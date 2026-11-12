Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Американские представители прилетели после двухдневных консультаций с делегациями России и Украины в Абу-Даби.

Главной темой предстоящей встречи станет урегулирование украинского конфликта. Стороны намерены обсудить предложения, подготовленные по итогам переговоров в ОАЭ.

Уиткоффа и Кушнера встречал у трапа самолета Кирилл Дмитриев. Фото: REUTERS.

Последние новости о переговорах Путина, Уиткоффа и Кушнера в Москве

Самолет с американскими переговорщиками прибыл в Москву утром 12 ноября. Уиткофф и Кушнер приземлились в аэропорту Внуково, где их встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Позднее он же опубликовал видео встречи американской делегации у трапа самолета. На кадрах видно, как российский представитель приветствует Уиткоффа и общается с ним в присутствии Кушнера.

Из аэропорта американские гости вместе с Дмитриевым отправились в гостиницу в центре Москвы, неподалеку от Кремля.

Еще накануне помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Путин примет американских переговорщиков в первой половине дня 12 ноября. По его словам, с протокольной точки зрения встреча пройдет в обычном формате.

После Москвы американские представители планируют отправиться в Дублин, где проведут переговоры с Владимиром Зеленским.

Фото: REUTERS.

Ожидаемые темы переговоров Путина, Уиткоффа и Кушнера

Главную тему встречи уже обозначил Юрий Ушаков. По словам помощника российского президента, Москва и Вашингтон сосредоточатся на поиске путей завершения украинского конфликта.

«Мы будем обсуждать сегодня вопросы, ведущие к урегулированию кризиса вокруг Украины», — заявил Ушаков журналистам.

Ожидается, что американские представители расскажут Путину о результатах консультаций в Абу-Даби и представят предложения по дальнейшему мирному процессу. Ранее Кушнер сообщил, что американская сторона намерена обсудить с российским лидером инициативы, согласованные с Украиной и европейскими партнерами.

Одним из ключевых вопросов остаются гарантии безопасности после завершения конфликта. Участники переговоров обсуждают будущую систему безопасности в Европе и условия, которые могли бы предотвратить возобновление боевых действий.

Еще один сложный вопрос — территории. Кушнер ранее признавал, что именно здесь сохраняются наиболее серьезные разногласия. Российская сторона, в свою очередь, выступает против территориального обмена с Украиной.

Отдельно может обсуждаться участие европейских стран в мирном процессе. Кушнер уже выступил за расширение нынешнего трехстороннего формата и собирается поднять эту тему на встрече с Путиным.

Однако в Москве к позиции европейских государств относятся критически. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Путин доведет до американских переговорщиков позицию РФ, после чего задачей Вашингтона станет убедить своих европейских партнеров действовать более разумно. По словам дипломата, европейские страны пока не демонстрируют желания проявлять здравый смысл и продолжают активно поддерживать Киев.

Фото: REUTERS.

Чем закончились переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

Встреча Путина с американскими представителями проходит после двухдневных переговоров России, США и Украины, которые состоялись 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Как рассказывала KP.RU, российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, американскую сторону представляли Уиткофф и Кушнер, а украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Консультации проходили за закрытыми дверями. В первый день участники общались около четырех с половиной часов, во второй — менее двух. Главным результатом стала принципиальная договоренность Москвы и Киева о новом масштабном обмене пленными.

Представитель российского Генштаба Александр Зорин также сообщал, что обмен может затронуть более тысячи человек с каждой стороны. Однако окончательные списки и дата его проведения пока не согласованы.

Подробностей об итогах переговоров пока немного. Мединский отказался раскрывать подробности обсуждений, объяснив, что по ряду вопросов окончательные договоренности еще не достигнуты. При этом глава российской делегации признал, что переговоры позволили приблизиться к мирному урегулированию. Однако дальнейший результат, по его словам, зависит от позиций Украины, США и европейских государств. Американские представители также сообщили о прогрессе в обсуждении гарантий безопасности.

Сдержанный оптимизм выразила даже украинская сторона. Представитель делегации Давид Арахамия допустил, что при сохранении нынешней динамики соглашение может быть достигнуто до конца 2026 года.

Теперь обсуждение продолжится в Москве на уровне российского президента. Предстоящая встреча покажет, удастся ли развить достигнутые в Абу-Даби договоренности и сблизить позиции сторон по наиболее спорным вопросам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги переговоров о мире в Абу-Даби: Соглашение между Россией, Украиной и США может быть достигнуто к концу года?

Что сказал Владимир Мединский после переговоров в Абу-Даби: Полный текст заявления

Европа на грани разорения: переговоры в Абу-Даби оставили Киев и ЕС без шансов на победу