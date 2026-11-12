37% респондентов сообщили, что в случае внезапной болезни не будут отпрашиваться или брать больничный, а пойдут на работу, как и в любой другой день Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В России начинается сезон гриппа и ОРВИ, Геннадий Онищенко предупредил, что пик заболеваемости в этом сезоне придется на январь. При этом подъем заболеваемости уже начался, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что еженедельно в стране фиксируется до 600 тысяч случаев гриппа, ковида и ОРВИ. Интересно, что сами россияне признались, никакая болезнь их не остановит, несмотря на плохое самочувствие, насморк и кашель, многие продолжают ходить на работу, заражая тем самым окружающих. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 37% респондентов сообщили, что в случае внезапной болезни не будут отпрашиваться или брать больничный, а пойдут на работу, как и в любой другой день. Ни повышенная температура, ни какие-то другие симптомы не заставят их передумать. Россияне отметили, что слишком ответственно относятся к своим обязанностям, чтобы отлеживаться дома, и их не смущает, что они могут кого-то заразить в офисе или в транспорте по дороге на работу. Также многие отметили, что не могут позволить себе больничный финансово, если выплаты будут меньше обычно, в этом месяце семье придется туго.

Россияне рассказали, выходят ли на работу во время болезни Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

«Работать, конечно, буду, болеть дома экономически не выгодно», - пожимает плечами участник опроса.

«Можно и таблеток с утра наглотаться, и продержаться на работе несколько дней спокойно, дома все равно покоя не будет», - рассуждает другая.

При этом большинство россиян признались, что все же постараются в дни болезни остаться дома: отпроситься или хотя бы поработать удаленно.

На дистанционный формат во время болезни переходят 13% респондентов. Россияне отметили, что понимают, некоторые обязанности сложно бывает передать коллегам или отложить на несколько дней, поэтому они готовы сделать срочные дела из дома по мере сил.

А вот 43% опрошенных говорят, что во время болезни всегда отпрашиваются или берут больничный. Свое здоровье для них на первом месте, да и окружающих заражать совсем не хочется, рассуждают респонденты.

«Однозначно буду лечиться дома, а не разносить заразу на работе. Кроме того, иногда осложнения от перенесённого на ногах вирусного заболевания оказываются опаснее самой болезни», - рассуждает участница опроса.

«На больничный уйду однозначно, даже не обсуждается», - кивает другая.

Оставшиеся 7% выбрали вариант «другое» и отметили, что каждый раз принимают решение индивидуально, в зависимости от текущих обстоятельств.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 1,8 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда россиянам ждать подъем заболеваемости гриппом? Академик РАН рассказал о рисках