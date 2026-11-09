Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина получила сильные ожоги тела Фото: Даниил ОПАРИН.

Сильные ожоги тела, опаленные волосы. В таком виде из собственной квартиры вывели 31-летнюю Марию Шурочкину – олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию, сестру певицы Нюши. Спортсменка пострадала в результате пожара в собственной квартире.

Мария Шурочкина пострадала в пожаре с биокамином: Что известно

Вечером 8 ноября 2026 года Мария находилась в своей квартире в ЖК «Свой» на улице Багрицкого в Москве. По предварительной версии, она заправляла биокамин, когда произошло возгорание.

Мария находилась в своей квартире в ЖК «Свой» на улице Багрицкого в Москве, когда случилось возгорание Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.

Это устройство не требует дымохода, вытяжки и дров, но пламя в нем живое. Работает такой камин на жидком топливе – экологически чистом спирте. Дым, сажа, копоть и зола при этом не образуется. Тем не менее, 17 этаж, где находится квартира спортсменки, до сих пор проветривается от запаха гари.

Причина пожара в ЖК «Свой» и рассказы очевидцев

Пока точная причина пожара неизвестна. По одной из версий, к возгоранию привели действия самой Марии. Спортсменка могла не выключить один из приборов, из-за чего пламя вспыхнуло, как только она попыталась налить топливо.

- Сигнализация сработала примерно в 22-23 часа. Все вышли из дома, жильцов эвакуировали, - рассказали KP.RU соседи Шурочкиной. – У нас сигнализация чувствительная, иногда срабатывает когда кто-то готовит или курит, а иногда и учебная тревога бывает, поэтому мы сразу и не поняли, что пожар реальный. Когда вышли на улицу, увидели, что дым валит. Очень много дыма было.

К тому моменту на месте уже работали пожарные. Машины МЧС приезжали одна за другой. Им соседи с 17 этажа и передали обгоревшую девушку.

Машины спасателей приезжали одна за другой Фото: очевидцев ЧП..

- Она сама смогла выйти из квартиры и кричала о помощи, соседи услышали, поэтому из дома ее быстро вывели. Сначала соседи, потом передали пожарным, а те в скорую. Мы успели увидеть только сильно обгоревшие, подпаленные волосы, - рассказывают жители дома.

Пожар удалось потушить, но даже со стороны подъезда вокруг двери спортсменки все в копоти. Вероятно внутри квартира сильно пострадала. Все окна в ней до сих пор раскрыты нараспашку, чтобы запах гари выветрился. Пока невозможно находиться долго даже в общем коридоре на этаже.

Дверь в квартиру Марии Шурочкиной Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.

Над дверью видна копоть Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.

Состояние Марии Шурочкиной после пожара: сестра Нюши в реанимации

Мария Шурочкина находится в реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сообщалось, что площадь ожогов на теле Марии составила 32%. Якобы у олимпийской чемпионки обгорели голова, грудь, живот и руки.

Врачи оценивали состояние спортсменки как тяжелое из-за угрозы жизни.

Певица Нюша о пострадавшей в пожаре сестре

Однако, певица Нюша опровергла информацию о травмах сестры. Артистка сообщила, что состояние спортсменки стабильное.

«Маша сейчас в реанимации, голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», - написала певица в своих соцсетях.

Певица Нюша (Анна Шурочкина) и ее сестра - олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ранее там же артистка неоднократно рассказывала, как гордится младшей сестрой.

«Я тобой всегда восхищалась, восхищаюсь и буду восхищаться! Ты уникальна и прекрасна. Ты так многогранна, и я хочу, чтобы ты помнила: на этом пути я рядом! И что я тебя очень люблю!», — с нежностью писала Нюша, обращаясь к сестре.

Кто такая Мария Шурочкина: Биография и достижения

Мария Шурочкина родилась 30 июня 1995 года. Она на 5 лет младше своей сестры Анны Шурочкиной, известной как певица Нюша. У женщин общий отец – музыкант, продюсер и участник группы «Ласковый май» Владимир Шурочкин.

Только если Анна пошла по стопам отца и стала артисткой, то Мария пошла по стопам матери-спортсменки. Оксана Шурочкина в прошлом мастер спорта по спортивной гимнастике.

Мария же предпочла синхронное плавание. Она имеет звание Заслуженного мастера спорта России.

Певица Нюша с младшей сестрой Марией Шурочкиной Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В первый раз Мария Шурочкина стала олимпийской чемпионкой в 2016 году в Рио-де-Жанейро, второй раз – в Токио в 2021 году. Также она является 11-кратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы по синхронному плаванию.

Также Мария Шурочкина была награждена Орденом Дружбы в 2016 году и Орденом Почета в 2021 году.

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