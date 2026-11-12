Аферисты начали рассылать россиянам в мессенджерах и по электронной почте сообщения с текстом вроде «Проверьте ваши налоги!» Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Все под налогом ходим – эта истина особенно актуальна в ноябре. Ведь до 1 декабря россияне должны заплатить налоги на имущество и вклады, иначе пойдут пени. И мошенники, конечно, об этом помнят. В МВД предупредили: аферисты начали рассылать россиянам в мессенджерах и по электронной почте сообщения с текстом вроде «Проверьте ваши налоги!»

Как не перепутать официальное уведомление с фальшивкой, спасти деньги и нервы? В этом KP.RU разбиралась вместе с Алексеем Раевским, генеральным директором Zecurion, экспертом по кибербезопасности.

КАК ВОРУЮТ: ССЫЛКА, ПАРОЛЬ, ИСПУГ

Цель аферистов - не столько получить доступ к «Госуслугам» или налоговому кабинету, сколько заставить жертву саму ввести логин и пароль. Вот как это происходит по шагам.

1. Мошенники создают поддельный сайт, который выглядит как настоящий

2. Жертву заманивают туда и просят ввести логин и пароль

- При этом без одноразового пароля с «Госуслуг» зайти нельзя, - говорит эксперт.

3. Мошенники могут позвонить и попросить код из СМС - но не для того, чтобы самим украсть деньги

- При этом в самом сообщении от «Госуслуг» будет написано: «Никому не говорите пароль». Жертва может легко слететь с крючка, - убежден Раевский. - Но даже получив доступ к кабинету, деньги вывести они не смогут: ну что они сделают, уплатят налоги за жертву? А вывести деньги - это из области фантастики. Взлом личных кабинетов госсайтов и банков сейчас встречается очень редко. Сам факт, что жертва ввела данные, - это рычаг для запугивания.

Цель аферистов - не столько получить доступ к «Госуслугам» или налоговому кабинету, сколько заставить жертву саму ввести логин и пароль. Фото: Иван МАКЕЕВ.

4. Настоящая угроза - вторая волна звонков. Если жертва уже ввела данные на фишинговом сайте, ей начинают звонить «из ФСБ», «из Центробанка», «из Росфинмониторинга» и т. д.

- И тут начинается: «Ваши деньги под угрозой, переведите на безопасный счет...», - продолжает киберэксперт.

Главное для мошенников - психологическое давление. По его словам, ставка делается на психологию: жертву вводят в транс, используя НЛП и «все, что угодно», чтобы она сама отдала накопления.

ВИРУС В ПОДАРОК

По ссылке может прятаться и вредоносная программа. На смартфоне ее сложнее внедрить - надо самому скачать и подтвердить.

- Напишут, что у вас устаревшая версия, надо скачать программу кабинета. Человек сам установит. Тогда приложение получит доступ к СМС, файлам, фотографиям, адресной книге, - пояснил IT-эксперт. - Это грозит шантажом и вымогательством. Пароли от банковских приложений украсть маловероятно, а перехватить СМС с кодами - вполне.

Главное для мошенников - психологическое давление. Фото: Евгения ГУСЕВА.

КАК ПРИХОДЯТ НАСТОЯЩИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Настоящие уведомления приходят только в личном кабинете на сайте ФНС nalog.gov.ru или через «Госуслуги». По обычной почте налоговые уведомления сейчас отправляют только «староверам», у которых нет даже Госуслуг.

- Не надо заморачиваться, как отличить настоящее уведомление от подделки, - говорит Раевский. - Просто не переходите по ссылке из письма. Если вам пришло уведомление из налоговой, оно вполне может быть настоящим - но проверять его надо не по присланной ссылке. Откройте браузер или приложение налоговой, если оно у вас есть. Введите адрес сайта налоговой вручную или найдите его через поисковик и перейдите туда. Тогда вы будете уверены, что попали на настоящий сайт, а не на тот, что вам прислали. Зайдите в личный кабинет и посмотрите, есть ли у вас там что-то.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефонные мошенники охотятся на «ловцов кешбэка»: как работает их схема