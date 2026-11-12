Принуждать никого не будут: приказы об усилении набора россиян на службу по контракту публикуют провокаторы

Согласно федеральному законодательству РФ, в основе прохождения военной службы по контракту закрепляются добровольность поступления человека туда, а также срок и условия Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Военный комиссариат Татарстана усиливает набор людей на контрактную службу. Такая информация появилась в соцсетях и мессенджерах. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание лжи в Интернете, верить этому нельзя.

В качестве доказательства авторы публикации приводят «приказ» ведомства. Да еще и в сопровождающем тексте заявляют о «давлении» и «принуждении» мужчин ради красивых цифры и выполнения обязательного плана.

В действительности такого документа на ресурсах военкомата не найти, хотя подобные правовые акты должны там размещаться.

Подделку выдает и то, что в тексте допущены грамматические ошибки, недопустимые для официальных опубликований. Так, там пишут: «В соответствии с указом президента… нормативных правовых актов...». По правилам русского языка, в данном случае должно использоваться склонение «нормативными актами». Но создатели фальшивки этого не знали.

Да и сама суть далека от правды. Согласно федеральному законодательству РФ, в основе прохождения военной службы по контракту закрепляются добровольность поступления человека туда, а также срок и условия. Какое-либо принуждение к подписанию недопустимо.

В то же время в Татарстане о проблем с солдатами-добровольцами и не возникало. На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле летом глава республики Рустам Минниханов привел конкретные цифры по заключенным контрактам: за 2023 год – 12 077; 2024 год – 12 951 (лидер по стране), 2025 год – 13 113; в 2026 году по плану - 12 028, и он активно выполняется.

Добавим, что подобные фейки распространяются и в других регионах РФ. Так, аналогичный вброс сделали в Чувашской Республике. Там фальшивый «приказ» военкомата выдали в том числе неверный адрес и контактные данные.

Власти призывают не ориентироваться на сомнительные вбросы, а доверять только проверенным и официальным источникам. Провокация на теме призыва в армию и мобилизации - один из самых распространенных приемов киевской пропаганды.