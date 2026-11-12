Мертвые продолжают слышать и понимать живых: результаты эксперимента шокировали ученых

Из мистических представлений следует, что за ощущения, испытанные на том свете, отвечает душа. Фото: Anton Watman/Shutterstock/Fotodom

От 11 до 20 процентов из числа тех, кому повезло воскреснуть после клинической смерти, сообщают о так называемом около-смертном опыте (Near-Death Experience) – NDE, в английском сокращении. Испытавшие такое, как правило, верят, что, умерев, они побывали если не в загробном мире, то хотя бы на его пороге.

Из показаний умерших следует: на тот свет каким-то загадочным, а возможно, и мистическим образом проникают звуки с этого света. Воскреснув, некоторые люди уверяли, что довольно хорошо слышали многое из того, что происходило вокруг, пока их реанимировали – пытались оживить. Не с душой ли связан феномен? Не она ли, отделившаяся от бездыханного тела, воспринимает и осознает звуки в то время, когда человек умер, а сознание из его мозга улетучилось напрочь? Медики сомневаются – ищут более рациональные объяснения, проводя изощренные эксперименты буквально на грани жизни и смерти.

Очередную попытку разобраться в особенностях феномена NDE недавно предприняли испанские и британские ученые под руководством Алекса Эскола-Гаскона из Папского университета Комильяс (Comillas Pontifical University, Department of Quantitative Methods and Statistics). Результаты опубликованы в научном журнале The Innovation.

Вещание в загробный мир

Исследование охватило в общей сложности 15 300 предрасположенных к остановке сердца человек из 13 больниц в Испании и Великобритании, которые добровольно согласились помочь науке, послушав те или иные звуки в процессе реанимации. Если она, конечно, понадобиться.

Судьба проверила на прочность 2418 пациентов, у которых сердца и в самом деле остановились. Выжили в итоге 677 человек, которых удалось реанимировать. Через динамики, установленные в реанимационных палатах, всем умершим транслировали определенные звуки – природные, вроде пения птиц, шумя дождя, морского прибоя, или искусственно сгенерированные мелодии - прежде не существовавшие, которые нельзя было спутать с чем-то ранее слышанным.

Последовательность «трансляции на тот свет» тех или иных треков, их продолжительность и интервалы выбирал квантовый компьютер. Даже ученые не знали, что он им заводит.

В заключительной фазе эксперимента приняли участие 142 воскресших – 109 мужчин и 39 женщин в возрасте от 49 до 65 лет – по 71 человеку от каждой страны. Их отобрали из числа тех, кто рассказал об NDE.

После того, как пациенты пришли в себя, им снова устроили «концерты» - воспроизводили 10 звуков: 5 из них были теми, которые ученые действительно транслировали им – мертвым, а 5 совсем к делу не относились. Надо было правильно назвать и те, и другие. Верный ответ приносил воскресшему 1 балл, за неверный давали 0. Максимально можно было набрать 10 баллов.

Итог: вернувшиеся с того света набирали от 7 до 8 баллов – то есть в большинстве случаев правильно указывали звуки, которые там слышали. Из чего исследователи и сделали вывод о том, что умершие какое-то время продолжают сохранять слух. И если оживают, то помнят услышанное. Если бы «мухлевали» – угадывали, а не вспоминали, то - по теории вероятности - более 5 баллов не набирали бы.

Мозг здоровых людей, больных, коматозных и только что скончавшихся, реагирует на звуковые раздражители примерно одинаково.

Одного электромагнитного поля «ягодки»?

Природа феномена осталась для исследователей, что называется, в тумане. По одной из гипотез – самой простой, в отключившимся мозге сохраняется какая-то едва «тлеющая» электромагнитная активность, которой хватает умершему для того, чтобы слышать некоторое время после клинической смерти – то есть, в процессе реанимации.

Из другого – отчасти мистического - объяснения следует: импульсы электрического тока, которые при жизни возникают в нейронах и бегут по нервам, не просто наводят электромагнитные поля. Они несут всё то, что сопутствует мыслям и чувствам. Несут в виде электромагнитных волн.

