Молодильные яблоки, вишня и сельдерей: ученые определили продукты-лидеры по содержанию антивозрастных веществ

Исследования показывают: все люди-долгожители отличаются большим разнообразием микрофлоры кишечника. Чтобы его добиться, нужно как можно больше видов растительной пищи. Фото: Voyagerix/Shutterstock/Fotodom

«Вот не стану есть икру, как обычно, по ведру, и на почве истощенья захвораю и помру!», - угрожает царевна в пьесе «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Большинство из нас икру ведрами, конечно, не наворачивает, но перееданием других продуктов грешит часто.

- Когда еды много, организм растет (у взрослых преимущественно вширь. - Ред.). А на защиту от поломок, повреждений ДНК, уборку испорченных белков тратит минимум ресурсов. В то время как долгая жизнь это прежде всего хорошая защита от внутренних повреждений. Если же мы получаем слишком много веществ, даже самых полезных, процесс старения ускоряется, - поясняет директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой предиктивной РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

Грамотное питание - один из главных китов долголетия. Речь идет не только об умеренности, ограничении калорий. Но и о продуктах, которые содержат соединения, помогающие защищать организм от старения. Выступая в научно-популярном лектории РНЦХ, профессор Москалев рассказал о ключевых принципах «диеты долгожителя» и съедобных растениях - лидерах по содержанию «антивозрастных» веществ, которые растут в наших краях.

РАЗНООБРАЗИЕ И ОТПОР ВОСПАЛЕНИЮ

Исследования показывают: все люди-долгожители отличаются большим разнообразием микрофлоры кишечника. Чтобы его добиться, нужно как можно больше видов растительной пищи. Поскольку разные бактерии питаются различными пищевыми волокнами. Так что желательно не ограничиваться салатом из помидоров и огурцов. Старайтесь, чтобы на вашем столе были болгарский перец, капуста, свекла, тыква, кабачки, редис, листовые овощи, советует ученый.

Фото: monticello/Shutterstock/Fotodom

Также важны продукты, которые способствуют снижению хронического вялотекущего воспаления - оно сопутствует старению и ускоряет его. Противовоспалительный эффект (конечно, не такой мощный, как у лекарств, но вполне ощутимый на долгой дистанции при регулярном употреблении) доказан: у цельнозернового хлеба и круп, фруктов, овощей, оливкового масла, орехов, бобовых, нежирного сыра, чая, кофе.

Зафиксированы и враги долголетия, разжигающие воспаление: жареная пища, маргарин, чипсы, белый хлеб и выпечка из рафинированной муки, сладкая газировка.

ПРОДУКТЫ-ГОРМЕТИНЫ: КОГДА ПОЛЕЗНО НЕМНОГО «ЯДА»

Один из помощников на пути к долголетию - гормезис. Так называют биологический феномен, когда умеренное воздействие вредного фактора стимулирует защитные силы организма и приносит пользу. То самое, о чем в XIX веке написал Ницше: «Что не убивает меня, делает меня сильнее».

Оказывается, можно найти еду с эффектом гормезиса!

- Некоторые растения в ходе эволюции выработали вещества для защиты от вредителей. По сути, это токсичные соединения. Мелких жучков они убивают. А мы большие, наши предки были всеядными. И для нас такая доза яда - только стимул для запуска гормезиса, тренировки стрессоустойчивости и активизации системы защиты, - рассказывает Алексей Москалев.

Ученый привел самые распространенные и доступные продукты с веществами-горметинами:

* Растения: яблоки, клюква, смородина, слива, вишня, голубика, брокколи, лук.

* Мясо: индейка, курица.

* Другое: грибы, креветки, арахис, приправа карри.

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МЕНЬШЕ СЛАДОСТЕЙ - ДОЛЬШЕ МОЛОДОСТЬ

Сахар это не только лишние килограммы. При его избытке в организме чрезмерно активируется гликирование - реакция, из-за которой повреждаются белки соединительных тканей. Это приводит к ускоренному старению кожи, сосудов, легких, печени, почек. Быстрее идет деградация головного мозга.

- Поэтому важно максимально ограничивать, а в идеале вообще избегать употребления сладкой газировки, выпечки, десертов. А также сокращать в рационе белый хлеб, белый рис, макароны из рафинированной муки, - говорит профессор Москалев.

Также стоит ограничивать продукты с высокой гликемической нагрузкой (ГН) - она отражает скорость повышения сахара в крови и количество углеводов в порции. Лидеры по ГН: мед, манная каша, сахар-рафинад, белый хлеб, финики, попкорн.

ЗАЩИТНИКИ ОТ СТАРОСТИ В НАШИХ ШИРОТАХ

- Геропротекторы (то есть вещества, способствующие замедлению старения) необязательно искать в каких-то экзотических продуктах, - отмечает Алексей Москалев. - Наше исследование показало на данных отечественной флоры: как минимум 300 видов растений содержат около 90 с лишним геропротекторных веществ.

Иными словами, защитники от старости можно вырастить в собственном огороде! Или найти на рынке или в супермаркете - среди сезонных овощей-фруктов.

Вот топ лидеров по содержанию «антивозрастных» соединений среди растений в наших краях - по данным научной работы профессора Москалева и его команды:

* яблоки - 28 соединений-геропротекторов,

* вишня - 23,

* сельдерей - 21,

* фасоль - 20,

* петрушка, морковь, земляника - 19,

* черника - 18,

* горох - 17,

* клюква - 16.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Ни в одном продукте нет всех полезных для здоровья веществ. Поэтому нужно стремиться к разнообразию на вашем столе. И стараться не покупать то, что ваша прабабушка не признала бы едой, - полушутя-полусерьезно говорит Алексей Москалев. То есть лучше держаться подальше от чипсов, растворимой лапша, сухих завтраков и прочих ультрапереработанных продуктов. Они доказано ускоряют старение.

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