни километров юго-западнее места раскопок. Представители Петровской культуры - это племена скотоводов, свое название они получили по поселению и могильнику у села Петровка на реке Ишим. Петровцы жили в укрепленных поселениях со рвом и валом, в большом количестве разводили лошадей - на это указывает изобилие лошадиных костей в захоронениях. Кстати, большое количество костей животных, особенно лошадей, было найдено в той могильной яме, откуда археологи извлекли глиняный раритет. Кроме того, племена петровской культуры занимались обработкой металлов.

Любопытно, что и в Усть-Тартасском могильнике был найден очень интересный предмет - форма для отливки бронзового кельта. Кельт это особый тип универсального инструмента - что-то типа топора. Только в отличие от современных топоров он не имел проушины - сквозного отверстия для рукоятки. Зато в задней части была специальная втулка, на которую насаживали коленообразную деревянную палку. Кельт использовали в качестве оружия или многофункционального инструмента - топора, долота, кирки или мотыги.

Очень интересные данные о владельцах этих предметов ученые получили с помощью палеогенетической экспертизы.

- Еще во время раскопок мы отослали часть костей в нашу лабораторию в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, - рассказал академик Вячеслав Молодин. - Исследования показали связь аборигенного населения Барабинской степи с пришельцами с юго-запада - территории современного Казахстана. Возможно, перед нами новая, ранее неизвестная культура эпохи развитой бронзы. Об этом говорят и отличительные признаки погребальной практики, и особенности генофонда, и та самая форма для отливки бронзового кельта.

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