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НовостиОбщество12 ноября 2026 1:29

Когда россиянам ждать подъем заболеваемости гриппом? Академик РАН рассказал о рисках

Академик Онищенко: пик заболеваемости гриппом и ОРВИ будет в январе
Алина КОЧНЕВА
Академик Онищенко: пик заболеваемости гриппом и ОРВИ будет в январе

Академик Онищенко: пик заболеваемости гриппом и ОРВИ будет в январе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Через два месяца грипп и ОРВИ начнут распространяться более активно. Пик заболеваемости ожидается во второй декаде января. Такими данными поделился академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в диалоге с РИА Новости.

Он посоветовал заразившимся россиянам носить маски. Это важно для предотвращения распространения вирусов, пояснил академик.

"Отдельные регионы переступят эпидемические пороги в конце декабря. А основной подъем начнется где-то в конце второй декады января", - заключил Геннадий Онищенко.

Более 40 миллионов россиян уже сделали прививки от гриппа в ходе общегосударственной кампании по вакцинации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила ускорить темпы иммунизации и усилить контроль за проведением лабораторного обследования на грипп и COVID-19 граждан с симптомами ОРВИ.