Благодаря полю и волнам мозг создает целостную картину, объединяя информацию, которую получают и обрабатывают различные его участки. Таким образом он формирует и разумную деятельность, и личность, и сознание.

Не исключено, что богатое информацией электромагнитное поле мозга и есть сознание, которое каким-то образом может существовать отдельно от мозга – как минимум, временно. Не оно ли «слышит»? Воспринимает аудиоинформацию, когда источник электромагнитного поля – мозг – отключается?

Мистически окрашена и гипотеза, основанная на идеях профессора Стюарта Хамероффа (Dr Stuart Hameroff) из Университета Аризоны (University of Arizona) и его соратника сэра Роджера Пенроуза (Roger Penrose) из Оксфордского университета (University of Oxford) – лауреата Нобелевской премии по физике 2020 года. Согласно их квантовой теории сознания, человеческие личности и разум имеют квантовую природу. Сознание человека не исчезает без следа после его смерти, а буквально всасываются в ткань Вселенной. Механизм, позволяющий случиться такому чуду, встроен у нас в мозг. Мозг – это мощный квантовый компьютер. Сознание - информация, накопленная на квантовом уровне. Ее носители – структуры внутри нейронов, которые могут достаточно долго сохранять квантовые состояния.

Кстати, в испанско-британском коллективе, изучавшем «слух после смерти», тоже допускают, что природа феномена и в самом деле может быть связана с квантовыми процессами в мозге.

Реакцию мозга на звуки фиксировали электроды. Фото: DC Studio/Shutterstock/Fotodom

Последний звук

В 2020 году общественность взволновали неврологи из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia), которые отчитались в журнале Nature о результатах своих экспериментов со смертельно больными, но отзывчивыми пациентами одного из хосписов (St. John Hospice). От добровольцев требовалось немного: умирать в шапочке с электродами.

Обреченным, но еще не потерявшим сознание, и здоровым людям из контрольной группы ученые заводили простенькие мелодии, меняя их тон. Электроды фиксировали, как реагирует на это мозг. А он реагировал определенным образом. Что свидетельствовало о том, что аудио восприятие работает.

Ту же «музыкальную программу» транслировали тем же смертникам чуть позднее. Сначала тогда, когда они уже стояли на пороге того света – находились в бессознательном состоянии без видимых признаков жизни. И в конце концов, сразу после смерти. Реакция мозга умерших мало, чем отличалась от той, которую демонстрировала контрольная группа и группа умирающих. Мало того, что в мозгу наблюдалась активность, её кривые почти совпадали. Вплоть до самого момента смерти и несколько секунд после.

По итогам своих экспериментов, ученые еще 6 лет назад сделали вывод: умирающие, оказывается, всё слышат. Более того, какие-то звуки проникают, что называется, даже на тот свет.

- Родным и близким есть смысл оставаться с уходящими на тот свет до последнего мгновения – что-то говорить им, прощаться .., - сообщила тогда Элизабет Блудон (Elizabeth Blundon), руководившая исследованиями, в ходе которых и были получены сенсационные данные.

Понимают ли умирающие то, что им говорят? Видимо, да, если принять во внимание результаты, полученные испанскими и британским учеными.

Досконально разобраться в природе и сути феномена «слуха после смерти» пока не удалось, но в том, что он существует, можно, пожалуй, уже не сомневаться. Воспоминания пациентов, переживших клиническую смерть, тому доказательства.

В то же время нет оснований напрочь отказываться от мистических представлений. Не исключено, что к посмертному аудио-восприятию все-таки причастна душа. А может, за него отвечает «остаточная активность в отдельных областях мозга»? Эти вопросы по-прежнему остаются спорными.

Видно ли что-нибудь с того света, определить на удалось. О странных результатах, полученных в процессе экспериментов по выходу сознания из тела, читайте KP.RU.

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