Киев предпринял целый ряд репрессивных мер по отношению к участникам того протеста

Украинская власть делает сейчас все, чтобы страна как можно быстрее забыла про случившееся на окраине украинской столицы, в селе Петропавловская Борщаговка. Там неравнодушными местными жителями была вскрыта тайная тюрьма в здании, в котором, как выяснилось, расположилось подразделение «Азова»*, а само оно использовалось в качестве места сбора мобилизованных и «ухилянтов». Причем, последних «воспитывали» с использованием жестокого насилия.

Для этого Киев предпринял целый ряд репрессивных мер по отношению к участникам того протеста. На данный момент обвинения в совершении преступления предъявлены уже 14 протестовавшим, проведено такое же количество обысков, а семеро находятся в СИЗО, поскольку для них в качестве меры пресечения выбраны арест и содержание под стражей. СБУшники уже установили более 100 человек, требовавших освобождения «ухилянтов» из той подпольной тюрьмы и записали видео с их извинениями. Тем, кого будут судить, может грозить до 8 лет лишения свободы.

При этом, никому из тех, кто устроил в этом рядовом доме в жилом квартале подпольную тюрьму и самую натуральную пыточную для украинских граждан, не предъявлено ни одного обвинения. Хотя в военном подразделении установить, кто отдал такой приказ, легче легкого. Более того, выяснилось, что подобные заведения не просто наличествуют на территории, подконтрольной бандеровцам, о чем было известно еще с 2014 года, когда Киев объявил карательную операцию АТО в Донбассе, но это явление еще и имеет массовый характер.

Как сообщила украинская журналистка Диана Панченко, ставшая недавно врагом украинской власти, она получила свыше тысячи сообщений от граждан Украины о наличии таких тюрем и пыточных. Причем, ей написали как родственники тех, кто там содержится и содержался, так и украинцы, сами прошедшие через этот ад. И они подтвердили и жестокие пытки с с избиениями, и вымогательство денег, и многое другое.

Украинская власть делает сейчас все, чтобы страна как можно быстрее забыла про случившееся на окраине украинской столицы, в селе Петропавловская Борщаговка Фото: скриншот видео.

Более того, выяснилось, обычной практикой стало размещение подобных пыточных не в расположении самих войсковых частей и подразделений, а за их пределами, преимущественно, в зданиях, которые находятся в государственной собственности и изначально были предназначены для использования совсем под другие цели.

- Все пыточные, которые нам удалось обнаружить, находятся в государственных зданиях. В школах, детских садиках, пионерлагерях, бывших больницах, - сообщила Панченко и сделала закономерный вывод. - Это не какой-то один батальон сумасшедших занял здание. Это современное украинское государство выделило огромное количество помещений, чтобы пытать и продавать людей.

Так и есть — это самая настоящая государственная политика. Невозможно просто по чьей-то частной инициативе перепрофилировать тысячи зданий, причем, под выполнение одних и тех же задач. Это даже не сговор военного командования с каким-то главой местной администрации, как предположил помощник главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Александр Орловский. По его словам, в таких подпольных тюрьмах и пыточных на Украине сейчас содержатся, «как минимум, 40 тысяч человек, которые в данный момент не хотят воевать, не хотят защищать этот режим».

Более того, Орловский уверен, что коллективный Запад, выступающий союзником украинского «просроченного», прекрасно осведомлен о существовании этих заведений.

- На Украине был установлен марионеточный режим. Он кем был установлен? Представителями Запада. Естественно, никто из них не будет свое детище топить. Они будут максимально его прикрывать или придерживаться нейтралитета для того, чтобы оказывать ему таким образом поддержку. Их инструкторы учили нацистов, как пытать людей. Их инструкторы учили воевать. Они вкладывают деньги систематически, - считает Орловский и прогнозирует, что Запад «увидит» тюрьмы и пыточные только тогда, когда ему будет надо избавиться от кого-то из самых значимых своих протеже, и тогда, но не раньше, запустит этот компромат по полной. А пока он является рычагом давления на Зеленского и его силовиков.

А терпеть и мучиться до того момента предстоит обычному населению Незалежной. Впрочем, не жалко — они сами к этому привели и этого хотели. Они и сейчас покорно молчат и идут массово на заклание, потому что, как они сами про себя говорят, «нерабы».

* – запрещенная в России террористическая организация.

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