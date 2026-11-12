Зеленский и европейцы собрались в Дублине в ожидании Уиткоффа и Кушнера: какое послание американцы везут из Москвы

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин встретился с Владимиром Зеленским в Дублине Фото: REUTERS.

После двухдневных дискуссий делегаций России и Украины в Абу-Даби, прошедших при посредничестве представителей США, американские переговорщики Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, где провели переговоры с российским лидером, а вечером четверга отправились в Дублин - на переговоры с Зеленским и европейцами.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом Василием Вакаровым, членом Совета движения «Другая Украина».

ЧТО С УКРАИНЦАМИ?

- Почему украинская делегация так не по-украински себя вела, сдержанно, без угроз, вполне демократично, но в костюмах?

- Да, без всяких футболок, этого шаржа, юмора и сатиры с гротеском, вместе взятых. Сдержанно себя вели. Почему? Потому, что украинская делегация была под серьезным присмотром.

- Под чьим?

- Везде принимали участие европейцы, которые наблюдали не только за ходом переговоров, но и за тем, чтобы Украина не дергалась, а вела себя четко. Как лыжника поставили на лыжню - и он должен идти именно по этой лыжне, не переходить на коньковый ход.

Украинская делегация была под серьезным присмотром Фото: REUTERS.

А БОСС В ДУБЛИНЕ

- Но они все время были на связи с боссом, а босс курсировал по Европе...

- Зеленский, в это время находившийся в Европе, внимательно слушал и четко координировал действия делегации в Эмиратах, а действия самого Зеленского координировали европейцы. Тень Европы довлела над каждым из участников переговорной группы - и над Зеленским. Потому все так и вышло – тихо и спокойно.

- Как внутри Украины переговоры оценили?

- Все СМИ писали о событиях в Абу-Дабе в таком ключе... формальном: переговоры были проведены. Без всяких ура-ура. Но был некий сдержанный оптимизм на Украине - в СМИ, даже в местных пабликах. Ну, а делегация США, по мнению украинцев, там была не просто посредниками и модераторами - они были главными.

ЗЕЛЕНСКИЙ ВСЕ ПОМНИТ

- Вот так украинцы это воспринимают?

- Как говорят и пишут на Украине, Москве «американцы дали слово в первый день». И вечером после первого дня украинские СМИ удивились: ого, у России, оказывается, есть какие-то предложения?! Ничего себе — Москва говорит о том, что нужно выстроить новую коллективную систему безопасности?!

- А чему тут удивляться?

- Зеленский очень четко помнит 2021 год. Он тогда знал, что готовится, какие события происходят на границе Украины, почему ВСУ стояли на границах ДНР и ЛНР. И для него очень болезненно сейчас вспоминать первопричины конфликта. И когда сегодня в России высказываются за создание новой системы безопасности, то Зеленский говорит: это для Украины очень большие риски, и для Европы большие риски.

- Но сам-то Зеленский сейчас не на Украине риски переживает?

- Он уже неделю не в Киеве. Он сейчас в Дублине, в Ирландии.

БОЛЬШАЯ ТУСОВКА

- Кто там собрался?

- Большая европейская тусовка.

- Повод какой?

- Ирландия на сегодня возглавляет Совет Европы. Вскоре председательство уйдет Литве. Первое – в связи с этим. Второе – нужно утвердить бюджет. И очень тяжело, со скрипом идет утверждение бюджета в Европе. Вот Ирландия и собрала такую общеевропейскую тусовку. Она будет проходить два дня. Полсотни первых лиц Европы собрались в Ирландии - и там же находится Зеленский. В четверг они ждали приезда Кушнера и Уиткоффа, которые в тот же день вели переговоры в Москве с Путиным.

Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер (слева) прилетели в Москву, где провели переговоры с российским лидером Фото: REUTERS.

- Они ждут, что именно Уиткофф и Кушнер привезут из Москвы?

- Ну да, некий проект документа, выработанного , как они говорят, в Кремле… И их будут знакомить с тем, как Россия понимает новую систему коллективной безопасности в Европе.

ГОЛОС РАЗУМА

- Что США Европе говорят?

- "Вы не говорите одним голосом. И вы говорите всеми миру, что Россия не остановится на Украине. Мол, сейчас завоюет Украину, а потом обязательно нападет на Европу - и вы боитесь этого нападения? Но давайте мы услышим саму Россию", - говорят американцы. И не просто услышим, а почувствуем, посмотрим на документы - действительно ли Москва готовится к этому? Ведь Россия говорит, что она не готовится.

- Но Россия уже язык стерла - не собираемся мы нападать на Европу!

- Это звучало из уст президента России, других руководителей страны, что не собираемся. Но в Европе это нарратив выработанный. И вот теперь Америка говорит: если Россия не нападет, то что вам нужно? Может, у вас есть реальные предложения? Давайте, как говорят на Украине, «почуемо Россию». И вот это «давайте почуемо Россию», этот дух — он уже витает над Украиной. Российская Федерация предлагает несколько вариантов сотрудничества и гарантий безопасности для европейских стран. И это новая коллективная безопасность в Европе...

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