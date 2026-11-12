Когда россиянам ждать подъем заболеваемости гриппом? Академик РАН рассказал о рисках

Академик Онищенко: пик заболеваемости гриппом и ОРВИ будет в январе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Через два месяца грипп и ОРВИ начнут распространяться более активно. Пик заболеваемости ожидается во второй декаде января. Такими данными поделился академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в диалоге с РИА Новости.

Он посоветовал заразившимся россиянам носить маски. Это важно для предотвращения распространения вирусов, пояснил академик.

"Отдельные регионы переступят эпидемические пороги в конце декабря. А основной подъем начнется где-то в конце второй декады января", - заключил Геннадий Онищенко.

Более 40 миллионов россиян уже сделали прививки от гриппа в ходе общегосударственной кампании по вакцинации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила ускорить темпы иммунизации и усилить контроль за проведением лабораторного обследования на грипп и COVID-19 граждан с симптомами ОРВИ.