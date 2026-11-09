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Происшествия9 ноября 2026 16:01

Вышла из квартиры обгоревшая и кричала о помощи: Что случилось с сестрой певицы Нюши Марией Шурочкиной

KP.RU: Сестра Нюши Мария Шурочкина сама выбралась из пожара
Ангелина ШАРЫПОВА
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина получила сильные ожоги тела

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина получила сильные ожоги тела

Фото: Даниил ОПАРИН.

Сильные ожоги тела, опаленные волосы. В таком виде из собственной квартиры вывели 31-летнюю Марию Шурочкину – олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию, сестру певицы Нюши. Спортсменка пострадала в результате пожара в собственной квартире.

Мария Шурочкина пострадала в пожаре с биокамином: Что известно

Вечером 8 ноября 2026 года Мария находилась в своей квартире в ЖК «Свой» на улице Багрицкого в Москве. По предварительной версии, она заправляла биокамин, когда произошло возгорание.

Мария находилась в своей квартире в ЖК «Свой» на улице Багрицкого в Москве, когда случилось возгорание

Мария находилась в своей квартире в ЖК «Свой» на улице Багрицкого в Москве, когда случилось возгорание

Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.

Это устройство не требует дымохода, вытяжки и дров, но пламя в нем живое. Работает такой камин на жидком топливе – экологически чистом спирте. Дым, сажа, копоть и зола при этом не образуется. Тем не менее, 17 этаж, где находится квартира спортсменки, до сих пор проветривается от запаха гари.

Причина пожара в ЖК «Свой» и рассказы очевидцев

Пока точная причина пожара неизвестна. По одной из версий, к возгоранию привели действия самой Марии. Спортсменка могла не выключить один из приборов, из-за чего пламя вспыхнуло, как только она попыталась налить топливо.

- Сигнализация сработала примерно в 22-23 часа. Все вышли из дома, жильцов эвакуировали, - рассказали KP.RU соседи Шурочкиной. – У нас сигнализация чувствительная, иногда срабатывает когда кто-то готовит или курит, а иногда и учебная тревога бывает, поэтому мы сразу и не поняли, что пожар реальный. Когда вышли на улицу, увидели, что дым валит. Очень много дыма было.

К тому моменту на месте уже работали пожарные. Машины МЧС приезжали одна за другой. Им соседи с 17 этажа и передали обгоревшую девушку.

Машины спасателей приезжали одна за другой

Машины спасателей приезжали одна за другой

Фото: очевидцев ЧП..

- Она сама смогла выйти из квартиры и кричала о помощи, соседи услышали, поэтому из дома ее быстро вывели. Сначала соседи, потом передали пожарным, а те в скорую. Мы успели увидеть только сильно обгоревшие, подпаленные волосы, - рассказывают жители дома.

Пожар удалось потушить, но даже со стороны подъезда вокруг двери спортсменки все в копоти. Вероятно внутри квартира сильно пострадала. Все окна в ней до сих пор раскрыты нараспашку, чтобы запах гари выветрился. Пока невозможно находиться долго даже в общем коридоре на этаже.

Дверь в квартиру Марии Шурочкиной

Дверь в квартиру Марии Шурочкиной

Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.

Над дверью видна копоть

Над дверью видна копоть

Фото: Ангелина ШАРЫПОВА.

Состояние Марии Шурочкиной после пожара: сестра Нюши в реанимации

Мария Шурочкина находится в реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сообщалось, что площадь ожогов на теле Марии составила 32%. Якобы у олимпийской чемпионки обгорели голова, грудь, живот и руки.

Врачи оценивали состояние спортсменки как тяжелое из-за угрозы жизни.

Певица Нюша о пострадавшей в пожаре сестре

Однако, певица Нюша опровергла информацию о травмах сестры. Артистка сообщила, что состояние спортсменки стабильное.

«Маша сейчас в реанимации, голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», - написала певица в своих соцсетях.

Певица Нюша (Анна Шурочкина) и ее сестра - олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина

Певица Нюша (Анна Шурочкина) и ее сестра - олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ранее там же артистка неоднократно рассказывала, как гордится младшей сестрой.

«Я тобой всегда восхищалась, восхищаюсь и буду восхищаться! Ты уникальна и прекрасна. Ты так многогранна, и я хочу, чтобы ты помнила: на этом пути я рядом! И что я тебя очень люблю!», — с нежностью писала Нюша, обращаясь к сестре.

Кто такая Мария Шурочкина: Биография и достижения

Мария Шурочкина родилась 30 июня 1995 года. Она на 5 лет младше своей сестры Анны Шурочкиной, известной как певица Нюша. У женщин общий отец – музыкант, продюсер и участник группы «Ласковый май» Владимир Шурочкин.

Только если Анна пошла по стопам отца и стала артисткой, то Мария пошла по стопам матери-спортсменки. Оксана Шурочкина в прошлом мастер спорта по спортивной гимнастике.

Мария же предпочла синхронное плавание. Она имеет звание Заслуженного мастера спорта России.

Певица Нюша с младшей сестрой Марией Шурочкиной

Певица Нюша с младшей сестрой Марией Шурочкиной

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В первый раз Мария Шурочкина стала олимпийской чемпионкой в 2016 году в Рио-де-Жанейро, второй раз – в Токио в 2021 году. Также она является 11-кратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы по синхронному плаванию.

Также Мария Шурочкина была награждена Орденом Дружбы в 2016 году и Орденом Почета в 2021 году.

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