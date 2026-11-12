У главы Nvidia Дженсена Хуанга обнаружили вторую любовницу Фото: REUTERS.

Любовно-шпионский скандал вокруг 63-летнего члена золотой десятки «Форбс» Дженсена Хуанга, чья компания Nvidia стоит больше триллиона долларов, раскручивается с новой силой. Сперва стало известно о его амурах с китайской шпионкой и однофамилицей, Элис Хуанг, которая смогла закупить у Nvidia запрещенные к экспорту в Поднебесную передовые микрочипы.

Сперва стало известно о его амурах с китайской шпионкой и однофамилицей, Элис Хуанг Фото: REUTERS.

А теперь вскрылся второй роман бизнесмена — с подчинённой, американкой Кимберли Пауэлл. Ее ранее засняли с предпринимателям на видео в отеле. На кадрах пара проявляла нежные чувства друг к другу, пишет The New York Times.

В конце октября та же NYT сообщила, что американская разведка подозревает Элис Хуанг — бывшую топ-менеджера сингапурской фирмы Megaspeed, заключившей контракты почти на $5 млрд с Nvidia — в работе на китайскую разведку. По данным источников, её задачей было еще и влияние на Хуанга с целью ослабить ограничения на продажу чипов в Китай (миллиардеру, кстати, удалось склонить к этому президента Дональда Трампа — Белый дом разрешил экспортировать в КНР чипы предыдущих поколений).

Вскрылся второй роман бизнесмена — с подчинённой, американкой Кимберли Пауэлл. Фото: социальные сети.

Дженсен Хуанг признал роман с Элис, но заявил, что не знал о её возможной связи с иностранными спецслужбами. Китай все обвинения отвергает, называя их «безосновательными» и «клеветническими».

Теперь к этой истории добавился роман с Пауэлл.

Миллиардер больше 40 лет женат на своей бывшей однокурснице Лори Миллс. Поскольку брачный контракт супруги не заключали, при разводе Лори может получить половину состояния мужа — около $80 млрд.

КТО ТАКАЯ КИМБЕРЛИ ПАУЭЛЛ

48-летняя Кимберли Пауэлл — одна из самых влиятельных женщин в Nvidia и самых давних сотрудниц компании. Она пришла туда в 2008 году и проделала путь до вице-президента по здравоохранению. Пауэлл руководит важнейшим направлением бизнеса — применением чипов и ИИ для медицинской визуализации, диагностики и разработки лекарств.

Дама окончила Северо-Восточный университет по специальности «электротехника и вычислительная техника». В Nvidia она сначала отвечала за продвижение графических чипов в медицинских сканерах, а в 2017 году возглавила всё направление здравоохранения. Пауэлл замужем, у неё двое детей.

ВИДЕО СНЯЛИ В ОТЕЛЕ САН-ХОСЕ

The New York Times ссылается на пятерых сотрудников Nvidia, которые утверждают: Хуанг и Пауэлл состояли в романтических отношениях. Одному из коллег удалось запечатлеть обнимающуюся пару на видео в отеле в Сан-Хосе (Калифорния) во время ежегодной конференции Nvidia GTC в марте 2026 года. Но служба безопасности Nvidia заметила, что велась съемка и заставила сотрудника подписать соглашение о неразглашении информации.

Когда журналист NYT позвонил Хуангу и спросил о Пауэлл, тот ответил: «Не думаю, что вам стоит обращаться ко мне напрямую». И повесил трубку.

Кстати, кодекс поведения Nvidia прямо предписывает сотрудникам избегать ситуаций, когда личные отношения создают конфликт интересов, и требует немедленно сообщать руководству о нарушениях.

НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ В АДРЕС ДЖЕНСЕНА ХУАНГА

Некий Марк Кистенмахер и другие акционеры Nvidia подали коллективный иск против компании и её главы. Истцы утверждают: Nvidia и Хуанг ввели инвесторов в заблуждение, скрыв его роман с китайской предпринимательницей, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. И теперь для репутации компании созданы существенные риски.

Параллельно совет директоров Nvidia запустил независимое расследование и нанял юридическую фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, а также бывшего и.о. прокурора Южного округа Нью-Йорка Джуна Кима для проверки обстоятельств.

На фоне скандала акции Nvidia потеряли около 10% стоимости — примерно 450 миллиардов долларов — всего за два торговых дня. Сенатор-демократ Крис Кунс призвал к расследованию на национальном уровне, а сенатор-республиканец Кевин Крамер потребовал отставки Хуанга.

ПАВЕЛ ДУРОВ* ПОЗАВИДОВАЛ

Основатель Telegram Павел Дуров* не остался в стороне и превратил скандал в повод для сарказма. Он написал в соцсети X: «Несправедливо, что гендиректорам, которые не интересуются азиатскими девушками, спецслужбы предлагают меньше вариантов для знакомств». Затем он поинтересовался, где же французские, русские и иранские «шпионки», и добавил: «Ни одна шпионка не связалась со мной. Они вообще пытаются?».

А в адрес Франции съязвил: «Франция прощается — их руководители не интересуются девушками. Остальные: старайтесь лучше!».

Пост собрал более миллиона просмотров.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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