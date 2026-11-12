"Она боец!": Мама обгоревшей в пожаре Марии Шурочкиной рассказала о состоянии спортсменки

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина чуть не сгорела в собственной квартире. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и сестра известной певицы Нюши, 31-летняя Мария Шурочкина чуть не сгорела в собственной квартире в одном из московских ЖК. Она заправляла биокамин, как вдруг на ней вспыхнула одежда. Сестру певицы Нюши в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Окно квартиры олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной после пожара Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.

Ранее сообщалось, что состояние спортсменки переквалифицировали со среднего на тяжёлое из-за угрозы жизни. У олимпийской чемпионки сгорела кожа на голове, груди, животе и руках. По этой причине начался некроз тканей. Однако, позже старшая сестра Марии, известная певица Нюша эту информацию опровергла.

«Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», — сообщила в соцсетях 36-летняя Анна Шурочкина.

Певица Нюша и ее сестра, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина Фото: Михаил ФРОЛОВ.

А мы связались с мамой спортсменки Оксаной Шурочкиной, которая рассказала о состоянии олимпийской чемпионки.

«Единственное, что я сейчас могу сказать: она боец! Несмотря на сильные ожоги, самое главное — она настроена позитивно и оптимистично. Сейчас врачи внимательно наблюдают за её состоянием и развитием ситуации. Сроки проведения операции, а также точные участки, которые потребуется оперировать, пока не определены», — рассказала KP.RU Оксана Шурочкина.

Сестры с родителями. Фото: кадр из программы НЮША и Мария Шурочкины - «Однажды»

Добавим, что Мария Шурочкина хорошо известна в мире спорта. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой — на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Токио в 2021 году. Нюше Мария приходится единокровной сестрой по отцу. Владимир Шурочкин — один из бывших солистов группы «Ласковый» и продюсер Нюши.

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